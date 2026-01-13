Departamento de Justicia Senadora republicana pide investigar al Departamento de Justicia de Trump La senadora por Lisa Murkowski dijo haber hablado con Powell y catalogó la actuación del DOJ como "un intento de coerción" para presionar al banco central de EEUU a que reduzca las tasas de interés, como quiere el presidente Trump.

Video Casa Blanca citó a Jerome Powell por sobrecosto en la planeación del edificio de la FED

La senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, pidió una investigación del Congreso al Departamento de Justicia (DOJ) tras el anuncio del gobierno de Donald Trump de que abrió una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Murkowski dijo haber hablado con Powell y catalogó la actuación del DOJ como "un intento de coerción" para presionar al banco central de EEUU a que reduzca las tasas de interés, como quiere el presidente Trump.

"Después de hablar esta mañana con el presidente Powell, queda claro que la investigación de la administración no es más que un intento de coerción. Si el Departamento de Justicia cree que está justificada una investigación contra el presidente Powell por sobrecostes en el proyecto, que no son algo inusual, entonces el Congreso debe investigar al propio Departamento de Justicia", escribió Murkowski en su cuenta de X. "Lo que está en juego es demasiado importante como para mirar hacia otro lado: si la Reserva Federal pierde su independencia, se resentirá la estabilidad de nuestros mercados y de la economía en general", agregó.

La senadora de Alaska se suma al senador republicano por Carolina del Norte Thom Tillis, así como a otros legisladores que se han comprometido a bloquear por ahora los posibles nombramientos de Trump para sustituir a Powell al frente de la Reserva Federal.

"Mi colega, el senador Tillis, tiene razón al bloquear cualquier nominación para la Reserva Federal hasta que esto se resuelva", agregó Murkowski.



Las reacciones de estos legisladores llegan después de que el propio Jerome Powell revelara el domingo por la noche que el DOJ había entregado citaciones de un gran jurado a la Reserva Federal como parte de una investigación sobre supuestas irregularidades en la renovación de edificios de la institución en Washington. Trump ha dicho que las obras excedieron los costos previstos, lo que Powell niega.

La medida representa una escalada sin precedentes en la disputa de Trump con la Fed, una agencia independiente a la que ha atacado en repetidas ocasiones por no cumplir con sus demandas. Fue el propio Trump quien puso a Powell en el cargo en 2017, pero en este segundo mandato ha hecho declaraciones públicas en su contra, llamándolo "zoquete" o "enemigo de Trump" y llegando a sugerir que podría destituirlo antes de que termine su mandato, en lo que iría contra la independencia de la Reserva Federal.

La Reserva Federal ha recortado las tasas en 0.25 puntos porcentuales en cada una de sus tres últimas reuniones, pero Trump insiste en que esos recortes no son suficientes.

Tras conocerse sobre la investigación del DOJ a la Fed, el dólar estadounidense se depreció el lunes frente a otras divisas. El índice dólar, que compara a la moneda estadounidense con una cesta de seis destacadas divisas, bajó un 0.37 %, a 98.87 unidades.