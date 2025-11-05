El triunfo de Mamdani (y otros demócratas) le hace pasar a Trump una muy mala noche

Rápidamente, el presidente Donald Trump ofreció una explicación sobre los malos resultados que obtuvo el Partido Republicano en las elecciones estatales y locales celebradas este martes en Nueva York, Virginia, Nueva Jersey y California, entre otros lugares..

"'La ausencia de Trump en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, según las encuestas", escribió el presidente en su red Truth Social, aunque no dio más detalles sobre esas supuestas encuestas.

Pero el triunfo de Zohran Mamdani, en la alcaldía de Nueva York; de Abigail Spanberger, en la gobernación de Virginia, y el de Mikie Sherril en la de Nueva Jersey, son percibidos como una derrota para el presidente, en unos comicios que algunos pintaron como un referéndum sobre los primeros 10 meses de la segunda gestión del mandatario republicano.

Incluso, la abrumadora aprobación de la Propuesta 50 en California para que el estado adopte un nuevo mapa electoral que favorezca a los demócratas y contrarreste el que aprobó Texas dándole ventaja a los republicanos por orden de Trump, puede indicar que hay inconformidad con algunas políticas o acciones del actual ocupante de la Casa Blanca.

Es cierto que el presidente no estaba en las boletas, porque estos eran comicios estatales y locales. Sin embargo, su figura estuvo presente a todo lo largo de la campaña y él mismo se puso al centro del proceso tratando de impulsar a algunos -no todos- de los candidatos republicanos.

Mamdani derrota a Cuomo, el inesperado candidato de Trump

En el caso de Nueva York, Mamdani fue quizá el esfuerzo mayor de Trump y, por tanto, su mayor revés.

El presidente Trump llegó al punto de ofrecer su apoyo a quien siempre fue su contrincante, el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, quien se postulaba como independiente tras perder las primarias ante Mamdani en julio,. Trump dejó de lado al candidato republicano, Curtis Sliwa (un fiel del movimiento MAGA), para intentar frenar el avance del futuro alcalde.

Al meterse en el pulso entre Mamdani y Cuomo, Trump aprovechó para sacudir un poco la estructura del Partido Demócrata en el estado, ya un poco resentida por las divisiones entre el ala progresista y los moderados del establishment (representados por Cuomo) que ha significado su meteórico ascenso.

En su discurso de triunfo la noche del marte, Mamdani usó un tema central de su campaña para decir que los votantes de Nueva York eligieron “la esperanza sobre la tiranía”, en una velada referencia Trump, cuyo estilo en su segundo gobierno es señalado como autoritario.

Virginia y Nueva Jersey: dos golpes para Trump

La mayoría de los presidentes obtienen malos resultados en las elecciones intermedias que se celebran un año después de su llegada a la Casa Blanca, y Trump se ajustó perfectamente a este patrón.

Aunque un triunfo en Virginia iba alineado con la tendencia histórica que hace que en las elecciones estatales siguientes a la presidencial, el partido que controla la Casa Blanca pierda esos estados, en el caso de Nueva Jersey se rompió otra regla, la que indicaba que ningún partido mantenía la gobernación por más de dos períodos consecutivos.

La encuesta de AP, que consultó a más de 17.000 votantes en esos lugares, reveló que la mayoría desaprobaba la gestión de Trump como presidente y muchos consideraban que su enfoque agresivo en materia de inmigración había sido excesivo.

Aproximadamente seis de cada diez votantes en la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York dijeron que Trump no influyó en su decisión. Esto a pesar de su amenaza de retirar la financiación federal si el candidato demócrata Zohran Mamdani ganaba, y de su apoyo en redes sociales a Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York. Los votantes de la ciudad de Nueva York eligieron a Mamdani como su próximo alcalde, lo que podría generar un enfrentamiento con la administración Trump.

Para quienes sí identificaron a Trump como un factor, esto resultó desfavorable para él. Aproximadamente cuatro de cada diez votantes en Nueva Jersey y Virginia dijeron que votaban para oponerse a Trump. Menos dijeron que votaban para mostrar su apoyo al presidente republicano.

Trump perjudicó a los candidatos republicanos

De acuerdo con resultados de encuesta hechas a boca de urna de la cadena de noticias CNN, Trump perjudicó a los republicanos. La mayoría de los votantes en Virginia (55%) y Nueva Jersey (54%) desaprueban al presidente y ese rechazo los movilizó a votar por las candidatas demócratas en las elecciones a gobernador de ambos estados.

El 91% de los votantes de Virginia que desaprueban a Trump votaron por Spanberger, mientras que en Nueva Jersey, Sherrill obtuvo el 91% del voto de quienes rechazan al presidente.

El triunfo demócrata en Virginia fue de tal dimensión que hasta el candidato a fiscal general del estado, Jay Jones, pudo superar el escándalo de la filtraron de mensajes de texto que había enviado en los que sugirió que el presidente republicano de la Asamblea Estatal de Virginia merecía ser asesinado, y sacó del cargo al republicano Jasonn Miyares.

El rechazo a Trump es particularmente fuerte en el norte del estado, donde se une con la capital federal, Washington DC, una zona muy afectada por los despidos de trabajadores del sector público, muchos de los cuales viven en la zona.

Eso es un factor que los republicanos deberán considerar ante las perspectivas de las elecciones para renovar el Congreso previstas para noviembre de 2026.

La desaprobación del desempeño de Trump podría ser un problema para los candidatos de GOP, ya que el mandatario ha convertido la lealtad hacia él en un requisito indispensable para los candidatos del Partido Republicano.

En California muchos votaron contra Trump

Trump y su acción de gobierno parece haber estado muy presente en la mente de muchos votantes, según resultados de sondeos realizados a las salidas de centros de votación.

En California, la mitad de los votantes consultados por AP dijo que votaba para oponerse a Trump.

Gracias a eso, el gobernador demócrata Gavin Newsom puede aumentar ahora su perfil como figura política nacional dispuesta plantársele a Trump

Newsom apostó con éxito a que podría persuadir a los votantes californianos de rechazar los nuevos distritos electorales de la Cámara de Representantes, diseñados de forma independiente, a favor de nuevos distritos con el objetivo de ayudar a los demócratas a ganar cinco escaños más y neutralizar una movida similar de Texas..

La intensa campaña de dos meses consolidó la posición de Newsom como uno de los principales adversarios de Trump en un momento en que incluso muchos demócratas describían al partido como ineficaz y débil.

“Nos mantuvimos firmes y confiados ante la imprudencia de Donald Trump”, declaró Newsom el martes. “Tras provocar al oso, este rugió”.

Nueva York queda a merced de la "ira" de Trump

Aunque hoy el presidente no pueda cantar victorias, con seguridad le sacará provecho al resultado. En particular el ascenso de Mamdani, que lo usará para presentar al resto del país el retrato de los "locos comunistoides" que, asegura él, están haciéndose con el control del Partido Demócrata.

Mientras en Brooklyn Mamdani pronunciaba un apasionado discurso de victoria, Trump publicó un mensaje que algunos entienden como un recordatorio de su amenaza de recortar la financiación federal a la ciudad si Mamdani ganaba el demócrata.

"...¡Y ASÍ COMIENZA!", escribió Trump en su red social, algo que se puede leer como una crítica al estilo del nuevo alcalde o una amenaza que puede indicar la dinámica de cosas por venir entre Washington y Nueva York.