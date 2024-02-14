Comité de Inteligencia de la Cámara alerta de una "una grave amenaza a la seguridad nacional" de EEUU

Video ¿La inteligencia artificial podría interferir en las elecciones presidenciales de EEUU? El análisis en Línea de Fuego

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes alertó este miércoles que tenía información sobre "una grave amenaza a la seguridad nacional" y exhortó al gobierno federal a desclasificar información para que, junto con sus colegas, puedan discutir abiertamente cómo responder.

El representante Mike Turner envió temprano este miércoles un correo electrónico a los miembros del Congreso en el que dijo que su comité había “identificado una cuestión urgente respecto a una desestabilizadora capacidad militar extranjera” que debía ser conocida por todos los responsables políticos del Congreso.

Turner no dio detalles sobre la naturaleza de la amenaza en su comunicado. La Casa Blanca también rechazó comentar al respecto.

Según informó CNN, citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto, la amenaza está vinculada a Rusia, aunque no se ofrece más información al respecto.



Una de las fuentes dijo a CNN que "se trata, de hecho, de una capacidad rusa muy preocupante y desestabilizadora" de la que "hemos tenido conocimiento recientemente".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que no había necesidad de alarmarse, pero que no estaba en libertad de revelar la información clasificada.

“Estamos trabajando en ello y no hay necesidad de alarmarse", dijo a los periodistas en el Capitolio.

Al respecto del misterioso correo de Turner, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que esta semana había conversado personalmente con líderes de ambos partidos implicados en temas de seguridad, incluido Turner, y que le sorprendió "un poco" que el legislador hiciera esos comentarios hoy.

En conferencia de prensa Sullivan que tiene previsto reunirse este jueves con lo que se conoce como la "banda de los ocho", que incluye a los líderes de cada uno de los dos partidos tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, así como a los presidentes y los miembros de la oposición de ambos comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes.

Sullivan no especificó si la sesión informativa estaba relacionada con la advertencia de Turner. “Lo dejo en manos de ustedes hacer las conexiones que quieran”, comentó a los reporteros.

