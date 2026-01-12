politica

Mexicana Helena Moreno se convierte en la primera alcaldesa latina de Nueva Orleans

En la ceremonia de toma de posesión de Helena Moreno, estuvo presente Kamala Harris, excandidata presidencial demócrata en 2024.

Helena Moreno, originaria de Veracruz, México, asumió este lunes 12 de enero como la primera alcaldesa latina de Nueva Orleans en representación del Partido Demócrata.

Nueva Orleans es una de las principales ciudades del sur de Estados Unidos, que en diciembre del2025 fue escenario de uno de los operativos migratorios del Gobierno de Donald Trump, en el marco de las redadas que recorren el país.

Moreno, es la primera alcaldesa latina en todo el estado de Luisiana, y durante su toma de posesión recordó que es hija de un mexicano y una estadounidense, que nació en Xalapa, la capital de Veracruz, de donde se mudaron a Texas cuando ella estudiaba la educación primaria.

En la ceremonia de toma de posesión estuvo presente Kamala Harris, excandidata presidencial demócrata en 2024, quien juramentó a Moreno en el cargo.

¿Por qué es importante la toma de posesión de Helena Moreno?

La demócrata de origen mexicano, fue periodista de televisión, y asume sus funciones justo tras la operación migratoria 'Catahoula Crunch' que lanzó en diciembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Nueva Orleans, como parte del despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas.

Nueva Orleans es la ciudad más grande de Luisiana, un estado que según datos del American Immigration Councils, cuenta con 223,000 inmigrantes, de los que casi uno de cada cinco son de Honduras, y cerca de la octava parte de México.

politicaInmigraciónDemócratasLouisiana (Estado) Nueva Orleans

