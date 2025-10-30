La orden de Trump de reiniciar pruebas nucleares sacude décadas de moratoria

Video Lo mejor de Noticias Univision de la mañana | jueves 30 de octubre de 2025

El presidente Donald Trump encendió las alarmas internacionales al declarar que ha ordenado “iniciar de inmediato” pruebas nucleares estadounidenses, una medida que revierte más de 30 años de política de contención.

El mensaje fue publicado en Truth Social, minutos antes de su reunión con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur.

Escribió en su red social: "Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años. Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato".

La declaración llega justo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara el ensayo exitoso de un dron submarino con capacidad nuclear, el “Poseidón”, que según él “no puede ser interceptado”. En paralelo, China sigue expandiendo su red de silos de misiles intercontinentales y Corea del Norte presentó un nuevo proyectil balístico capaz de alcanzar territorio estadounidense.

El anuncio de Trump marca una ruptura con la política mantenida desde 1992, cuando EEUU realizó su última detonación atómica en el desierto de Nevada. Desde entonces, todos los presidentes, republicanos y demócratas, mantuvieron una moratoria no oficial amparada en el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), firmado en 1996.

¿Qué significa reanudar las pruebas?

Una nube en forma de hongo se eleva tras una explosión de prueba en el Sitio de Pruebas de Nevada el 24 de junio de 1957. Imagen (Departamento de Energía de EE. UU. vía AP, Archivo)



Expertos en no proliferación advirtieron que un regreso a los ensayos reales podría desatar una cadena de reacciones imprevisibles.

“Reiniciar el programa estadounidense de pruebas nucleares podría ser una de las decisiones más trascendentes del gobierno de Trump: podría desencadenar una carrera armamentista incontrolada y desestabilizar la seguridad global”, señalaron analistas en un artículo publicado en febrero en el Boletín de Científicos Atómicos.

El arsenal estadounidense es administrado por el Departamento de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, no por el Pentágono, como sugirió la orden de Trump. Preparar nuevamente los sitios de ensayo en Nevada requeriría años de trabajo. Según un documento de Los Alamos National Laboratory de 2018, “una sola detonación de prueba podría tardar de dos a cuatro años en planificarse y ejecutarse”.

El balance nuclear global

Esta imagen, tomada el 2 de octubre de 2019 muestra el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman 3 desarmado en la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg, California. Imagen Sargento de Estado Mayor J.T. Armstrong/Fuerza Aérea de EEUU vía AP



Trump afirmó que Estados Unidos “tiene más armas nucleares que cualquier otro país”, aunque los datos disponibles lo contradicen. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estima que Rusia posee unas 5,489 ojivas nucleares, frente a 5,177 de Estados Unidos y unas 600 de China. En total, las nueve potencias nucleares suman más de 12,200 cabezas atómicas.

“Rusia es segunda y China está lejos, pero alcanzará en cinco años”, presumió Trump, agregando que había ordenado “una renovación completa de las armas existentes”.

Sin embargo, la mayoría de los expertos considera que EEUU ya no necesita pruebas reales para garantizar la operatividad de su arsenal. Los datos acumulados desde 1945 —cuando se realizó el primer ensayo, Trinity— permiten utilizar simulaciones avanzadas y experimentos subcríticos sin detonar una bomba.

Reacciones desde Pekín y Moscú

Pekín reaccionó con cautela pero firmeza. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, instó a Washington a “cumplir con las obligaciones del tratado y tomar medidas concretas para salvaguardar el desarme nuclear mundial”.

Desde Moscú, Putin había subrayado la “inevitabilidad” de mantener sus programas estratégicos. “No hay manera de interceptar al Poseidón”, dijo el mandatario ruso en un hospital militar, destacando la capacidad para “alcanzar cualquier continente”.

El Kremlin intentó este jueves bajar un poco el tono de la creciente tensión nuclear con Washington, después de que Trump anunciara la reanudación de las pruebas atómicas. Moscú aclaró que sus pruebas de los sistemas Burevestnik (misil de crucero) y Poseidón (dron submarino), ambos con capacidad nuclear, “no constituyen una prueba nuclear directa”.

“Esperamos que la información haya sido transmitida correctamente al presidente Trump”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a periodistas, entre ellos de AFP. “Esto no puede interpretarse de ninguna manera como una prueba nuclear”, agregó. Peskov también advirtió que, si Estados Unidos abandona la moratoria de facto que ambas potencias mantienen desde 1992, “ Rusia actuará en consecuencia”.

Tanto Rusia como Estados Unidos firmaron en 1996 el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), aunque ninguno lo ha ratificado.

Mientras tanto, Trump aseguró a periodistas en el Air Force One que “sería apropiado volver a probar, ya que otros lo están haciendo”, aunque añadió que sigue creyendo que “la desnuclearización sería algo tremendo”.

¿El regreso de la era atómica?

Entre 1945 y 1992, Estados Unidos realizó 1,054 pruebas nucleares, la mayoría en Nevada y en el Pacífico. Aquella etapa de ensayos dejó una huella ambiental y política imborrable. El cese de las pruebas fue visto como uno de los grandes logros de la posguerra fría.

La decisión de Trump no solo desafía un consenso internacional, sino que podría abrir la puerta a un nuevo ciclo de amenazas, tensiones y diplomacia al borde del abismo: el regreso de la era atómica.

Cuestiones nucleares adicionales

Si Estados Unidos reanudara las pruebas de armas nucleares, no está claro cuál sería el objetivo. Expertos en no proliferación han advertido que cualquier objetivo científico probablemente quedaría eclipsado por la reacción negativa a una prueba, y posiblemente serviría de detonante para que otras grandes potencias nucleares comenzaran sus propias pruebas a gran escala.

Hoy, más de tres décadas después, la nueva orden presidencial revive un fantasma que parecía enterrado. “El objetivo de una prueba nuclear acelerada solo puede ser político, no científico”, advirtieron expertos en un artículo del Bulletin of the Atomic Scientists. "Daría a Rusia, China y otras potencias nucleares vía libre para reanudar sus propios programas de pruebas nucleares, prácticamente sin consecuencias políticas ni económicas”.

Cualquier futura prueba estadounidense probablemente se llevaría a cabo en Nevada, en los sitios de prueba, pero sería necesario un gran trabajo de acondicionamiento de dichos sitios, dado que han transcurrido más de 30 años desde la última prueba.