La Corte Suprema decidirá si México puede demandar a fabricantes de armas en EEUU

México toma la ofensiva para tratar de detener el contrabando de armas desde Estados Unidos

La Corte Suprema informó este viernes que decidirá si bloquea o no una demanda de 10,000 millones de dólares que México presentó contra los principales fabricantes de armas por acusaciones de que sus prácticas comerciales han contribuido a la violencia armada en ese país.

Los fabricantes de armas pidieron a los jueces que anule un fallo de una corte de apelaciones que permitió que la demanda siguiera adelante a pesar de las amplias protecciones legales para la industria de las armas de fuego.

Los fabricantes de armas involucrados en la demanda incluyen a Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. Estos productores de armas aseguran que México no ha demostrado que la industria haya hecho algo deliberadamente para permitir que las armas sean utilizadas por los carteles del narcotráfico en México.

Las empresas también dicen que México está tratando de "intimidar" a los fabricantes de armas para que adopten medidas de control de armas.

Un juez federal desestimó la mayor parte de la demanda por otros motivos legales, pero México podría apelar esa desestimación. México argumenta que las empresas sabían que las armas se estaban vendiendo a traficantes que las contrabandeaban a ese país y decidieron sacar provecho de ese mercado.

El gobierno mexicano estima que el 70% de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos.

La demanda, presentada originalmente en 2021, fue desestimada inicialmente por una corte de distrito que citó las protecciones legales para los fabricantes de armas contra los daños resultantes del uso delictivo de armas de fuego.

Pero la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EEUU revivió el caso en virtud de una excepción a esa ley. Los fabricantes de armas apelaron ese fallo ante la Corte Suprema, argumentando que han seguido prácticas legales y que el caso no tiene cabida en los tribunales estadounidenses.

El juez de distrito F. Dennis Saylor en Boston volvió a desestimar el caso contra seis de las ocho empresas en agosto, al dictaminar que México no había aportado pruebas concretas de que las actividades de esas empresas en Massachusetts estuvieran relacionadas con el sufrimiento causado en México por las armas.

Aun así, con algunas reclamaciones pendientes y una posible apelación, los fabricantes de armas argumentan que el fallo del Primer Circuito podría pesar sobre la industria durante años si se permite que se mantenga.