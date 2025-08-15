Claves de la disputa de los distritos electorales: en California y Texas están en juego la agenda de Trump y la Cámara de Representantes

Video Gavin Newsom acusa a Trump de amenazar la "democracia" tras el despliegue militar en Los Ángeles

La crisis política desatada en Texas sobre los mapas propuestos por los republicanos para ganar, a instancias del presidente Donald Trump, hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes se encamina a una nueva fase el viernes con la respuesta de California.

Y es que el gobernador Gavin Newsom se ha erigido en el abanderado de la causa demócrata contra las maniobras republicanas para asegurarse la Cámara Baja federal en las elecciones de medio término. Y lo ha hecho avanzando sus propios mapas nuevos, con la intención de eliminar prácticamente todos los distritos republicanos en la lucha por el control del Congreso.

PUBLICIDAD

Las frenéticas maniobras en los dos estados más poblados del país pusieron de relieve lo que está en juego para ambos partidos en la estrechamente dividida Cámara, lo que podría determinar el destino de la agenda del presidente Donald Trump en la segunda mitad de su mandato.

El jueves, los demócratas de Texas se acercaron a poner fin al bloqueo de casi dos semanas de la maniobra republicana anunciando que regresarán al estado siempre que los republicanos pongan fin a la sesión especial y California publique su propia propuesta de modificación de los mapas, algo que se espera para el viernes.

Sin embargo, se espera que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, convoque otra sesión especial para impulsar la aprobación de los nuevos mapas. Los legisladores demócratas prometieron llevar la lucha a los tribunales.

En California, Newsom anunció que su estado celebrará elecciones especiales el 4 de noviembre para buscar la aprobación de la redistribución de distritos, que busca otorgar a los demócratas cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes, su respuesta a cualquier avance en Texas.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo esta democracia desaparece distrito por distrito en todo el país", declaró Newsom en lo que equivalió a un mitin de lanzamiento de campaña para los mapas aún no publicados que los demócratas han estado elaborando a puerta cerrada. "No somos espectadores en este mundo. Podemos forjar el futuro".

Los dos estados se han convertido en el centro de una disputa territorial partidista en la Cámara que podría extenderse a otros estados, así como a los tribunales, en lo que equivale a una guerra de poder antes de las elecciones de 2026.

PUBLICIDAD

La lucha de los distritos en Texas y California se ha vuelto nacional

El anuncio de Newsom del jueves marcó la primera vez que un estado, además de Texas, se involucra oficialmente en la lucha por la redistribución de distritos de mediados de la década. El plan de Texas se estancó cuando los demócratas, en minoría, partieron hacia Illinois, Nueva York y Massachusetts el 3 de agosto para impedir que la Legislatura aprobara cualquier proyecto de ley por falta de quorum.

En otros lugares, líderes desde Florida (republicana) hasta Nueva York (demócrata) amenazan con elaborar nuevos mapas. En Missouri, un documento obtenido por The Associated Press muestra que el Senado estatal recibió una factura de 46,000 dólares para activar seis licencias de software de redistribución de distritos y brindar capacitación a hasta 10 miembros del personal.

Newsom animó a otros estados liderados por demócratas a actuar. "Tenemos que defendernos, no solo California. Otros estados demócratas también", dijo Newsom.

La ajustada carrera por el control de la Cámara de Representantes

Los republicanos tienen una mayoría de 219-212 en la Cámara, con cuatro vacantes. Los nuevos mapas suelen elaborarse una vez cada diez años después de la realización del censo. Muchos estados, incluido Texas, otorgan a los legisladores la facultad de dibujar los distritos. California se encuentra entre los estados que dependen de una comisión independiente que se supone es imparcial.

PUBLICIDAD

El mapa de California entraría en vigor solo si un estado republicano avanza, y se mantendría hasta las elecciones de 2030. Después de eso, los demócratas afirman que devolverían la facultad de elaboración de mapas a la comisión independiente aprobada por los votantes hace más de una década.

Newsom hace campaña por los nuevos distritos

En Los Ángeles, Newsom y otros oradores evitaron abordar los aspectos técnicos de la redistribución de distritos y en su lugar describieron la inminente batalla como un conflicto con todo lo relacionado con Trump, vinculándola explícitamente con el destino de la democracia estadounidense.

Un tema recurrente fue la disposición a plantar cara a Trump, una frase que inspira entusiasmo a los demócratas mientras el partido busca recuperarse de las derrotas de 2024.

"Donald Trump, has provocado el caos, y nosotros contraatacaremos", dijo Newsom, para muchos un potencial candidato presidencial para 2028.

La oposición al plan de California comienza a tomar forma

Algunas personas ya han anunciado que demandarán para bloquear la iniciativa, y voces influyentes, como el actor y exgobernador Arnold Schwarzenegger, podrían hacer campaña en su contra.

“La última maniobra de Gavin Newsom no tiene nada que ver con los californianos, sino con consolidar el poder de los demócratas radicales, silenciar a los votantes californianos y apuntalar su patética quimera presidencial de 2028”, declaró Christian Martinez, portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso. “Newsom lo ha dejado claro: destrozará la Constitución de California y pisoteará la democracia, aplicando una estrategia cínica y egoísta donde los californianos son una idea secundaria y el poder es la única prioridad”.

PUBLICIDAD

Los demócratas de California ocupan 43 de los 52 escaños de la Cámara de Representantes del estado, y el estado cuenta con algunos de los escaños más competitivos.

En California, los legisladores deben declarar oficialmente las elecciones especiales, lo que planean hacer la próxima semana después de votar sobre los nuevos mapas. Los demócratas tienen supermayorías en ambas cámaras, suficientes para actuar sin ningún voto republicano.

Mira también: