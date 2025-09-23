Jimmy Kimmel regresa al aire tras polémica suspensión, pero más de 60 canales no lo transmitirán

Video Programa de Jimmy Kimmel regresará al aire tras suspensión por sus comentarios sobre Charlie Kirk

"Jimmy Kimmel Live!" regresará al aire por la cadena ABC tras una polémica suspensión luego de los comentarios que hizo el presentador sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Pero no todos los canales lo transmitirán.

Disney, empresa matriz de ABC, anunció el lunes que restablecerá el programa nocturno en su horario habitual este martes tras “conversaciones reflexivas con Jimmy”.

Pero las empresas Nextar Media Group y Sinclair Broadcast Group, que operan decenas de filiales locales del medio, dijeron que transmitirán otra cosa en lugar del show.

Nexstar Media Group dijo que continuaría sin presentar el programa, "a la espera de garantías de que todas las partes están comprometidas a fomentar un ambiente de diálogo respetuoso y constructivo en los mercados que servimos".

Sinclair Broadcast Group también dijo que mantendría a Kimmel, un duró crítico de Trump, fuera de sus estaciones. Las dos corporaciones controlan colectivamente alrededor de una cuarta parte de los afiliados de ABC.

Nexstar opera 23 filiales de ABC, mientras que Sinclair opera 41 afiliadas.

Brendan Carr, cercano colaborador del presidente Trump en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), celebró este martes en redes sociales la decisión de los propietarios de las filiales de aplazar la reanudación del programa. Carr escribió que "las cadenas de televisión locales, por primera vez en años, se enfrentaron a un programador nacional y decidieron ejercer su legítimo derecho a aplazar la programación".

La polémica suspensión del show de Kimmel

ABC suspendió a Kimmel indefinidamente después de los comentarios que hizo en un monólogo sobre Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre.

Kimmel dijo que “muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk” y que “la pandilla MAGA” estaba “intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo diferente a uno de ellos”.

Brendan Carr, el jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones, emitió una advertencia antes de la suspensión de Kimmel que criticaba sus comentarios sobre el asesinato de Kirk.

“Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil”, dijo Carr. “Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, sobre Kimmel, o habrá más trabajo para la FCC por delante”.

El gobierno de Trump ha promovido que se tomen represalias en contra de quienes expresen críticas contra Kirk tras su asesinato.



Kirk, quien recorrría universidades del país para promover ideas ultraconservadoras, llegó a decir que la Ley de Derechos Civiles de 1960, que promovía la inclusión de las minorías negras, fue un “gran error”.

También promovió ideas homófobas y xenófobas, utilizando en la mayoría de las ocasiones principios bíblicos para atacar a esos grupos.

La suspensión también ocurrió en un momento en que el panorama nocturno está cambiando. CBS anunció la cancelación del programa de Stephen Colbert durante el verano, aunque muchos críticos atribuyen esta decisión a presiones del gobierno.

El contrato de Kimmel con la cadena propiedad de The Walt Disney Co. expira en mayo de 2026.

La suspensión de Kimmel llegó en un momento en que Trump y su administración han hecho amenazas, demandas y presión para tratar de ejercer más control sobre la industria de los medios.

Trump, quien celebró la salida del aire de Kimmel, ha llegado a acuerdos previos con ABC y CBS sobre su cobertura. En su momento el presidente también celebró la decisión de CBS de sacar del aire el año próximo a Colbert.

Kimmel ha sido el anfitrión de 'Jimmy Kimmel Live!' en ABC desde 2003 y ha sido una figura destacada en la televisión y la comedia durante aún más tiempo. También es bien conocido como presentador, habiendo conducido los Premios de la Academia en cuatro ocasiones.

Los negocios pendientes de Nexstar ante la FCC

Antes de que ABC anunciara la suspensión del programa el 17 de septiembre, Nexstar ya había anunciado la medida. Poco después Sinclair se unió a la medida.

Tanto Disney como Nexstar tienen asuntos pendientes con la FCC. Disney busca la aprobación regulatoria para la adquisición de NFL Network por parte de ESPN.

Por su parte, Nexstar necesita el visto bueno de la administración Trump para completar su compra de su rival de radiodifusión, Tegna, por 6,200 millones de dólares.

La solidaridad de la industria con Kimmel

La noticia del restablecimiento llegó cuando cientos de estrellas de Hollywood y Broadway, incluidos Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks y Meryl Streep, instaron a los estadounidenses a “luchar para defender y preservar nuestros derechos protegidos constitucionalmente” tras la suspensión de Jimmy Kimmel.

Más de 430 estrellas de cine, televisión y teatro, así como comediantes, directores y escritores, añadieron sus nombres a una carta abierta el lunes de la Unión Americana de Libertades Civiles que argumenta que es “un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación”.

También el lunes, 'The View' de ABC opinó sobre la controversia después de no mencionarla durante dos episodios tras la suspensión de Kimmel. La copresentadora Whoopi Goldberg abrió el programa diciendo: “Nadie nos silencia” y ella y sus compañeras condenaron la decisión de Disney.



