La Corte Suprema ratifica ley federal que prohíbe el porte de armas a personas involucradas en violencia doméstica

Video La Corte Suprema autoriza una ley de control de armas en Nueva York: conoce de qué se trata

La Corte Suprema de Justicia ratificó este viernes una ley federal que prohíbe el porte de armas a personas involucradas en violencia doméstica. De esta forma rechazó el argumento presentado por grupos defensores de los derechos a portar armas de que la prohibición violaba la Segunda Enmienda.

El presidente del máximo tribunal, John Roberts, redactó la opinión respaldada por una mayoría de 8 a 1. El juez Clarence Thomas presentó la única disidencia.

El caso es particularmente llamativo por el protagonismo que tiene Zackey Rahimi, implicado en varios tiroteos y acusado por violencia doméstica.

El controversial caso ganó la atención de organizaciones defensoras del derecho a las armas como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), la Fundación Segunda Enmienda y el Phyllis Schlafly Eagles.

La norma en cuestión ha bloqueado cerca de 77,800 ventas de armas de fuego en los últimos 25 años, según Shira Feldman, directora de litigios constitucionales del grupo de prevención de la violencia armada Brady.

"Las leyes confirman lo que sugiere el sentido común"

Al rechazar la impugnación de la constitucionalidad del estatuto federal que prohíbe la posesión de un arma a quien haya sido objeto de una orden de restricción por violencia doméstica, la corte sostiene que cuando un tribunal determina que un individuo representa una amenaza creíble a la seguridad física de otro, ese individuo puede ser desarmado temporalmente de conformidad con la Segunda Enmienda.

La decisión de Roberts explica que "desde su fundación, las leyes sobre armas de fuego de nuestra nación han incluido disposiciones que impiden que las personas que amenazan con causar daño físico a otros hagan un uso indebido de las armas de fuego”.

“Juntas, las leyes sobre responsabilidad personal y de posesión de armas confirman lo que sugiere el sentido común: cuando un individuo plantea una clara amenaza de violencia física a otro, el individuo amenazante puede ser desarmado”, escribió Roberts en la decisión.

En su opinión disidente, Thomas dijo que “la presunción contra las restricciones a la tenencia y porte de armas de fuego es una característica central de la Segunda Enmienda”.

Según Thomas, la Segunda Enmienda “no sólo reduce el poder regulatorio del gobierno. Es una barrera que pone el derecho a poseer y portar armas fuera del alcance del gobierno”.

Cómo llegó el caso Rahimi a la Corte Suprema

El caso de Rahimi llegó a la Corte Suprema después de que la fiscalía recurriera una sentencia que anulaba su condena por tenencia de armas mientras estaba sujeto a una orden de alejamiento.

Rahimi, de 23 años, estuvo implicado en cinco tiroteos a lo largo de dos meses en Arlington (Texas) y sus alrededores, según señaló el juez del Quinto Circuito de Apelaciones Cory Wilson.

Cuando la policía lo identificó como sospechoso y se presentó en su casa con una orden de registro, Rahimi admitió que tenía armas en la casa y que estaba sujeto a una orden de alejamiento por violencia doméstica que prohibía la posesión de armas, escribió Wilson. Portaba una pistola Glock y un rifle.

Pero aunque Rahimi no era "un ciudadano modelo", escribió Wilson, la ley en cuestión no se justifica a la luz de la historia de Estados Unidos, donde según alegó, no hay ninguna referencia de una norma análoga en los siglos XVIII y XIX. El juez Clarence Thomas expresó una opinión similar en el caso Bruen el año pasado.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que inicialmente impuso restricciones a Rahimi, dio marcha atrás tras la decisión del caso Bruen, al considerar que la ley federal violaba la Segunda Enmienda.

El gobierno pidió entonces a la Corte Suprema que se pronunciara al respecto. Rahimi permanece en la cárcel del condado, a la espera del resultado de los cargos penales estatales pendientes.

Paradójicamente, en una carta escrita a mano desde la cárcel, Rahimi se disculpó por ir por "un camino equivocado" y afirmó que al cumplir su condena ya no portaría armas. Añadió que quería mantenerme "alejado de todas las armas de fuego".

Con información de AP.