Groenlandia responde a Estados Unidos ante intención de Trump de apoderarse del territorio

El Gobierno de Groenlandia fijó postura hoy 12 de enero de 2026 en torno a la intención de Estados Unidos de América (EUA) de apropiarse de su territorio.

El presidente Donald Trump ha señalado en diversas ocasiones la intención de Estados Unidos de hacerse del territorio de Groenlandia, encendiendo las alertas tanto en ese territorio como en el Gobierno de Dinamarca.

Artistas como Björk se han pronunciado por la intención de Estados Unidos de apropiarse de Groenlandia, criticando la forma de hacer política.