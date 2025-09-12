Asesinato de Charlie Kirk: Los perturbadores mensajes en los casquillos de balas del presunto atacante, Tyler Robinson

Video "¡Ey, fascista!": los mensajes en los casquillos sin disparar del sospechoso de matar a Charlie Kirk

El gobernador de Utah, Spencer Cox, anunció la captura de Tyler Robinson, un hombre de 22 años, sospechoso de matar a Charlie Kirk. "Lo tenemos", dijo al confirmar el nombre del hombre señalado de haber matado de un disparo al comentarista conservador en un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU) el miércoles.

La detención se produjo la noche del 11 de septiembre, después de que un familiar de Robinson contactara a un amigo de la familia, quien a su vez alertó a las autoridades con información de que Robinson había confesado o implicado su participación en el ataque. Cox destacó que Robinson se había vuelto "más político" en los últimos años y se oponía a muchos mensajes de Kirk.

El gobernador también aprovechó la conferencia de prensa para compartir con el público información sobre las inscripciones grabadas en los casquillos de las balas, alrededor de lo cual circuló mucha información falsa en redes sociales. Estos mensajes, encontrados junto al rifle del sospechoso, ofrecen una ventana a posibles motivaciones detrás del ataque.

¿Qué había grabado en los casquillos de bala dejados por el presunto asesino de Charlie Kirk?

El Gobernador Cox informó que los investigadores notaron inscripciones grabadas en estos casquillos:

⚫️ En el casquillo que había sido disparado, la inscripción decía: "Notices bulges OWO what's this? ".

Esta expresión parece ser un neologismo en inglés usado en internet y en contextos de juegos en línea. Aún no está claro el sentido de esta frase, aunque parece indicar una expresión vulgar.

Se encontraron tres casquillos más sin disparar con otras inscripciones, detalló Cox:

⚫️ El primer casquillo sin disparar leía: "Hey fascist! catch!" ("¡Ey fascista, agárralo!"), seguido de un símbolo de flecha hacia arriba, un símbolo de flecha hacia la derecha y tres símbolos de flecha hacia abajo.

⚫️ Un segundo casquillo sin disparar tenía la inscripción: "Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao ".

Esa es una referencia a un estribillo de la canción italiana "Bella Ciao" ("Adiós, hermosa"), que se usó popularmente como 'himno' de los partisanos antifascistas en la época de la Segunda Guerra Mundial.

⚫️ Un tercer casquillo sin disparar decía: "if you read this you are gay lmao" ("Si lees esto eres gay jajaja").

Estas inscripciones cobran mayor relevancia al vincularse con los mensajes de Discord, una plataforma de comunicación muy popular entre gamers, de Tyler Robinson, los cuales fueron mostrados a los investigadores por un compañero de cuarto del presunto atacante. En estas conversaciones, Robinson hizo presuntamente referencia a "recuperar un rifle" de un punto de entrega y a "haber dejado el rifle envuelto en una toalla".

Algunos mensajes también "se refieren a grabar balas" y mencionaban una mira telescópica. La correlación entre los mensajes digitales del sospechoso y la evidencia física recuperada respaldan la detención de Robinson, indicaron las autoridades.

Los investigadores descubrieron un rifle de cerrojo envuelto en una toalla de color oscuro en un área con césped y árboles al borde del campus de la UVU, cerca de donde el sospechoso cruzó la carretera. Se determinó que el rifle era un Mouser modelo 9830, calibre .306, y tenía una mira telescópica montada en la parte superior. Un casquillo percutido fue recuperado de la recámara, y otros tres cartuchos estaban cargados en el cargador.

El asesinato de Charlie Kirk

Kirk, un comentarista considerado una de las personalidades conservadoras más influyentes de su generación, fue baleado el 10 de septiembre mientras hablaba ante una multitud reunida en un patio de la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

Este evento es el último acto de violencia política que convulsiona a Estados Unidos, generando una respuesta masiva de las autoridades, quienes recibieron miles de pistas, así como enojo en la opinión pública y decenas de teorías de conspiración.