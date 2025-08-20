Cambiar Ciudad
inteligencia

El preocupante anuncio de Gabbard de que reducirá a casi la mitad el tamaño de la Dirección Nacional de Inteligencia

La Directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, anunció este miércoles que su oficina llevará a cabo un recorte de 700 millones de dólares y 40% del tamaño de su fuerza de trabajo.

Por:
Univision
Video Investigación contra la administración Obama ¿Por qué?

La Directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, anunció este miércoles que llevará a cabo recortes de gastos y personal en su oficina, una reducción que implicaría la reducción de $700 millones en el gasto y de 40% en el tamaño de una de las principales agencias de inteligencia de EEUU.

No está claro de momento en el impacto de la medida en la oficina, que desempeña un rol fundamental en la prevención de atentados terroristas e investigaciones de inteligencia del más alto nivel.

PUBLICIDAD

Más sobre inteligencia

La inteligencia de EEUU contradice a la administración Trump en su justificación de las expulsiones de venezolanos a El Salvador
5 mins

La inteligencia de EEUU contradice a la administración Trump en su justificación de las expulsiones de venezolanos a El Salvador

Política
Las ideas más polémicas y preocupantes de Tulsi Gabbard, la nueva directora de Inteligencia Nacional
5 mins

Las ideas más polémicas y preocupantes de Tulsi Gabbard, la nueva directora de Inteligencia Nacional

Política
El Senado confirma a Gabbard como directora de Inteligencia Nacional pese a su posición proPutin
4 mins

El Senado confirma a Gabbard como directora de Inteligencia Nacional pese a su posición proPutin

Política
Bajo licencia jefes de seguridad de USAID tras intentar prevenir el acceso de asesores de Musk a información clasificada
2 mins

Bajo licencia jefes de seguridad de USAID tras intentar prevenir el acceso de asesores de Musk a información clasificada

Política
Entre los documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago habría secretos altamente sensibles sobre China e Irán
2 mins

Entre los documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago habría secretos altamente sensibles sobre China e Irán

Política
Marx Meadows había sido advertido previamente de que el 6 de enero podría haber violencia, según exfuncionaria de la Casa Blanca
5 mins

Marx Meadows había sido advertido previamente de que el 6 de enero podría haber violencia, según exfuncionaria de la Casa Blanca

Política

La oficina fue creada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, con el fin de integrar la información de inteligencia y supervisar el desempeño de las agencias de la materia (actualmente 18), para entregar al presidente y los hacedores de política información "oportuna, precisa y apolítica".

Entre los afectados estará el Centro de Influencias Exteriores Maliciosas, destinado a rastrear las operaciones de influencia desde el extranjero y las amenazas a las elecciones.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El Centro de Influencia Extranjera Maligna fue creado por la administración Biden en 2022 para responder a lo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos había evaluado como intentos de Rusia y otros adversarios de interferir en las elecciones estadounidenses.

Justamente sobre la intervención rusa en las elecciones en EEUU, Gabbard divulgó un informe el mes pasado donde señala, sin fundamento, al expresidente Barack Obama y su administración de fabricar inteligencia para dar a entender que Rusia intentó ayudar a Donald Trump en las elecciones de 2016.

Con información de AP

Vea también:

Video "Está equivocada": Trump contradice a su directora de Inteligencia Nacional respecto a armas nucleares en Irán
Relacionados:
inteligenciaTulsi GabbardGobierno federal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX