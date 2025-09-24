Jimmy Kimmel regresa con una ovación y aclara que nunca pretendió restar importancia al asesinato de Charlie Kirk

Video Show de Jimmy Kimmel regresa al aire, pero más 60 canales no lo transmitirán: las noticias del día

Jimmy Kimmel regresó a la televisión nocturna el martes, tras casi una semana de suspensión, y en un monólogo cargado de emoción, en el que parecía al borde de las lágrimas, aseguró que nunca quiso bromear sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

"No tengo ilusiones de cambiar la opinión de nadie, pero quiero dejar algo claro, porque para mí, como ser humano, es importante: que entiendan que jamás fue mi intención restarle gravedad al asesinato de un joven", dijo Kimmel. "No hay nada gracioso en eso".

El presentador añadió que tampoco intentaba culpar a ningún grupo específico "por las acciones de lo que… era obviamente una persona profundamente perturbada. Era, en realidad, lo opuesto de lo que quise decir". Reconoció que sus palabras de la semana pasada "a algunos les parecieron fuera de lugar, confusas o ambas cosas".

Pero no se disculpó, y criticó a las filiales de ABC que sacaron su programa del aire. Dos grandes grupos de estaciones, Sinclair y Nexstar, que representan cerca de una cuarta parte de las emisoras de ABC, ordenaron no emitir el show.

"Eso no es legal", dijo Kimmel. "Eso no es estadounidense. Es antiestadounidense".

Kimmel elogia a sus defensores y a la viuda de Kirk

El incidente desató un debate nacional sobre la libertad de expresión y la capacidad del presidente Donald Trump para vigilar las palabras de periodistas, comentaristas e incluso humoristas. ABC había suspendido el programa el miércoles anterior tras las críticas a sus comentarios sobre el asesinato de Kirk, pero la cadena lo devolvió a pantalla después de la reacción en contra de la empresa matriz, Disney.

Kimmel agradeció el apoyo de colegas del late night, presentes y pasados, e incluso de un antiguo jefe de radio en Seattle que lo llamó la semana pasada. Destacó especialmente a quienes, aun sin ser fans de su humor, defendieron su derecho a expresarse, incluido el senador texano Ted Cruz.

"Se necesita valor para hablar contra esta administración", afirmó. "Lo hicieron y merecen crédito por ello".

Kimmel casi se quiebra de nuevo al elogiar a Erika, la viuda de Kirk, quien perdonó públicamente al asesino de su esposo. "Ese es un ejemplo a seguir", dijo. "Si crees en las enseñanzas de Jesús, como yo, ahí estaba… Un acto desinteresado de gracia, el perdón de una viuda en duelo. Me conmovió profundamente. Espero que toque a muchos. Y si hay algo que podamos rescatar de esta tragedia, que sea eso. Y no lo otro".

Aunque admitió que se enfadó cuando ABC lo suspendió, agradeció a sus jefes por devolverlo al aire: "Injustamente, esto los pone en riesgo".

También se burló de Trump por criticar sus índices de audiencia. "Intentó cancelarme y, en cambio, obligó a millones de personas a ver este programa", bromeó.

Las decisiones de Sinclair y Nexstar dejaron a estaciones de ABC en ciudades como Washington DC, St. Louis, Nashville (Tennessee) y Richmond (Virginia) emitiendo otros contenidos, como el noticiero y el programa 'The National Desk'.

La suspensión llegó tras la furia por comentarios de Kimmel a comienzos de la semana, cuando —crítico habitual de Trump— insinuó que muchos partidarios del expresidente querían aprovechar la muerte de Kirk y "desesperadamente intentaban caracterizar al chico que lo mató como algo distinto a uno de ellos".

El presidente de la FCC acusa a Jimmy Kimmel

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, nombrado por Trump, dijo la semana pasada que parecía que Kimmel trataba de "engañar directamente al público estadounidense" con sus comentarios sobre Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado del asesinato, y sobre sus motivos, que aún no están claros. Las autoridades señalan que Robinson creció en una familia conservadora, pero su madre declaró que en el último año su hijo había virado políticamente hacia la izquierda.

"Podemos hacerlo por las buenas o por las malas", advirtió Carr antes de que ABC anunciara la suspensión. "Estas empresas pueden cambiar de conducta, tomar medidas, francamente, contra Kimmel, o habrá más trabajo para la FCC".

Esas palabras alimentaron la reacción en cadena: Cruz dijo que Carr actuaba "como un mafioso". Cientos de figuras del espectáculo, incluidos Tom Hanks, Barbra Streisand y Jennifer Aniston, firmaron una carta difundida por la ACLU que calificó la decisión de ABC como "un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestro país".

Incluso, el podcaster Joe Rogan se puso del lado de Kimmel el martes: "Definitivamente no creo que el gobierno deba involucrarse —jamás— en dictar lo que un comediante puede o no decir en un monólogo", afirmó. "Estás loco si apoyas esto, porque luego lo usarán contra ti".

Algunos consumidores castigaron a Disney, matriz de ABC, cancelando sus suscripciones a sus servicios de streaming.



Trump celebró la suspensión y criticó el regreso del presentador, escribiendo en su plataforma Truth Social: "No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel… ¿Por qué querrían a alguien de vuelta que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en riesgo a la cadena con un 99 % de BASURA demócrata positiva?".

El actor Robert De Niro apareció el martes en 'Jimmy Kimmel Live!' imitando a Carr en una entrevista con el propio Kimmel. De Niro, como Carr, dijo que la FCC tenía un nuevo lema: "Los palos y piedras pueden romperte los huesos".

"¿No sigue la frase con que las palabras nunca te harán daño?" preguntó Kimmel. "Ahora sí pueden", respondió De Niro, "así que asegúrate de decir las correctas".

Ovación de pie y vítores para Jimmy Kimmel en su regreso

Kimmel salió al escenario entre una larga ovación y cánticos de "¡Jimmy, Jimmy!". Un asistente, Walter Bates, comentó tras la grabación que el momento en que el presentador habló de la viuda de Kirk "fue muy emotivo. Me conmovió, y a mi esposa también".

La administración Trump ha usado amenazas, demandas y presión federal para tratar de ejercer más control sobre la industria mediática. Trump demandó a ABC y CBS por su cobertura informativa, casos que las cadenas resolvieron. También ha presentado demandas por difamación contra The Wall Street Journal y The New York Times, y logró que el Congreso retirara fondos federales a NPR y PBS.

Tras cancelar su actuación en el estreno del documental de Hulu sobre Lilith Fair en protesta por la suspensión de Kimmel, la cantautora Sarah McLachlan apareció como invitada musical en el programa, actuación que ya estaba prevista. El otro invitado de la noche fue el actor Glen Powell.

La suspensión se produjo en un momento de cambio para la televisión nocturna, que pierde público en parte porque muchos ven solo los clips al día siguiente en internet. CBS anunció este verano la cancelación del 'Late Show' de Stephen Colbert. El contrato de Kimmel con ABC, según se informa, dura hasta mayo.

Colbert, en su propio monólogo del lunes, poco después de anunciarse el regreso de Kimmel, alzó el Emmy recién ganado a mejor programa de entrevistas y bromeó: "¡Una vez más, soy el único mártir de la televisión nocturna!".

