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Trump anuncia orden de emergencia para pagar a agentes de la TSA en medio del bloqueo presupuestario en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 26 de marzo de 2026 que firmará una orden de emergencia para garantizar el pago a los agentes de la TSA, en medio del bloqueo en el Congreso que mantiene sin financiamiento a parte del gobierno federal.

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Por:N+ Univision
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 26 de marzo de 2026 que firmará una orden de emergencia para garantizar el pago a los agentes de la TSA, en medio del bloqueo en el Congreso que mantiene sin financiamiento a parte del gobierno federal.

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"Voy a firmar una orden que instruye al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a pagar de inmediato a nuestros agentes de la TSA para abordar esta situación de emergencia y detener rápidamente el caos demócrata en los aeropuertos", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

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La medida busca contener el impacto en aeropuertos, donde trabajadores llevan semanas sin salario y ya se reportan retrasos y falta de personal, mientras legisladores continúan sin alcanzar un acuerdo presupuestario.

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