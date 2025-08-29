El gobernador republicano de Missouri ordena la redistribución de los distritos electorales del estado

Video El Senado de Texas aprueba mapa electoral que favorece a republicanos y pasa a manos de Abbott

El gobernador de Missouri, el republicano Mike Kehoe, convocó a los legisladores este viernes a una sesión especial para redefinir los distritos electorales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, como parte de la creciente batalla entre republicanos y demócratas en el país que buscan una ventaja en las elecciones legislativas del próximo año.

Su anuncio tiene lugar pocas horas después de que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgara la ley de un nuevo mapa electoral para el Congreso, diseñado para ayudar a los republicanos a obtener cinco escaños más en las elecciones intermedias de 2026.

Missouri se convertiría en el tercer estado, tras Texas y California, en implementar una inusual redistribución de distritos a mediados de la década para obtener una ventaja partidista.