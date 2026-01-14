Departamento de Seguridad Nacional ¿Quién es Hannah Natanson del Washington Post? FBI revisó su casa, anuncia Pam Bondi La casa de la periodista Hannah Natanson, fue el domicilio que el FBI allanó, según el Washington Post.

Según el Washington Post, la casa de la periodista Hannah Natanson, fue el domicilio que el FBI allanó en el marco de una investigación sobre filtraciones de información clasificada relacionada con la seguridad nacional.

Esto luego que la fiscal general, Pam Bondi, informara del allanamiento en una publicación en X.

"A petición del Departamento de Guerra (de Defensa), el Departamento de Justicia y el FBI llevaron a cabo un registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada y divulgada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono", afirmó Bondi en X.

"El filtrador (en referencia al subcontratista) se encuentra actualmente en prisión. Me enorgullece colaborar con el secretario Hegseth en esta iniciativa. La Administración Trump no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser divulgadas, representen un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra nación y para los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestro país", sentenció Bondi en la misma publicación.

¿Qué dijo el Washington sobre investigación en casa de Hanna Natanson?

Por su parte, el Washington Post denunció previamente el allanamiento de la residencia de su periodista Hannah Natanson, durante el cual las autoridades "se habían incautado de su teléfono, sus dos computadoras portátiles y un reloj".

En tanto, Karoline Leavitt, asistente del presidente Donald Trump, aseguró que "La filtración de información clasificada pone en grave peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de nuestros héroes militares".

"El presidente Trump tiene tolerancia cero y continuará tomando medidas enérgicas contra estos actos ilegales en el futuro", escribió Leavitt en X.

Según el diario, el medio ni la periodista no son el objetivo de la investigación de las autoridades.