Aranceles, soja y tierras raras: las claves de la muy observada reunión entre Trump y Xi Jinping

El presidente Donald Trump consideró su reunión de este jueves con el líder chino Xi Jinping como un gran éxito y anunció una reducción de los aranceles a China.

Según explicó, Pekín habría aceptado aplazar sus restricciones a la exportación de tierras raras y retomar la compra de soja estadounidense.

“Supongo que en una escala del 0 al 10, siendo 10 lo mejor, diría que la reunión fue un 12”, dijo Trump. “Sí, un 12”.

El mandatario también elogió a su homólogo chino, al que definió como “un tremendo líder de un país muy poderoso”, y adelantó que planea visitar China en abril, mientras que Xi viajaría a EEUU “en algún momento después”.

Xi, por su parte, confirmó que las dos delegaciones habían alcanzado un consenso en materia económica y comercial.

“Ambos equipos deben perfeccionar y concluir el trabajo de seguimiento lo antes posible, mantener e implementar el consenso alcanzado y ofrecer resultados tangibles que aporten confianza a las economías de China, Estados Unidos y el mundo”, afirmó ante la prensa, sin ofrecer más detalles.

La reunión, que duró unos 100 minutos, se celebró en Busan, Corea del Sur, y fue el primer cara a cara entre ambos desde 2019, en un contexto de fuerte atención internacional mientras las dos potencias intentan encauzar una prolongada guerra comercial.

Estas fueron las claves del encuentro.

1. Los principales resultados: reducción de aranceles y aplazamiento de restricciones sobre tierras raras

A bordo del Air Force One, Trump explicó que EEUU reducirá los aranceles aplicados a comienzos de año como sanción a China por la venta de químicos usados en la producción de fentanilo, bajándolos del 20% al 10%. Con esa medida, la tasa combinada de aranceles sobre productos chinos descendería del 57% al 47%.

Las tarifas impuestas a China han sido inestables durante meses. En abril, el presidente anunció un aumento hasta el 145%, pero luego retrocedió tras la reacción de los mercados. El 10 de octubre volvió a amenazar con un gravamen del 100% a las importaciones chinas por las restricciones a las tierras raras.

Este recurso es precisamente una de las cartas más fuertes de Xi: China es el mayor productor y procesador mundial de minerales de tierras raras, esenciales para fabricar aviones de combate, robots, vehículos eléctricos y otros productos tecnológicos.

Pekín había endurecido sus controles el 9 de octubre, repitiendo el patrón habitual en el que ambos países alternan movimientos agresivos y nuevas rondas de diálogo comercial.

Trump afirmó que la disputa sobre las tierras raras ya estaba “resuelta” y que China había acordado mantener el flujo de exportaciones al resto del mundo como parte de un acuerdo anual, aunque no ofreció detalles y sugirió que probablemente se renovaría.

“Todo el tema de las tierras raras está solucionado”, dijo el mandatario a los periodistas a bordo del Air Force One. “Y eso es para el mundo entero; podría decirse que era un problema mundial, no solo de Estados Unidos”.

“No hay ningún obstáculo con las tierras raras. Esperemos que esa expresión desaparezca de nuestro vocabulario por un tiempo”, agregó.

2. Desescala la guerra comercial China-EEUU pero persisten tensiones

El presidente aseguró que podría firmar un acuerdo comercial con China “muy pronto”. “No hay demasiados grandes obstáculos”, afirmó.

Pese al optimismo, las tensiones estructurales entre las dos economías más grandes del planeta continúan. China y Estados Unidos compiten por la supremacía industrial, el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el control de los asuntos globales, incluida la guerra en Ucrania.

El uso agresivo de los aranceles por parte de Trump desde su regreso a la Casa Blanca, junto con las restricciones chinas a las tierras raras, añadieron urgencia a esta reunión. Ambas potencias reconocen que una confrontación prolongada podría dañar la economía global y poner en riesgo su propia estabilidad.

Según un comunicado oficial de Pekín, Xi subrayó que el comercio puede ser tanto un “propulsor” como un “lastre” en las relaciones entre ambos países.

“Ambas partes deben centrarse en la visión de conjunto y en los beneficios a largo plazo de la cooperación, en lugar de caer en un círculo vicioso de represalias mutuas”, dijo el líder chino.

Aun con la confianza expresada por Trump, las rondas previas de negociación —en Ginebra y Londres— han mostrado un patrón de avances temporales seguidos de retrocesos, mientras cada país busca ventaja.

“El acuerdo propuesto encaja con el patrón que hemos visto todo el año: estabilización temporal disfrazada de progreso estratégico”, señaló Craig Singleton, director del programa sobre China de la Foundation for Defense of Democracies, citado por la AP. “Ambos lados están gestionando la volatilidad, calibrando la cooperación mínima necesaria para evitar una crisis, mientras la rivalidad de fondo sigue intacta”, añadió.

3. Dos temas espinosos: Ucrania y Taiwán

Trump dijo que ambos países habían acordado trabajar juntos en relación con Ucrania, y añadió que la guerra “surgió con mucha fuerza” durante la reunión.

“Hablamos del tema durante mucho tiempo, y ambos vamos a colaborar para ver si podemos lograr algo”, afirmó. El mandatario reconoció que China compra mucho petróleo ruso y que ese tema "no se trató realmente" en el encuentro.

En agosto de este año, Trump impuso un arancel adicional del 25 % a las importaciones de productos de India por sus compras de petróleo ruso, pero por el momento no ha hecho lo mismo con China.

Otro asunto delicado entre ambos países es Taiwán, que tampoco se abordó en la reunión. Los dos líderes ignoraron las preguntas sobre la isla autónoma, mientras en Taipéi aumenta la preocupación de que Washington, tradicional aliado comprometido con su defensa, pudiera ceder ante las exigencias de Pekín, que reclama soberanía sobre el territorio.

“Nunca se mencionó Taiwán, de hecho ni se habló de ello”, dijo Trump.

4. Fentanilo, soja, chips: otros temas que se trataron en la reunión

Trump informó que el encuentro incluyó el compromiso de Xi de adoptar una postura más firme para frenar la salida de precursores químicos empleados en la producción de fentanilo, lo que motivó la reducción arancelaria.

El mandatario añadió que China había aceptado comprar “cantidades enormes” de soja estadounidense tras haber suspendido esas compras en respuesta a los aranceles, aunque no quedó claro si retomará los volúmenes anteriores a la última escalada comercial.

El presidente mencionó también que se habló sobre la exportación de chips informáticos avanzados, y señaló que Nvidia mantendría conversaciones con funcionarios chinos.

Xi, por su parte, declaró que Pekín y Washington deberían cooperar en ámbitos como las enfermedades infecciosas, la inteligencia artificial y la lucha contra la inmigración ilegal.

Según un portavoz del Ministerio de Comercio de China, Estados Unidos suspenderá durante un año una investigación sobre el sector naval chino y una norma que ampliaba el alcance de los controles de exportación a filiales de empresas.

Con información de AP y AFP.

