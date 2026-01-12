Groenlandia responde a Estados Unidos ante intención de Trump de apoderarse del territorio
El Gobierno de Groenlandia fijó postura ante la intención de Estados Unidos de apoderarse de su territorio
El Gobierno de Groenlandia fijó postura hoy 12 de enero de 2026 en torno a la intención de Estados Unidos de América (EUA) de apropiarse de su territorio.
El presidente Donald Trump ha señalado en diversas ocasiones la intención de Estados Unidos de hacerse del territorio de Groenlandia, encendiendo las alertas tanto en ese territorio como en el Gobierno de Dinamarca.
Artistas como Björk se han pronunciado por la intención de Estados Unidos de apropiarse de Groenlandia, criticando la forma de hacer política.
¿Qué respondió Groenlandia a Donald Trump?
En un comunicado difundido este lunes, el Gobierno de Groenlandia fijó postura en torno a la intención del Gobierno de Donald Trump de tomar control de su territorio. Aquí te informamos.
El Gobierno de Groenlandia explicó que “Estados Unidos ha reiterado su deseo de tomar posesión de Groenlandia”, lo cual rechazó contundentemente.
El Gobierno de Coalición de Groenlandia no puede aceptarlo bajo ningún concepto", indicó un comunicado, añadiendo que el gobierno "intensificará sus esfuerzos para garantizar que la defensa de Groenlandia se lleve a cabo en el marco de la OTANGobierno de Groenlandia