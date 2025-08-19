¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

Video Trump dice que buscará eliminar la votación por correo y máquinas de votación: activistas se oponen

El presidente Donald Trump dijo el lunes que habrá más cambios en la forma en que se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos, pero según la Constitución hay poco o nada que pueda hacer por sí mismo.

Basándose en información falsa y teorías de conspiración que ha usado regularmente para explicar su derrota en las elecciones de 2020, Trump prometió en su sitio de redes sociales que eliminaría tanto el voto por correo, que sigue siendo popular y es utilizado por aproximadamente un tercio de los votantes, como las máquinas de votación, algunas de las cuales se usan en casi todas las miles de jurisdicciones electorales del país. Estos mismos sistemas permitieron a Trump ganar las elecciones de 2024 y a los republicanos tomar control del Congreso.

La publicación de Trump marca una escalada incluso en su retórica electoral normalmente exagerada. A comienzos de este año emitió una orden ejecutiva de amplio alcance que, entre otros cambios, habría requerido prueba documentada de ciudadanía antes de registrarse para votar. Su publicación del lunes prometía otra orden ejecutiva para “ayudar a traer HONESTIDAD a las elecciones de medio término de 2026”.

En la misma publicación también difundió falsedades sobre la votación, al afirmar que Estados Unidos es el único país que utiliza el voto por correo, cuando en realidad lo utilizan decenas, incluyendo Alemania, Suiza y Reino Unido.

Quejas similares a las de Trump, difundidas en medios conservadores como Newsmax y Fox News, han dado lugar a acuerdos millonarios por difamación, incluyendo uno anunciado el lunes, ya que esos medios han difundido información falsa sin haber podido presentar evidencia que las respalde.

El mensaje de Trump se produjo después de que él dijera a Fox News que el presidente ruso Vladimir Putin, en su reunión del viernes en Alaska, compartía sus quejas sobre el voto por correo y las elecciones de 2020. Trump continuó su ataque contra el voto por correo y las máquinas de votación en la Oficina Oval el lunes, durante un encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

El anuncio señala otra manera en que Trump planea inclinar la balanza a su favor en las elecciones de medio término de 2026, después de que ya hubiera ordenado a su fiscal general investigar una plataforma de recaudación de fondos demócrata y alentado a los estados a redibujar sus distritos congresionales para ayudar al GOP a mantener su mayoría en la Cámara de Representantes.

El mensaje de Trump con información falsa sobre las elecciones

Durante años, Trump ha promovido información falsa sobre la votación, y el lunes no fue la excepción.

Afirmó que hay un “FRAUDE MASIVO” debido al voto por correo, cuando en realidad el fraude electoral en Estados Unidos es raro. Por ejemplo, una revisión de la agencia AP tras las elecciones de 2020 encontró menos de 475 casos de posible fraude en los seis estados clave donde disputó su derrota, demasiado pocos para inclinar esa elección a favor de Trump.

Washington y Oregon, que realizan elecciones completamente por correo, han demandado para impugnar la orden ejecutiva previa de Trump que buscaba exigir que todas las boletas fueran recibidas el día de las elecciones y no solo selladas por esa fecha. Los estados argumentan que el presidente no tiene tal autoridad y buscan una declaración de un juez federal en Seattle de que sus plazos de matasellos no entran en conflicto con la ley federal que establece la fecha de las elecciones estadounidenses.

Trump también alegó que las máquinas de votación son más caras que el “papel con marca de agua” ( Watermark Paper), un sistema poco usado que ha ganado simpatizantes entre algunos teóricos de la conspiración electoral que creen que ayudaría a prevenir boletas fraudulentas, aunque las marcas de agua no permitirían contar votos por sí solas.

Aunque algunas jurisdicciones todavía usan dispositivos electrónicos de marcado de boletas, la gran mayoría de los votantes en EEUU ya vota en papeletas de papel, creando un registro auditable que proporciona una capa extra de seguridad electoral.



En su publicación, Trump también afirmó que los estados “son meramente un ‘agente’ del Gobierno Federal al contar y tabular los votos” y deben hacer lo que el gobierno federal, “representado por el presidente de Estados Unidos”, les indique.

Los abogados electorales señalaron que eso es una tergiversación de la Constitución de EEUU. También contradice lo que había sido un valor central del Partido Republicano: priorizar los derechos de los estados.

En EEUU se celebran miles de elecciones, ninguna bajo control presidencial

A diferencia de la mayoría de los países, las elecciones en EEUU son administradas por los estados. Pero la situación es más compleja: cada estado permite que jurisdicciones más pequeñas, como condados, ciudades o municipios, realicen sus propias elecciones. Se estima que existen hasta 10,000 jurisdicciones electorales distintas en el país.

Una queja frecuente de Trump y otros teóricos de la conspiración electoral es que EEUU no gestiona su elección como Francia, donde los votos presidenciales se cuentan a mano y el resultado nacional se suele conocer la noche electoral. Pero eso se debe a que Francia realiza solo esa elección, y cada jurisdicción tiene la misma boleta sin otras contiendas.

En EEUU, una boleta puede contener decenas de elecciones, desde presidente hasta concejo municipal, incluyendo medidas estatales y locales.

La Constitución establece que los estados son los que determinan el “tiempo, lugar y forma” de las elecciones, aunque permite que el Congreso “haga” o “modifique” las reglas para elecciones federales.

El Congreso puede cambiar cómo los estados realizan elecciones presidenciales y congresionales, pero no tiene autoridad sobre cómo un estado realiza sus propias elecciones. El presidente no aparece mencionado en la Constitución como una autoridad sobre las elecciones.

“El presidente tiene autoridad muy limitada o nula sobre asuntos relacionados con la conducción de elecciones”, dijo Rick Hasen, profesor de derecho electoral en la Universidad de California, Los Ángeles.

Los tribunales coinciden: es el Congreso quien establece las reglas electorales federales

Partes de la orden ejecutiva anterior de Trump sobre elecciones fueron bloqueadas rápidamente por los tribunales, argumentando que es el Congreso, y no el presidente, el que establece las reglas electorales federales.

No está claro qué planea hacer Trump ahora, pero la única vía para cambiar las reglas federales de elecciones es a través del Congreso.

Aunque los republicanos controlan el Congreso, no está claro que incluso su partido quiera eliminar las máquinas de votación a nivel nacional, lo que podría retrasar el conteo de votos en sus propias contiendas por semanas o meses. Incluso si quisieran, la legislación probablemente no pasaría, ya que los demócratas podrían usar el filibuster en el Senado.

El voto por correo tenía apoyo bipartidista antes de que Trump se volviera en contra durante la pandemia de covid‑19 y las elecciones de 2020, pero sigue siendo ampliamente usado, incluso en estados inclinados al GOP, entre ellos varios que ganó Trump en noviembre pasado, como Arizona, Florida y Utah. También es la forma en que los miembros del ejército estacionados en el extranjero emiten sus votos, y eliminarlo por completo privaría del voto incluso a votantes que suelen favorecer al GOP.

El significado principal del anuncio del lunes de Trump es que refleja su continua obsesión por intentar cambiar la forma en que se realizan las elecciones.

“Este tipo de afirmaciones podrían servirle como excusa para intentar interferir”, dijo Hasen. “Es algo que preocupa mucho”.

