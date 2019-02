Termina abruptamente la cumbre en Vietnam entre Donald Trump y Kim Jong Un sin acuerdo conjunto

El abrupto e inesperado final de la cumbre, la segunda que protagonizan ambos mandatarios, fue anunciada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una declaración a los medios: "En este momento no se llegó a ningún acuerdo, pero sus respectivos equipos esperan reunirse en el futuro".

Trump explicó lo que fue el punto de quiebre de las conversaciones: Kim pedía el levantamiento de todas las sanciones a Corea del Norte y el mandatario estadounidense no aceptó.

"Ellos estaban dispuestos a llevar a cabo una desnuclearización (...) básicamente ellos querían el levantamiento de todas las sanciones y nosotros no podíamos hacerlo", declaró Donald Trump.

Agregó a los periodistas que no "quiere hablar de aumentar las sanciones". "Son fuertes, hay mucha gente estupenda en Corea del Norte que también tiene que vivir".

Preguntado sobre si se acordó una tercera reunión con el líder norcoreano, después de las de Singapur y Hanoi, Trump declaró: "No, veremos si sucede".

Oficinas de interés en Washington y Pyongyang

"Si no tuviera voluntad de hacerlo, no estaría aquí ahora", respondió Kim a un periodista, tras implorarle a los representantes de los medios de comunicación: “no levanten la voz, por favor. Esto no es como tratar con Trump".