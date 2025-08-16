Por qué la cumbre con Putin en Alaska fue un fracaso para Trump y un golpe a su imagen de "gran negociador"

Video Cumbre entre Trump y Putin termina sin resultados concretos, pero dicen que fue una "reunión productiva"

El presidente Donald Trump quería mostrar sus capacidades de negociación en una cumbre de alto nivel con Vladimir Putin para probar si el líder ruso cedería en la guerra de Ucrania. Al final, parece que fue Trump, y no Putin, quien cedió.

El gobierno de Trump había estado impulsando un alto el fuego durante meses y Putin rechazó repetidamente las ofertas de tregua, al grado que el presidente Trump amenazó con “graves consecuencias” tan solo unos días antes de su reunión.

Este viernes, tras casi tres horas de conversaciones en Alaska, Trump, que se autoproclama maestro negociador, reconoció que "no había acuerdo", pero dijo que había "muy pocas" áreas de desacuerdo, aunque fue impreciso sobre cuáles eran.

Había dado solo un 25% de posibilidades un día antes a que la cumbre fallara... y Putin la hizo caer en ese umbral.

Pese a defender durante meses un alto al fuego como inicio para las negociaciones, Trump compró el discurso de Putin y dijo que quería que Rusia y Ucrania "fueran directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra".

El republicano, que desplegó la alfombra roja el viernes para Putin, quien estuvo territorio estadounidense por primera vez en una década, se quedó sin los resultados que esperaba.

En su campaña electoral, prometió terminar con el conflicto entre Rusia y Ucrania en el primer día que regresara a la Casa Blanca.

Trump se queda sin resultados tras la cumbre en Alaska pese a echar la casa por la ventana

La alfombra roja, los calurosos apretones de manos, las sonrisas amistosas y los aviones militares sobrevolando la zona, no fueron suficientes para lograr que el líder ruso aceptara el alto al fuego propuesto por Trump desde hace meses.

Antes de dejar la base militar de la era de la Guerra Fría, Trump calificó la cumbre de "muy productiva", mientras que Putin la tildó de "constructiva".

Trump aseguró a la prensa que quedaban "muy pocos" puntos por resolver para poner fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

"Uno de ellos es probablemente el más importante", añadió, sin especificar cuál.

"No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo", recalcó Trump.

Putin, en el mismo tono cordial, expresó su esperanza de que el "entendimiento" alcanzado en Alaska traiga la "paz" a Ucrania.

En una breve comparecencia conjunta ante los medios de comunicación con Trump, que inusualmente no aceptó preguntas, Putin recordó las "causas profundas" de la guerra de Ucrania y advirtió a Kiev y a los europeos contra la interrupción del "progreso emergente" con Estados Unidos.

Más tarde Trump, quien había amenazado a Rusia con "consecuencias muy graves" si no accedía a poner fin a la guerra, aclaró que ya no contemplaba ninguna medida inmediata.

"Visto cómo han ido las cosas hoy, no creo que deba pensar en eso ahora", declaró en una entrevista con Fox News.

En la entrevista Trump insistió en que la responsabilidad de avanzar podría recaer en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky "para que se logre", pero indicó que también habría cierta participación de las naciones europeas.

Trump no habló con reporteros en su vuelo de regreso a Washington.

Cuando el avión aterrizó, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que el mandatario estaba al teléfono con líderes de la OTAN después de una larga conversación con Zelensky.

Demócratas critican el desempeño de Trump en la reunión con Putin

Los rivales demócratas de Trump expresaron su indignación por el hecho de que la cumbre no lograra ningún avance y dijeron que solo sirvió para abrirle las puertas a Putin, que se enfrenta a una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

"Al extender literalmente la alfombra roja, Trump ha legitimado la agresión de Rusia y ha blanqueado los crímenes de guerra de Putin. Es vergonzoso", dijo el representante Gregory Meeks, el principal demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en redes sociales.

Los expertos dijeron que era demasiado pronto para descartar por completo la cumbre, ya que no se sabe mucho sobre lo que se discutió a puerta cerrada.

Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar de Defense Priorities, que respalda la moderación estadounidense, dijo a AFP que se ha demostrado que los críticos de Trump se equivocaban al decir que "entregaría Ucrania a Putin u obligaría a Kiev a aceptar la rendición."

"Su enfoque ha sido y sigue siendo llevar a Putin a la mesa de negociaciones. Trump merece más crédito que condena por sus esfuerzos hasta ahora", dijo.

Sin embargo, Kristine Berzina, investigadora del German Marshall Fund, dijo a AFP que una lectura inicial fue que "Putin se anotó una victoria al presentarse, y las palabras limitadas de Trump y su comportamiento tenso dejaron a Putin controlar la narrativa".

"Para un hombre tan apegado al espectáculo, Trump permitió inusualmente que Putin fuera la estrella de lo que debería haber sido el espectáculo de Trump", dijo Berzina.

Putin salió favorecido tras la reunión en Alaska con Trump

Putin, visiblemente encantado al pisar Occidente por primera vez desde que ordenó la invasión de 2022, no hizo ninguna concesión aparente en las conversaciones en una base aérea de Alaska.

Las autoridades y la prensa rusa adoptaron un tono mayormente optimista y algunos describiendo la cumbre como el simbólico final del aislamiento de Putin en Occidente.

El expresidente ruso Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, elogió la cumbre de Alaska como un avance en la restauración del diálogo de alto nivel entre Moscú y Washington y describió las conversaciones como “calmadas, sin ultimátums ni amenazas”.

En Rusia, la cumbre fue en general bien recibida.

Cerca del Kremlin, Vitali Romanov, empleado del museo, afirmó a AFP que la reunión había generado "esperanza de que la situación mejore, para Rusia, para la gente y para quienes luchan en el frente".

Los ucranianos, por otro lado, parecían desilusionados.

"Creo que es una gran victoria diplomática para Putin", declaró a AFP Pavlo Nebroev, director de un teatro en Járkov.

Con esta cumbre, Putin marca un regreso espectacular a la escena internacional, mientras continúa el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

A falta de resultados concretos, Putin puede presumir de haber salido de esta cumbre con varias victorias.

Primero, por haber sido recibido cálidamente en territorio de EEUU por su presidente También reforzó su discurso junto a Trump frente al resto del mundo, y logró que se pospongan por ahora la imposición de nuevas sanciones contra Moscú.

“Todos los intentos de presentar a Rusia como un paria internacional se desvanecieron en un instante, en el momento en que Trump estrechó la mano de Putin”, dijo un analista de la televisión estatal rusa, según reportó The Washington Post.

"Trump no perdió, pero Putin claramente ganó", le dijo a CNN John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump. "Trump no consiguió nada, salvo más reuniones".

Putin, por su parte, "ha avanzado mucho en el restablecimiento de la relación, que siempre consideré su objetivo principal", opinó Bolton.

“Aún falta mucho para que termine, pero diría que Putin logró casi todo lo que quería. Trump logró muy poco", concluyó el experto.

Trump se reunirá con Zelensky para continuar con las negociaciones

Trump dijo este sábado en una publicación en Truth Social que recibiría este lunes por la tarde a Zelensky en la Casa Blanca, tal como este había anunciado previamente.

"Si todo va bien, programaremos entonces un encuentro con el presidente Putin", agregó el magnate republicano, lo que hace suponer la celebración de una cumbre tripartita entre Putin y Zelensky mediada por Washington.

Zelensky expresó su apoyo a la propuesta de Trump para una cumbre a tres bandas con Estados Unidos y Rusia. Según dijo, “las cuestiones clave pueden debatirse a nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello”.

Sin embargo, el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo el sábado en la televisión estatal rusa que una posible reunión entre Trump, Putin y Zelensky no se había planteado en el encuentro del viernes.

"El tema no se ha tocado aún", dijo Ushakov, según la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

La negativa rusa de reunirse con Zelensky volvió a preocupar a los líderes de la Unión Europea que esperan que ambas naciones lleguen a un acuerdo.

La responsable de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que "la cruda realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra a corto plazo", y señaló que las fuerzas de Moscú lanzaron nuevos ataques contra Ucrania incluso mientras se reunían las delegaciones.

"Putin sigue alargando las negociaciones y espera salirse con la suya. Se marchó de Anchorage sin comprometerse a poner fin a la matanza", afirmó.

El primer ministro checo, Petr Fiala, dijo que la cumbre confirmaba que "mientras Estados Unidos y sus aliados buscan vías para la paz, Putin sigue interesado únicamente en obtener las mayores ganancias territoriales posibles y restaurar el imperio soviético."

Las fuerzas ucranianas y rusas combaten a lo largo de una línea de frente de 620 millas. Desde la primavera, las tropas rusas han acelerado sus avances, capturando la mayor cantidad de territorio desde las primeras etapas de la guerra.

"Vladimir Putin acudió a la cumbre de Alaska con el objetivo principal de frenar cualquier presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra", declaró Neil Melvin, director de seguridad internacional del Royal United Services Institute, con sede en Londres.

"Considerará el resultado de la cumbre como misión cumplida".

