Lo que puede y lo que no puede hacer la FCC para regular contenidos en medios

La "suspensión indefinida" del show del comediante Jimmy Kimmel por parte de la cadena ABC, propiedad de Disney, que ocurrió este miércoles poco después de los comentarios amenazantes del jefe de la FCC sobre la revisión de la licencia de transmisión del canal de tv abierta, han desatado una oleada de críticas y cuestionamientos sobre una posible extralimitación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) al intentar controlar los contenidos y opiniones en los medios de comunicación de radio y tv.

La presión de la FCC sobre ABC y el programa de Kimmel vino después de que este dijera en su show que "la pandilla MAGA está desesperadamente intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos, y hacen todo lo que pueden para obtener rédito político de esto".

Brendan Carr, presidente de la FCC, calificó las palabras de Kimmel como "repugnantes" y sugirió que su agencia podría revocar las licencias de afiliación de ABC para obligar a la cadena a tomar represalias contra el comediante.

Y un día después de la salida del aire de Kimmel, Carr dijo que " si tu tienes una licencia de transmisión en TV, tienes algo que muy pocos tienen (...) y viene con una obligación de servir al interés público", en declaraciones a CNBC.

Las limitaciones de la FCC para controlar los contenidos

Pero la ley de Comunicaciones y el estatuto que rige a la FCC específicamente prohíbe ejercer censura sobre los contenidos en radio y tv, según explica la propia Comisión en su página web.

"Las limitaciones del poder de la FCC para restringir o prohibir un discurso comienzan con la Primera enmienda de la Constitución de EE UU, que decreta que el gobierno federal 'no debe redactar ninguna ley que atente contra la libertad de expresión o de la prensa'", afirma la FCC.

La ley de Comunicaciones, en su sección 326, expresa que "ninguna parte del estatuto debe comprenderse o entenderse como que otorga a la Comisión el poder de censura sobre las comunicaciones o señales transmitidas por cualquier estación, y la Comisión no debe promulgar ni fijar ninguna reglamentación o condición que interfiera con el derecho de libertad de expresión en lo que respecta a la comunicación difundida".

Y continúa la FCC, explicando que sobre la base de estos mandatos legales "la FCC ha sostenido siempre que 'el interés público se preserva de mejor manera permitiendo la libre expresión de los puntos de vista'".

Para la Comisión, la ley y la política de comunicaciones buscan "alentar 'la respuesta al discurso'", antes que suprimir el discurso.

"Este principio garantiza que se expresarán las opiniones más diversas y opuestas, aunque algunos puntos de vista o expresiones puedan ser sumamente ofensivos", afirma la FCC.

Las contradiccciones de Carr y su "abuso de poder"

En febrero del año 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, la entonces jefa de la FCC, Jessica Rosenworcel, publicó un artículo en USA Today sobre la necesidad de reducir "la adicción a los cigarrillos electrónicos" regulando la publicidad de estos productos como pasó con los cigarrillos tradicionales, cuyas publicidades salieron del aire en la radio y la tv hace más de 50 años.

Rosenworcel recordó entonces que "el Congreso encargó a la FCC que defendiera el 'interés público' en su supervisión de la industria de la radiodifusión", para justificar el control sobre la publicidad de los productos del tabaco.

Pero Brendan Carr se refirió a esta posición de Rosenworcel, preguntándose en su cuenta en Twitter si "¿debe el gobierno censurar lo que no le gusta? Por supuesto que no".

Y agregó Carr que "la FCC no tiene un mandato errante para vigilar el discurso en nombre del 'interés público'".

Ahora, en 2025, Carr dijo a CNBC que "nuestro objetivo y nuestra obligación es garantizar que los organismos de radiodifusión sirvan al interés público".

Anna Gómez, actual comisionada de la FCC, designada por Joe Biden, enfatizó este jueves que " la FCC no tiene la autoridad, la capacidad o el derecho constitucional de vigilar los contenidos o castigar a las emisoras por las expresiones que no le gustan al gobierno".

"Carr solia tener razón"

Por su parte, el abogado y activista por la libertad de expresión Robert Corn-Revere, quien fuera consejero legal de la FCC y ahora trabaja con la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE), consideró sobre el tuit de Carr de 2019 que "el presidente [de la FCC] Carr solía tener razón. Pero parece que ha decidido jurar lealtad a algo más que a la Constitución", durante una entrevista para NPR.

"Durante toda su existencia, la FCC ha intentado ser muy sensible a la idea de que se rige por la Primera Enmienda y la Ley de Comunicaciones, que prohíbe específicamente a la agencia federal ejercer el poder de censura", recordó Corn-Revere.

"Ha habido ocasiones en las que la FCC se ha equivocado, y los tribunales le han exigido responsabilidades. Pero nunca ha funcionado como una comisión errante, como intenta hacer actualmente el presidente Carr", dijo el activista.

FIRE emitió un comunicado este jueves por la salida del aire de Kimmel, aseverando que "el presidente de la FCC, Brendan Carr, está abusando una vez más de su posición para intentar afirmar el control del gobierno sobre el discurso público, invocando falsamente el estándar de 'interés público' para apuntar selectivamente al discurso que no le gusta al gobierno".

El grupo de activistas por la libertad de expresión reitera que "la FCC no tiene autoridad para controlar lo que un presentador de televisión nocturna puede decir, y la Primera Enmienda protege el derecho de los estadounidenses a especular sobre los acontecimientos actuales, incluso si esas especulaciones resultan ser incorrectas más tarde".

Y advierten que "someter a los organismos de radiodifusión a una responsabilidad reglamentaria cuando alguien de su cadena se equivoca en algo convertiría a la FCC en árbitro de la verdad".

Qué cosas puede regular la FCC según sus normas

La Comisión Federal de Comunicaciones informa cuáles son los aspectos que su supervisión de los medios de radiodifusión abarca.

"Las reglamentaciones sobre el discurso se limitan a temas específicos, que generalmente han sido identificados por el Congreso mediante la legislación o adoptados por la FCC" mediante discusión entre todas las partes. Entre estos temas se incluyen:

Indecencia

Obscenidad

Identificación de patrocinio

Realización de concursos al aire

Engaños

Contenido comercial en la programación de TV para niños

Distorsión de noticias difundidas

Accesibilidad a la información de emergencia en televisión

Uso inadecuado de los tonos de advertencia del Sistema de alertas de emergencia para entretenimiento, u otros motivos no relacionados con emergencias.

Y sobre las "responsabilidades de la difusoras", la web de la FCC explica que "son responsables de seleccionar todo el contenido de difusión que transmiten sus estaciones", y también de decidir si los programas deben editarse o reagendarse, por ejemplo, moviendo un programa potencialmente indecente a una franja horaria nocturna, cuando hay pocos niños en la audiencia.

