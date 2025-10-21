"Un lado nazi": el caso de Paul Ingrassia, el nominado de Trump que perdió el apoyo republicano en el Senado

Paul Ingrassia, el nominado de Donald Trump para la Oficina del Asesor Especial —encargada de proteger a los empleados federales que denuncian irregularidades en sus lugares de trabajo— perdió el apoyo de los republicanos en el Congreso, tras un reporte que lo involucra en una serie de mensajes racistas y pronazis.

Este martes el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, dijo que esperaba que la Casa Blanca retirara la nominación, en medio de la creciente a Paul Ingrassia luego de que un reporte de Politico divulgase que Ingrassia expresó en un chat que el feriado de Martin Luther King Jr. debería "ser arrojado al séptimo círculo del infierno", y de que se describiera a sí mismo en el chat como alguien que a veces tiene "un lado nazi".

PUBLICIDAD

"No va a ser aprobado", dijo Thune a los periodistas, en un raro rechazo de un candidato de Trump por parte de su propio partido.

Dos republicanos que forman parte del comité con jurisdicción sobre el nombramiento para el cargo de asesor especial, los senadores Rick Scott, de Florida, y Ron Johnson, de Wisconsin, dijeron que no apoyan la confirmación de Ingrassia.

"Yo voto en contra. Esto nunca debería haber llegado tan lejos", dijo Johnson el martes. "Deberían retirar la candidatura".

Los republicanos han logrado imponer a la gran mayoría de los candidatos de Trump en votaciones nominales, a pesar de la fuerte oposición demócrata. Sin embargo, ha habido casos esporádicos en los que los republicanos han retrocedido, generalmente entre bastidores, lo que demuestra que su apoyo tiene límites.

En particular, Matt Gaetz se retiró como primera opción de Trump para fiscal general poco después de ser designado para el cargo.

En mayo, Trump retiró la nominación de Ed Martin Jr. para ser el fiscal federal principal de la capital del país, cediendo a las preocupaciones bipartidistas sobre la modesta experiencia legal del activista conservador y su apoyo a los alborotadores del 6 de enero.

Y el mes pasado, la Casa Blanca anunció que retiraría la nominación de E.J. Antoni para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales. Se suponía que Antoni sucedería a la directora, que fue despedida tras un decepcionante informe sobre el empleo.

Según los mensajes de texto a los que ha tenido acceso Politico, Ingrassia dijo a los participantes en el chat que "MLK Jr. era el George Floyd de los años 60 y su 'feriado" debería acabar y ser arrojado al séptimo círculo del infierno, donde pertenece".

PUBLICIDAD

Politico también habló con el abogado de Ingrassia, quien afirmó que los mensajes de texto podrían haber sido manipulados o carecer de contexto. El abogado no confirmó la autenticidad de los mensajes.

El Senado escuchará a Ingrassia

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, dijo que los mensajes de texto de Ingrassia, si eran auténticos, eran "repugnantes y descalificantes". Afirmó que Trump debería retirar la nominación de Ingrassia, que trabaja como enlace de la Casa Blanca para Seguridad Nacional.

"Debería ser despedido de su actual puesto dentro de la administración", dijo Schumer después de leer algunos de los mensajes de texto en el Senado. "Y nunca más debería ocupar un puesto de liderazgo dentro del Partido Republicano o del gobierno".

La Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado tiene previsto escuchar a Ingrassia el jueves. No estaba claro si algo había cambiado en ese frente, ya que el presidente de la comisión, el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, dijo que "el jueves sabremos más".

La Oficina del Asesor Especial es una oficina de investigación y fiscalía que trabaja para proteger a los empleados del Gobierno y a los denunciantes de represalias por informar de irregularidades. También se encarga de hacer cumplir la Ley Hatch, que restringe las actividades políticas partidistas de los trabajadores del Gobierno.

La oficina, ahora bajo la dirección del director en funciones Jamieson Greer, confirmó en agosto que estaba investigando al exasesor especial del Departamento de Justicia Jack Smith por las acusaciones de que su averiguación sobre Trump constituía una actividad política.

PUBLICIDAD

Los abogados de Smith han dicho que la investigación era "totalmente infundada", basada en una premisa "imaginaria y sin fundamento".

En mayo, Trump describió a Ingrassia en una publicación en las redes sociales como un "abogado, escritor y constitucionalista muy respetado".

Ingrassia ocupó brevemente el cargo de enlace de la Casa Blanca en el Departamento de Justicia. También es un antiguo presentador de un podcast de derecha que promovió la falsa afirmación de que las elecciones de 2020, en las que Trump perdió frente al demócrata Joe Biden, fueron amañadas.

Vea también: