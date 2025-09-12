Senado de Missouri aprueba rediseño del mapa electoral para ayudar a republicanos a ganar escaño adicional en la Cámara baja en 2026

Video El Senado de Texas aprueba mapa electoral que favorece a republicanos y pasa a manos de Abbott

Los republicanos de Missouri ayudaron al presidente Donald Trump a obtener una victoria política este viernes, luego de que el Senado estatal aprobó un proyecto de rediseño de los distritos electorales que podría ayudarles a ganar un escaño adicional en la Cámara de Representantes del Congreso en las elecciones de mitad de período de noviembre de 2026.

La votación del Senado envía el plan de redistribución de distritos al gobernador republicano Mike Kehoe para que lo firme y lo convierta en ley. Pero los opositores anunciaron inmediatamente una petición de referéndum que, de tener éxito, podría forzar una votación en todo el estado sobre el nuevo mapa.

"Esta lucha no ha terminado. Los votantes de Missouri —no los políticos— tendrán la última palabra", dijo Elsa Rainey, portavoz de People Not Politicians, que lidera la iniciativa del referéndum.

Los distritos de la Cámara de Representantes de EE.UU. se redibujaron en todo el país después del censo de 2020 para tener en cuenta los cambios de población. Pero Missouri es el tercer estado que se ocupa de la redistribución de distritos a mediados de la década de este año en una batalla nacional emergente para la ventaja partidista antes de las elecciones de mitad de período.

Cada escaño podría ser crítico, porque los demócratas necesitan ganar solo tres asientos para ganar el control de la Cámara, lo que les permitiría obstruir la agenda de Trump y lanzar investigaciones sobre él. Trump está tratando de evitar una tendencia histórica en la que el partido del presidente suele perder escaños en las elecciones de mitad de mandato.

