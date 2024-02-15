La Casa Blanca revela cuál es la "preocupante" arma de Rusia que representa un riesgo para la seguridad nacional de EEUU

Video ¿Trump o Biden como presidente de EEUU? Esta es la respuesta de Putin

La Casa Blanca confirmó este jueves que Rusia ha obtenido una "preocupante" arma antisatélite emergente, pero dijo que no puede causar directamente "destrucción física" en la Tierra.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que los servicios de inteligencia estadounidenses tienen información de que Rusia ha obtenido esa capacidad, pero que dicha arma no está operando en la actualidad.

"En primer lugar, no se trata de una capacidad activa que se haya desplegado y, aunque la búsqueda por parte de Rusia de esta capacidad en específico es preocupante, no existe una amenaza inmediata para la seguridad de nadie", dijo Kirby.

"No estamos hablando de un arma que pueda utilizarse para atacar a seres humanos o causar destrucción física aquí en la Tierra", agregó. No obstante, EEUU "sigue de cerca esta actividad rusa y seguiremos tomándonosla muy en serio".



El presidente Joe Biden, ordenó a sus funcionarios que iniciaran un "compromiso diplomático directo" con Rusia en relación con el arma, pero todavía no se había producido ningún contacto con Moscú, dijo Kirby.

El portavoz no quiso confirmar las informaciones según las cuales la capacidad antisatélite rusa era un arma nuclear basada en el espacio, pero dijoque Rusia ha estado trabajando en el desarrollo de este tipo de armamento durante "muchos meses, e incluso puede que algunos años", aunque no fue hasta hace unas semanas que la comunidad de inteligencia de EEUU pudo concluir con mayor confianza que Moscú continúa persiguiendo este objetivo.

Los funcionarios estadounidenses están analizando la información que tienen sobre la tecnología emergente y han consultado con aliados y socios sobre el asunto.

La Casa Blanca habló al respecto del arma después de que este miércoles el jefe republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante de Ohio, Mike Turner, enviara un mensaje a sus colegas advirtiendo del peligro e instara al gobierno de Joe Biden a desclasificar información sobre lo que calificó de grave amenaza para la seguridad nacional.

Mucho se especuló desde el anuncio de Turner, ya que el legislador no dio más detalles al respecto de la amenaza. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que no había necesidad de alarmarse, pero que no estaba en libertad de revelar la información clasificada.

“Estamos trabajando en ello y no hay necesidad de alarmarse", dijo a los periodistas en el Capitolio.

Mientras que el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que esta semana había conversado personalmente con líderes de ambos partidos implicados en temas de seguridad, incluido Turner, y que le sorprendió "un poco" que el legislador hiciera esos comentarios, luego de que ya tenían pactada una reunión este jueves para hablar del tema.

¿Qué dice Rusia sobre la misteriosa arma?

Ante la información del arma que causó revuelo en EEUU, Moscú negó las afirmaciones "malintencionadas" e "infundadas", describiéndolas como una estratagema de la Casa Blanca para intentar aprobar un paquete multimillonario de ayuda de guerra a Ucrania estancado en el Congreso.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la Casa Blanca estaba "tratando de conseguir que el Congreso vote sobre el proyecto de ley de asignaciones de cualquier manera posible", informó la agencia de noticias estatal TASS.

"Es evidente. Vamos a ver qué trucos va a hacer la Casa Blanca”, dijo.

El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, implicado en la política nuclear rusa, dijo que Estados Unidos estaba "fantaseando" y debería aportar pruebas de sus afirmaciones.

