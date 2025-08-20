El preocupante anuncio de Gabbard de que reducirá a casi la mitad el tamaño de la Dirección Nacional de Inteligencia

La Directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, anunció este miércoles que llevará a cabo recortes de gastos y personal en su oficina, una reducción que implicaría la reducción de $700 millones en el gasto y de 40% en el tamaño de una de las principales agencias de inteligencia de EEUU.

No está claro de momento en el impacto de la medida en la oficina, que desempeña un rol fundamental en la prevención de atentados terroristas e investigaciones de inteligencia del más alto nivel.

PUBLICIDAD

La oficina fue creada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, con el fin de integrar la información de inteligencia y supervisar el desempeño de las agencias de la materia (actualmente 18), para entregar al presidente y los hacedores de política información "oportuna, precisa y apolítica".

Entre los afectados estará el Centro de Influencias Exteriores Maliciosas, destinado a rastrear las operaciones de influencia desde el extranjero y las amenazas a las elecciones.

El Centro de Influencia Extranjera Maligna fue creado por la administración Biden en 2022 para responder a lo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos había evaluado como intentos de Rusia y otros adversarios de interferir en las elecciones estadounidenses.

Justamente sobre la intervención rusa en las elecciones en EEUU, Gabbard divulgó un informe el mes pasado donde señala, sin fundamento, al expresidente Barack Obama y su administración de fabricar inteligencia para dar a entender que Rusia intentó ayudar a Donald Trump en las elecciones de 2016.

Con información de AP

Vea también: