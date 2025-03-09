¿Podrá Ucrania resistir por más tiempo la invasión rusa sin la ayuda de EEUU?

Video Zelensky dice que está listo para trabajar en un acuerdo de paz con Rusia bajo el "liderazgo" de Trump

Estados Unidos ha sido la principal fuente de apoyo militar de Ucrania desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia hace tres años. La suspensión de esa ayuda por parte del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no significa que las defensas de Ucrania vayan a colapsar rápidamente. Pero sí representa un golpe importante que amenaza con eliminar algunas de las armas más formidables en el arsenal de Ucrania en el campo de batalla.

Este es un vistazo a la decisión del gobierno estadounidense y sus implicaciones:

¿Cuánto de la ayuda a Ucrania proviene de Estados Unidos?

Washington proporciona aproximadamente el 20% de los suministros militares de Ucrania. Eso incluye el equipo más letal e importante, misiles de gran alcance y los sistemas de defensa aérea llamados Patriot que pueden derribar los proyectiles rusos más poderosos.

La asistencia militar estadounidense también va mucho más allá de las armas y las municiones. Las tropas ucranianas dependen de sistemas de comunicación por satélite suministrados por Starlink de Elon Musk para comunicarse en la primera línea de batalla y de la inteligencia estadounidense para rastrear los movimientos de las tropas rusas y seleccionar objetivos para los ataques ucranianos.

El presidente Trump también suspendió ese tipo de ayuda la semana pasad. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, dijo que la suspensión era una “pausa” al intercambio de inteligencia con Ucrania, cortando el flujo de información vital.

¿Por qué Trump tomó esa decisión?

La decisión se produjo luego de una reunión explosiva con entre Trump y Volodymyr Zelensky, en la que Trump y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijeron que no había expresado suficiente gratitud por el apoyo estadounidense.

La Casa Blanca afirmó que Estados Unidos está “suspendiendo y revisando” su ayuda a Ucrania para “asegurarse de que esté contribuyendo a una solución”.

Ratcliffe dijo que Trump quería saber si Zelensky era serio en sus comentarios acerca de lograr un acuerdo de paz y la orden permanecerá en vigor hasta que Trump determine que Ucrania ha demostrado un compromiso con las negociaciones de paz con Rusia.

¿Qué pasará con las armas que estaban en camino a Ucrania?

No está claro por el momento. La orden de Trump que suspende la ayuda que incluye asistencia militar y armas que ya habían sido aprobadas y estaban en camino a Ucrania, según un funcionario de defensa.

El funcionario, que habló con la agencia AP bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones en curso, dijo que no estaba claro qué armas incluye eso o cuánto de la ayuda fue detenida incluso mientras se dirigía a Kyiv.

Desde que comenzó la guerra, Estados Unidos ha utilizado dos formas principales para proporcionar asistencia de seguridad a Kyiv: una autoridad conocida como PDA por sus siglas en inglés que toma armas y suministros de los almacenes del Pentágono y los envía rápidamente al frente, y la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania (USAI, por sus siglas en inglés), que utiliza contratos a más largo plazo para enviar armas.

El funcionario dijo que algunas armas aprobadas por el gobierno del expresidente Joe Biden en los últimos meses que se estaban proporcionando a través de la PDA se vieron afectadas por la suspensión de Trump, pero no hay detalles disponibles.

Como ejemplo, un paquete de ayuda de 500 millones de dólares fue el último aprobado en enero, antes de que el presidente Biden dejara el cargo. Incluía misiles para defensa aérea, sistemas de puente de municiones y otro equipo. Los funcionarios no sabían cuánto de esa ayuda ya había llegado a Ucrania y cuánto, si es que alguna, ha sido pausada.

Tampoco está claro si la orden de Trump tiene un cierto impacto en alguno de los contratos que fueron autorizados o finalizados bajo la USAI durante el gobierno de Biden.

¿Cuál sería el impacto en el campo de batalla en Ucrania?

La pausa en la ayuda debilitará las defensas aéreas y perjudicará la capacidad de Ucrania para impactar objetivos rusos muy detrás de las líneas del frente, pero todo depende cuánto tiempo más Estados Unidos frene la ayuda militar y el flujo de inteligencia.

Si Estados Unidos deja de compartir datos de satélites y otros activos, afectaría gravemente la capacidad de Ucrania para contraatacar a Rusia. Los otros aliados de Ucrania carecen de los recursos para llenar el vacío.

“Mucho dependerá de lo que cubra la suspensión estadounidense” y cuánto dure, señaló Malcolm Chalmers, director adjunto del grupo de expertos en defensa RUSI. Suspender toda la asistencia técnica a Ucrania "tendría un impacto más dramático y rápido que simplemente detener el flujo de armas”.

Ucrania podría pronto estar recibiendo inteligencia de Estados Unidos una vez que Zelensky le demuestre a Trump que habla en serio acerca de participar en conversaciones en los términos de Trump, dijo el asesor estadounidense de seguridad nacional Mike Waltz el miércoles pasado en el programa Fox & Friends del canal Fox News.

Qué pueden cubrir otros países ante el freno a ayuda de EEUU a Ucrania

Alexander Kots, un bloguero de guerra ruso, señaló que para Ucrania, “la suspensión de la ayuda de Estados Unidos es desagradable, pero no mortal”. Dijo que, si bien los aliados europeos de Ucrania pueden llenar algunos de los vacíos y proporcionar sistemas de artillería, no tienen alternativas a los sistemas de defensa aérea fabricados en Estados Unidos y a los sistemas de misiles HIMARS de mayor alcance que pueden atacar objetivos en tierra hasta 200 millas de distancia.

Ucrania ya está quedándose sin misiles para los sistemas Patriot suministrados por Estados Unidos, que son cruciales para defender las ciudades de los ataques aéreos rusos, según Patrick Bury, un experto en guerra de la Universidad de Bath en Reino Unido.

“El problema es que gran parte de lo que proporciona Estados Unidos es lo que Europa no puede, y otros países no pueden, proporcionar a corto plazo: cosas de alta gama”, explicó.

Ucrania tiene reservas de proyectiles de artillería y otras municiones, y ha aumentado la producción nacional de drones, que ahora se encuentran entre las armas más importantes en la guerra. Se estima que poco más de la mitad del equipo militar utilizado por Ucrania es producido localmente.

Chalmers, el experto de RUSI, dijo que los ucranianos han desarrollado su producción de defensa y “están innovando a un ritmo increíble debido a la presión que enfrentan”. “Creo que sobrevivirán durante bastante tiempo”, comentó. “Pero es un golpe material y también es un desafío para Europa”.

¿Qué han prometido otros aliados de Ucrania para ayudar al país?

Una cumbre celebrada en Londres el 2 de marzo tenía como objetivo hacer que los líderes europeos se comprometieran a poner a Ucrania en la mejor posición posible antes de las posibles conversaciones de paz.

Reino Unido anunció que destinará 1,600 millones de libras (2,000 millones de dólares) en financiamiento de exportación para suministrar 5,000 misiles de defensa aérea. La Unión Europea ha propuesto un plan de 800,000 millones de euros (841,000 millones de dólares) para reforzar las defensas de las naciones de la UE y proporcionar a Ucrania músculo militar.

Pero Samir Puri, director del Centro para la Gobernanza Global y la Seguridad en el grupo de expertos en asuntos internacionales en Chatham House, dijo que la ayuda europea y estadounidense están entrelazadas.

“Esto siempre fue un esfuerzo conjunto”, señaló. “Estados Unidos da mucho, los europeos dan mucho. Si quitas a los estadounidenses de ese esfuerzo conjunto (...) hay un componente enorme que falta en la estructura”.

