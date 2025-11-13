Cambiar Ciudad
Donald Trump

La polémica por el nuevo capítulo de South Park que muestra a Trump en una escena "muy íntima" con Vance

South Park dejó impactados a sus espectadores y escaló a un nuevo nivel su campaña de críticas sobre el presidente Trump y su administración, al emitir este miércoles un episodio en el que muestran una parodia del mandatario teniendo relaciones sexuales con el vicepresidente JD Vance.

Univision picture
Por:Univision
Video ‘South Park’ takes on ICE detention centers in new episode

La comedia satírica animada South Park dejó atónitos a sus espectadores la noche de este miércoles, cuando se emitió un nuevo capítulo de su temporada 28, en la que se representan relaciones personales íntimas del presidente Donald Trump con el vicepresidente JD Vance.

El show de Comedy Central y Paramount, siguiendo la historia de la actual temporada, muestra a Vance intentando convencer al presidente de que lo más conveniente para él es que su pareja, Satán, embarazado de un hijo con Trump, aborte.

Las reacciones del público han sido variadas, entre el desagrado, las alabanzas o la reflexión sobre la actual situación política y social en EEUU.

Un usuario en X calificó la historia con una relación homosexual entre Trump y Vance como "una pesadilla", y otros han lamentado que no podrán sacar la escena de sus recuerdos.

En Instagram, en un post de la cuenta oficial de South Park con imágenes del capítulo con Trump tomando un baño en una tina de lujo tenía hasta la tarde del jueves más de 71,000 likes, con comentarios como "esta es la mejor y más loca temporada de siempre" de la comedia.

Y en un hilo en Reddit donde se discutía el "traumatizante episodio", un usuario comentó que "si eso les perturba, pero no les perturba la horrible realidad que está ocurriendo, que se vayan al diablo".

En julio pasado, cuando South Park empezó a hacer bromas sobre Trump y sus partes íntimas —por lo cual hubo una disculpa de Parker y Matt Stone, el otro creador del show—, la Casa Blanca aseguró que el programa "no ha sido relevante en más de 20 años" y que está en riesgo "con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención".

Hace pocos días, en una entrevista con The New York Times, uno de los creadores de South Park, Trey Parker, dijo que "no es que nos hayamos vuelto todos políticos. Es que la política se ha convertido en cultura pop".

Y, según Parker, Paramount propietaria de Comedy Central, "nos deja hacer lo que queramos, hay que reconocerlo".

Qué pasa en el nuevo capítulo de South Park

En una escena, Trump y Vance se bañan juntos en una tina. Y luego Vance aparece afirmando que él y el presidente "estamos en la misma página", mientras son mostrados acostados en una cama en la habitación Lincoln de la Casa Blanca.

Tras unos segundos de contemplarse ambos en silencio mientras suena la balada romántica de 1984 "I Want To Know What Love Is" de la banda Foreigner, se besan y tienen relaciones sexuales apasionadamente, que son captadas en video por cámaras de vigilancia en la residencia presidencial.

Dentro de la historia ficticia, un reporte de Fox News da cuenta del impactante video, que luego es negado por el presidente Trump, llamándolo fake news y asegurando a su pareja, Satán, que nunca ocurrió algo con su vicepresidente. Sin embargo, al finalizar el capítulo, Trump se encuentra a escondidas con Vance, y se besan.

