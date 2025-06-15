Qué son las armas “no letales” como las usadas en las protestas contra ICE en Los Ángeles

Las fuerzas federales y locales desplegadas para contener las protestas en Los Ángeles y otras ciudades han recurrido a diversas tácticas de seguridad para repeler a los manifestantes. Una de ellas ha sido la utilización de armas descritas comúnmente como “no letales” y “menos letales”, términos utilizados por autoridades que según críticos son inapropiados por el daño que pueden ocasionar.

En la primera categoría, por ejemplo, entran las balas de goma que han sido disparadas por las fuerzas federales y en la segunda están elementos como el gas pimienta y las macanas usadas para dispersar a los manifestantes. Durante las manifestaciones en Los Ángeles, policías de la ciudad y elementos de la Guardia Nacional han recurrido a este tipo de armas para contener las protestas.

Sin embargo, la policía de Los Ángeles ha sido blanco de críticas luego de que uno de sus elementos fue captado en video disparando una bala de goma en contra de Lauren Tomasi, una reportera australiana, quien resultó herida. Imágenes del incidente muestran a la periodista manifestando que tenía dolor tras el impacto. El martes dijo en su cuenta de X que estaba bien, pero con inflamación en la zona impactada.

Según la agencia AP, además de Tomasi, más de dos docenas de periodistas han resultado heridos o maltratados mientras cubrían las protestas en esa ciudad.

Agentes disparan una bala de goma a una reportera durante su enlace en vivo



Críticos del presidente Donald Trump también han acusado al mandatario de buscar subir las tensiones con el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional y de 700 marines a Los Ángeles, donde las protestas se han vuelto violentas por momentos.

A continuación te presentamos las diferencias entre unas y otras y sus posibles efectos.

Qué son las armas “no letales” usadas por las fuerzas de seguridad

Según la distribuidora de armas “no letales” Byrna, en esa categoría entran armas que no ponen en riesgo la vida, pero aún así podrían causar heridas.

“Las armas menos letales detienen a los atacantes sin causar la muerte ni daños permanentes”, dice un artículo en la página web de la firma. “Conoces ejemplos como el gas pimienta, el gas lacrimógeno y las armas sónicas”.

Según un memorándum actualizado en 2018 por el Departamento de Defensa, las “armas no letales”, o ANL, tienen como fin ocasionar “efectos relativamente reversibles” en las personas impactadas.

“A diferencia de las armas letales convencionales, que destruyen sus objetivos principalmente mediante explosión, penetración y fragmentación, las ANL emplean medios distintos a la destrucción física total para impedir que el objetivo funcione. Las ANL están diseñadas para tener efectos relativamente reversibles sobre el personal o el material”, dice el memo.

En su artículo, Byrna sostiene que “las armas no letales atacan tus sentidos o incapacitan temporalmente tu cuerpo”. “Es fundamental saber que estas armas, aunque son más seguras, conllevan peligros. Algunas personas con asma o problemas cardíacos podrían enfermarse gravemente por la exposición. Es una compensación: menos muertes y lesiones permanentes, pero aún existen riesgos”.

Según el sitio del Instituto Poynter, especializado en análisis de medios, el término "no letal" es inadecuado por el grave daño que puede ocasionar una de esas armas. En un análisis citó a Sergio Olmos, periodista de California, diciendo que el número de ese tipo de armas usadas por las fuerzas de seguridad en Los Ángeles en días recientes "fue la mayor cantidad" que había "visto utilizada en un solo día de protesta”.

Los riesgos de las armas “menos letales”, según expertos

El término de armas “menos letales” es utilizado para referirse a dispositivos utilizados por las fuerzas de seguridad sin el objetivo de quitar la vida, aunque aún así podrían ocasionar efectos graves en la salud de las personas, de acuerdo con un artículo publicado por la revista The Scientific American.

“A pesar de su etiqueta, estas herramientas aún pueden sobrepasar las limitaciones inherentes de la carne y el hueso”, dice el texto. “Sin embargo, estas armas no son inofensivas”.

Stuart Schrader, científico investigador adjunto en sociología en la Universidad Johns Hopkins, dijo a The Scientific American, que la utilización de los términos “armas no letales” o “menos letales” es inapropiado, puesto que busca causar daño a las personas.

“Una de las razones por las que es un nombre completamente inapropiado llamar (un arma) ‘no letal’ o ‘menos letal’ (es) si se está utilizando para obligar a la gente a entrar en el (rango de ataque) de policías con macanas o soldados con rifles”, dijo al medio. “Sólo en la lectura técnica más estricta se podría llamar a eso 'menos letal' o 'no letal’”.

