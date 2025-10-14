Cambiar Ciudad
Charlie Kirk

Sigue la purga: gobierno de Trump revoca visas de seis personas (cuatro de ellos latinoamericanos) por sus opiniones sobre el asesinato de Charlie Kirk

La administración Trump revocó las visas de seis extranjeros que, según funcionarios estadounidenses, hicieron comentarios burlones o se tomaron a la ligera el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el mes pasado.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Esto es lo que dijo Jimmy Kimmel en su regreso al aire tras la suspensión de su programa

El Departamento de Estado dijo el martes que había decidido que debían perder sus visas tras revisar sus publicaciones y videos en redes sociales sobre Kirk, quien fue asesinado mientras daba una conferencia en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre.

El anuncio se produjo cuando el presidente Donald Trump le concedía póstumamente al activista la más alta distinción civil de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad. En el funeral de Kirk en septiembre, Trump lo calificó de "gran héroe estadounidense" y "mártir" de la libertad.

La administración y sus partidarios han tomado medidas contra decenas de personas por sus comentarios sobre Kirk, lo que ha dado lugar a despidos u otras sanciones disciplinarias a periodistas, profesores y otros, y ha suscitado preocupaciones sobre la libertad de expresión.

Los seis extranjeros a los que se les revocó el visado eran de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica. No se reveló su identidad.

Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, "defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración", afirmó el Departamento de Estado. "Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados".

El vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios estadounidenses han animado a la gente a denunciar los comentarios ofensivos sobre Kirk que vean en internet.

En un inusual tuit el mes pasado, el subsecretario de Estado Christopher Landau pidió a los usuarios de las redes sociales que le enviaran copias de cualquier publicación relevante, diciendo que personalmente le "repugnaba ver a algunos en las redes sociales alabando, racionalizando o restando importancia al suceso, y que había ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomaran las medidas oportunas".

