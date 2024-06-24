Abogados de Hunter Biden piden anular el juicio en el que fue hallado culpable por posesión ilegal de un arma de fuego

Video ¿Qué sentencia podría recibir Hunter Biden tras ser hallado culpable de todos los cargos por posesión de armas?

Poco más de dos semanas después de que Hunter Biden fuera declarado culpable de tres cargos por posesión ilegal de un arma de fuego, sus abogados comenzaron la batalla judicial contra la decisión del jurado.

Este lunes, la defensa del hijo del presidente Joe Biden solicitó la anulación de su condena por supuestos errores técnicos en el proceso.

PUBLICIDAD

En concreto, argumenta que el juicio comenzó sin que el Tribunal de Apelaciones hubiera respondido a un recurso presentado por su parte.

Por ello, "el tribunal no tenía jurisdicción para proceder a juicio", se lee en un escrito presentado ante el juzgado en Delaware que se encargó del caso.

En otro escrito, sus abogados alegan que la decisión del jurado atenta contra el derecho a tener armas garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense.

En el texto, ponen como ejemplo la reciente decisión de la Corte Suprema de ratificar la ley federal que prohíbe el porte de armas a personas involucradas en violencia doméstica.

En dicho caso, la corte argumentó que cuando una persona representa una amenaza creíble para la seguridad física de su pareja, "a ese individuo se le puede prohibir, conforme a la Segunda Enmienda, la posesión de armas de fuego mientras la orden esté vigente".

Dado que Biden nunca actuó de manera violenta ni hizo mal uso de su arma, sus abogados aseguran que su derecho a portar armas debería permanecer intacto. Su defensa asegura que esto requiere la absolución de Biden o, "como mínimo", un nuevo juicio.

A la espera de su condena

Hunter Biden se convirtió a principios de este mes en el primer hijo de un presidente en activo en ser condenado por un delito grave.

Biden había sido acusado por el fiscal especial David Weiss, nominado por el presidente Donald Trump, de tres delitos graves: mentir a un vendedor de armas con licencia federal, hacer una declaración falsa en su solicitud al decir que no consumía drogas y posesión ilegal de un arma en octubre de 2018.

PUBLICIDAD

Finalmente, un jurado federal concluyó que Biden violó las leyes destinadas a impedir que los adictos a drogas posean armas de fuego y lo declaró culpable de los tres cargos.

El hijo del presidente podría enfrentar una condena de hasta 25 años de cárcel y una multa de hasta $750,000, aunque probablemente recibirá una sentencia mucho menor debido a que se trata de su primer delito criminal.

Antes de conocerse el veredicto, Joe Biden aseguró que no perdonaría a su hijo si era declarado culpable.



Mira también: