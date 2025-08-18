Trump amenaza con eliminar el voto por correo para las elecciones intermedias de 2026

Video Más del 50% de votantes en Georgia sufragó de manera anticipada: se espera un rápido conteo de votos

El presidente Donald Trump dijo este lunes que liderará un "movimiento" contra el voto por correo, en su intento de eliminar este método de votación utilizado por casi un tercio del país de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Trump, que lleva años despotricando contra el voto por correo, a pesar de que ha beneficiado a los republicanos y de que él mismo ha votado por correo, dijo que firmaría una orden ejecutiva para ayudar a llevar la "honestidad" a las elecciones de mitad de mandato.

"Voy a liderar un movimiento para deshacernos de los votos por correo y también, ya que estamos en eso, de las máquinas de votación altamente inexactas, muy caras y muy controvertidas", publicó el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump agregó, en mayúsculas: "YO, Y EL PARTIDO REPUBLICANO, LUCHAREMOS COMO LOCOS PARA DEVOLVER LA HONESTIDAD Y LA INTEGRIDAD A NUESTRAS ELECCIONES".

No hay pruebas de que el voto por correo sea menos seguro que otros métodos y los grupos prodemocráticos afirman que poner fin a esta práctica podría privar del derecho a votar a millones de estadounidenses con discapacidades y otras dificultades para votar en persona.

Tampoco hay evidencia alguna de alguna irregularidad con las máquinas de votación, que ofrecen uno de los sistemas más seguros y confiables del mundo.

Trump difundió repetidamente información falsa sobre el voto por correo mientras hacía campaña en 2020 y 2024. Después de su derrota en 2020, afirmó falsamente que decenas de miles de votos por correo fraudulentos habían ayudado al demócrata Joe Biden a derrotarlo.

Los votos por correo y en ausencia pueden contabilizarse después del día de las elecciones en 18 estados, siempre que lleven matasellos con fecha anterior o igual a esa fecha. Poco más del 30% de los emitidos en las elecciones de 2024 se enviaron por correo.

Trump habla de sus planes de eliminar el voto por correo y las máquinas de votación con Putin y con Zelensky

En lo que va del mes, Trump ha hablado tres veces en público sobre sus deseos de eliminar estos métodos de votación.

El pasado viernes, tras la cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, Trump dijo en una entrevista que el mandatario ruso estaba de acuerdo con él en que dejar que los votantes enviaran papeletas por correo ponía en riesgo la integridad de las elecciones.

"Saben, Vladimir Putin dijo algo, una de las cosas más interesantes", dijo Trump a Fox News.

"Me dijo que no hay ningún país en el mundo que lo use ahora", según Trump.

Sin embargo, los datos recopilados por el International Institute for Democracy and Electoral Assistance muestran que hay 34 países en todo el mundo que permiten el voto por correo en el país, incluyendo Alemania, Dinamarca y Canadá.

Mientras que este lunes, en su reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Trump insistió en sus planes de deshacerse de las máquinas de votación y el voto por correo.

"Los votos por correo son corruptos; nunca se puede tener una democracia real con votos por correo", dijo Trump, añadiendo que los abogados ya están redactando la orden ejecutiva.

"Tenemos que acabar con el voto por correo. Los republicanos tienen que liderar la carga y los demócratas lo quieren porque tienen una política horrible. Si hay voto por correo, no habrá muchos demócratas elegidos. Eso es más importante que cualquier cosa que tenga que ver con la redistribución de distritos, y los republicanos tienen ser inteligentes", dijo Trump a los reporteros en el Despacho Oval.

Los esfuerzos de Trump por eliminar el voto por correo

En marzo, el presidente emitió una orden ejecutiva en la que ordenaba a Bondi que "tomara todas las medidas necesarias" contra los estados que contabilizaran los votos por correo o en ausencia recibidos después de las elecciones, incluso si tenían matasellos del día de las elecciones.

Un juez dictaminó que Trump carecía de autoridad para imponer normas electorales estatales y bloqueó el edicto.

En Estados Unidos, la organización de las elecciones es competencia de los estados, mientras que el Congreso establece un marco.

Sin embargo, Trump cuestiona esta idea y, según él, la autoridad del gobierno federal está sobre la de los estados.

Por su parte, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado de EEUU acusó a Trump de buscar un retorno a la era "Jim Crow" de finales de la década de 1870 a mediados de la década de 1960, cuando los estados imponían la segregación racial y privaban del derecho al voto a los afroamericanos.

"Seamos claros: esto no se basa en hechos ni en la realidad, sino que es otra forma de que Trump silencie a los estadounidenses para que no usen su voz en el proceso democrático e implemente leyes de Jim Crow en todo Estados Unidos", dijo en un comunicado.

"Los demócratas del Senado se asegurarán de que todas y cada una de las medidas que dificulten aún más el voto de los estadounidenses mueran al llegar al Senado y continuarán luchando para proteger nuestra democracia".

