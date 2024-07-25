Cambiar Ciudad
Donald Trump

Sobrino de Trump revela en un nuevo libro que el expresidente le sugirió que dejara morir a su hijo discapacitado, según reportes

Fred Trump III, sobrino del exmandatario, narra en un nuevo libro una charla en la que su tío le dijo que debía dejar morir a su hijo discapacitado, de acuerdo con fragmentos del texto que saldrá a la venta la próxima semana.

Univision
Video Kamala Harris aventaja a Donald Trump en dos puntos porcentuales, según una nueva encuesta de Reuters

Fred C. Trump III, sobrino de Donald Trump, revela en un libro que está por publicarse que el expresidente le dijo que dejara morir a su hijo discapacitado y se mudara a Florida.

El pariente del candidato presidencial republicano hizo la revelación en su libro 'All in the Family: The Trumps and How We Got This Way' de la editorial Gallery Books, que saldrá a la venta la próxima semana.

El diario británico The Guardian, que obtuvo una copia del libro, reseñó el episodio sobre el intercambio con el candidato republicano. El sobrino del magnate calificó el comentario del expresidente como “atroz”.

La revista Time también difundió este miércoles un fragmento del libro de Trump III en el que relata los dichos de su tío sobre su hijo, William Trump, quien padece discapacidades intelectuales y de desarrollo.

Trump III es hijo de Fred Trump Jr, el mayor de los hermanos del republicano quien falleció en 1981.

En el libro, Trump III narra que ante las complicaciones en el cuidado de su hijo, la familia Trump creó un fondo para apoyar con los gastos médicos.

Sin embargo, tras la muerte de Robert Trump, el menor de los hermanos del expresidente, en el 2020, los Trump mostraron reticencias a mantener el apoyo económico, de acuerdo con Trump III.

La controversial charla en la que Trump le dijo a su sobrino que debía dejar morir a su hijo

De acuerdo con Trump III, ante la aparente pérdida de interés en mantener el fondo de apoyo a su hijo, buscó un acercamiento con el entonces presidente.

En una llamada telefónica, Trump III le expresó a su tío sus preocupaciones sobre el fondo familiar para su hijo, de acuerdo con el fragmento del texto.

"No lo sé", dijo el expresidente. "Él no te reconoce. Tal vez sólo lo deberías dejar morir y mudarte a Florida".

Trump III narra en el libro su reacción a los dichos del entonces presidente: “¡Espera! ¿Acaba de decir eso? ¡Que mi hijo ni siquiera me reconoce! ¿Que debería dejarlo morir? ¿Realmente acaba de decir eso?”.

En el texto, Trump III califica la respuesta de su tío como “atroz” y algo que a su hijo le habría dolido escuchar.

De acuerdo con Trump III, el republicano había mostrado una actitud similar en reuniones que organizó para que su tío se reuniera con activistas que trabajan a favor de los derechos de las personas discapacitadas.

En el libro, Trump III dijo que pese a la actitud de su tío sobre las personas discapacitadas, hizo un esfuerzo para acercar a los activistas con el entonces presidente, de acuerdo con el fragmento del texto difundido por Time.

Mira también:

Video Trump niega haberse burlado de un reportero con discapacidad
