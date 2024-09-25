Los estados que están cambiando la normativa electoral a última hora (pese a que en algunos incluso ya ha empezado la votación anticipada)

En todo el país, incluso en algunos de los estados clave para la elección presidencial, leyes estatales nuevas o recientemente modificadas están cambiando la forma en que los estadounidenses votarán, contarán los votos y administrarán y certificarán las elecciones de noviembre.

Puede ser un desafío mantenerse al día con estos cambios de última hora, especialmente porque los procesos electorales estatales ya varían ampliamente.

De hecho, se vienen más cambios en algunos estados, pese a que faltan pocas semanas para el día de las elecciones, el 5 de noviembre. Varios estados ya han comenzado a enviar papeletas por correo y, en otros, los votantes han comenzado a emitir su voto anticipado en persona.

“Los cambios de último momento en las reglas electorales, ya sea de una legislatura estatal, una autoridad electoral o un tribunal, pueden generar confusión para los votantes y los funcionarios electorales”, dijo Megan Bellamy, vicepresidenta de leyes y políticas del Laboratorio de Derechos al Voto, en una respuesta por correo electrónico. “La temporada electoral está en marcha. Los legisladores, los organismos administrativos y los tribunales deben reconocerlo”.

A continuación, presentamos un vistazo a algunos de los procesos electorales nuevos o que se han modificado recientemente.

El cambio de las reglas electorales de última hora incluye el recuento manual

Tanto Georgia como Arizona requerirán que los trabajadores electorales cuenten a mano las papeletas en los lugares de votación el día de las elecciones. Los funcionarios electorales dicen que podría retrasar la presentación de los resultados.

La Junta Electoral del Estado de Georgia aprobó su nueva regla el viernes. Requiere que la cantidad de papeletas, no los votos, se cuente a mano en cada lugar de votación por tres trabajadores electorales separados hasta que coincidan en el resultado.

Los votantes de Georgia hacen selecciones en máquinas de votación con pantalla táctil que imprimen papeletas de papel que, a su vez, incluyen una lista de las selecciones para que los votantes puedan verificar su exactitud, así como un código QR que se escanea para contar los votos.

Sus defensores dicen que la nueva regla de recuento manual es necesaria para asegurarse de que la cantidad de papeletas impresas coincida con los recuentos electrónicos en los escáneres, las computadoras de registro y las máquinas de votación. Los tres trabajadores tendrán que contar las papeletas en pilas de 50, y el director de la mesa electoral debe explicar y corregir, si es posible, cualquier discrepancia, así como documentarlas.

La regla va en contra del consejo de la oficina del fiscal general del estado, la oficina del secretario de estado y una asociación de funcionarios electorales del condado. Los críticos temen que pueda retrasar la presentación de los resultados la noche de las elecciones, socavando la confianza pública en el proceso.

Un cambio similar a la ley estatal este año en Arizona también es probable que cause el retraso de resultados en el estado clave este otoño. Requiere que los condados cuenten a mano los sobres de las papeletas que se dejan en los centros de votación el día de las elecciones antes de que se tabulen las boletas.

Después de las primarias de julio, la portavoz de elecciones del condado de Maricopa, Jennifer Liewer, dijo que la nueva medida resultó en una demora de aproximadamente 30 minutos en informar los resultados del condado, y señaló que el impacto podría ser mayor en las elecciones generales, ya que habrá "cientos de miles de boletas".

El condado de Maricopa, que incluye a Phoenix, estima que entre 625,000 y 730,000 ciudadanos emitirán su voto el 5 de noviembre.

JP Martin, portavoz del secretario de estado de Arizona, el demócrata Adrian Fontes, dijo en un correo electrónico que el mandato de recuento de boletas "requerirá un tiempo considerable, particularmente porque los trabajadores electorales ya completaron un turno de 12 a 15 horas".

Los estados que introducen cambios para las boletas anticipadas y enviadas por correo

El caos y la desinformación sobre las boletas por correo y los buzones han provocado desacuerdos partidistas -y la introducción de nuevas reglas- en varios estados sobre cómo se deben utilizar estos métodos de votación accesibles.

En Wisconsin, la Corte Suprema estatal, que entonces tenía mayoría conservadora, prohibió la instalación de "urnas-buzones" en 2022, pero una nueva mayoría liberal en el tribunal las legalizó nuevamente en julio. Algunas comunidades los abrieron para las primarias estatales de agosto, pero se utilizarán más en noviembre.

Su uso en Wisconsin es voluntario y algunas ciudades conservadoras han optado por desestimarlas, alegando preocupaciones de seguridad. Las dos ciudades más fuertemente demócratas del estado, Milwaukee y Madison, los utilizaron en agosto y volverán a hacerlo en noviembre.

Por otra parte, el secretario de estado de Ohio, el republicano Frank LaRose, emitió una directiva a las juntas electorales de condado en agosto que decía que solo un votante puede depositar su papeleta personal en un buzón. Cualquiera que ayude a otra persona debe devolver esa papeleta dentro de la oficina de la junta del condado y completar un formulario de certificación.

En Pensilvania, está pendiente una batalla judicial en la Corte Suprema del estado que podría decidir si los condados deben contar las papeletas provisionales emitidas por correo que fueron rechazadas por errores relativamente menores, como no insertar la boleta en un sobre secreto interno. Las prácticas varían según el condado y la ley estatal no se pronuncia al respecto. Los republicanos han argumentado que nada en la ley estatal explícitamente permite emitir un voto provisional en lugar del que envió por correo y fue rechazado.

En un caso separado, la Corte Suprema de Pensilvania desestimó a principios de este mes un caso por un tecnicismo después de que un tribunal inferior dictaminara que rechazar las papeletas de voto por correo por "errores insignificantes e intrascendentes", como la falta de una fecha escrita a mano, viola el derecho constitucional al voto. Como resultado, se espera que los condados continúen con la práctica de descalificar esas papeletas. Algunos condados, principalmente los demócratas, se esfuerzan por ayudar a los votantes a corregir esos errores o emitir un voto provisional en su lugar.

Esta es la primera elección presidencial desde que la Legislatura de Florida, controlada por los republicanos, realizó una serie de cambios en la normativa de votación por correo en 2021. Y aunque esos no son cambios recientes, su impacto podría ser significativo este año en un estado que tradicionalmente ha tenido un gran interés en votar por correo.

La nueva regulación requiere que la solicitud de un votante de una papeleta de voto por correo sea válida solo para las próximas elecciones generales, en lugar de dos ciclos electorales generales, lo que significa que tendrán que volver a presentar la petición. Para recibir una boleta por correo, ahora también se requiere un número de licencia de conducir, un número de identificación estatal o los últimos cuatro dígitos de un número de Seguro Social.

Los nuevos sistemas de verificación de la identidad del votante

En Carolina del Norte, la Junta Estatal de Elecciones votó el mes pasado que los estudiantes y el personal de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill podrían mostrar identificaciones digitales en sus teléfonos inteligentes para calificar para votar bajo la ley de identificación de votante con fotografía recientemente implementada en el estado.

Fue la primera identificación digital de este tipo que la junta ha aprobado. Los grupos republicanos presentaron una demanda, alegando que la ley estatal solo permite tarjetas físicas.

La semana pasada, un juez de primera instancia se negó a bloquear su uso. Desde entonces, los republicanos han presentado una notificación de apelación. Solo se han aprobado para su uso las identificaciones móviles emitidas por UNC-Chapel Hill en teléfonos Apple.

En Arkansas, una decisión de un tribunal de apelaciones federal la semana pasada restableció una regla que prohíbe las firmas electrónicas para el registro de votantes. La Junta Estatal de Comisionados Electorales aprobó la regla en abril, diciendo que la Constitución del estado permite que solo ciertas agencias, y no los funcionarios electorales, acepten firmas electrónicas. Según la norma, los votantes tendrán que registrarse firmando su nombre con un bolígrafo.

Se adoptó después de que el grupo sin fines de lucro Get Loud Arkansas ayudara a registrar a los votantes utilizando firmas electrónicas. La junta dijo que la norma era necesaria para crear uniformidad en todo el estado.

El director de la junta pidió a los secretarios del condado que identificaran cualquier documento de registro presentado utilizando firmas electrónicas después de la decisión del tribunal de apelaciones y que hicieran todo lo posible para comunicarse con los votantes lo antes posible para darles la oportunidad de corregir su solicitud.

Una vez que se hayan emitido los votos: ¿cómo se cuentan?

La administración electoral no se detiene cuando cierran las urnas, y algunos estados tendrán nuevos procesos en el período posterior a las elecciones.

La misma junta electoral de Georgia que ordenó a los condados contar a mano la cantidad de papeletas de votación había aprobado apenas unas semanas antes nuevas reglas relacionadas con la certificación de los votos. Un cambio prevé una "investigación razonable" antes de que los funcionarios electorales del condado certifiquen los resultados, sin definir qué significa eso. Otro permite a los funcionarios electorales del condado "examinar toda la documentación relacionada con las elecciones creada durante la realización de las elecciones".

Los demócratas han presentado una demanda para bloquear las nuevas reglas, diciendo que podrían ser utilizadas por funcionarios locales que quieran rechazar la certificación si no les gustan los resultados de las elecciones.

En New Hampshire, el gobernador Chris Sununu firmó una ley en julio que establece auditorías poselectorales. Entró en vigencia a tiempo para las primarias estatales de New Hampshire el 10 de septiembre y se aplicará a las elecciones generales.

Las auditorías permiten a la oficina del secretario de estado verificar que el equipo de recuento electrónico de votos funcionó correctamente. Se eligieron diez lugares de votación al azar.

El equipo de auditoría designado determinó que la auditoría de los dispositivos de recuento electrónico de votos fue exitosa, con todos los resultados dentro de los márgenes esperados.

En Nebraska, junto a Maine el único estado que asigna los votos en el Colegio Electoral por distritos del Congreso, los aliados del expresidente Donald Trump impulsaron una campaña para que el estado pasara al sistema del "ganador se queda con todo" y evitar que la vicepresidenta Kamala Harris potencialmente consiga uno al ganar en el área de Omaha.

Pero ese esfuerzo parece condenado al fracaso porque un senador estatal republicano dijo que no lo apoyaría, negando a los partidarios la mayoría de dos tercios que necesitarían para aprobarlo en la Legislatura y convertirlo en ley antes de las elecciones del 5 de noviembre.