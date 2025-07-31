Con el plazo de Trump a punto de vencerse, ¿qué países ya lograron acuerdos arancelarios y cuáles siguen pendientes?

Video Trump anuncia prórroga de 90 días a los aranceles del 30% a México para negociar acuerdo comercial

A pocas horas de que termine el plazo autoimpuesto por la administración de Donald Trump para negociar acuerdos arancelarios , solo algunos países han logrado pactos que les permitirán evitar los nuevos aranceles globales que entran en vigor este 1 de agosto.

Pese a las negociaciones a contrarreloj, otras grandes economías siguen en discusiones o han recibido prórrogas temporales ante la amenaza de tarifas significativamente más altas.

Aunque el mandatario aseguró haber cerrado más de 200 acuerdos, al concluir sus primeros 100 días en la presidencia, la realidad refleja que formalmente solo se han alcanzado ocho acuerdos formales con socios estratégicos.

El plazo se ha postergado repetidas veces, pero Trump declaró que ya no habrá más extensiones y que todos los países sin acuerdo enfrentarán un alza generalizada de aranceles, de entre 15% y 50%, dependiendo el país y el sector .

Estos son los países con los que el gobierno de Trump ya logró un acuerdo arancelario

Reino Unido fue el primero en pactar. El acuerdo incluye un arancel base del 10% a productos británicos, con cuotas y exenciones para automóviles y aeronaves. Siguen pendientes detalles en acero y aluminio, así como la discusión sobre el impuesto digital británico, que Estados Unidos quiere eliminar.

Según datos de ABC News, el pacto también amplía el acceso de Estados Unidos a productos agrícolas británicos por un valor estimado en 5,000 millones de dólares y asegura una compra estadounidense de partes para aviones Boeing por 10,000 millones.

En el caso de Vietnam el pacto fue anunciado el 2 de julio. El acuerdo redujo el arancel impuesto sobre sus productos del 46% al 20%. Un punto clave del acuerdo fue la inclusión de un arancel del 40% sobre el transshipping, es decir, sobre mercancías que se originan en otro país y se envían a Vietnam solo para ser reexportadas a Estados Unidos; sin embargo, aún no está claro cómo se aplicará este impuesto en la práctica.

El arancel sobre el transshipping busca frenar la práctica ampliamente utilizada por fabricantes chinos, quienes han usado a Vietnam como un centro intermediario para evadir los altos aranceles directos impuestos por Estados Unidos. Según Político, a pesar del acuerdo, Vietnam quedó sorprendido por la tasa final del 20%, pues negociadores esperaban una cifra cercana al 11%.

Indonesia logró una reducción significativa en su tasa arancelaria, que bajó del 32% al 19% tras el acuerdo alcanzado con la administración Trump anunciado el 15 de julio de 2025. Según la Casa Blanca, el país asiático eliminará las barreras arancelarias para más del 99% de los productos estadounidenses exportados hacia ese país, cubriendo todos los sectores, incluidos los agrícolas y energéticos.

El acuerdo también establece que ambos países trabajarán para superar algunas restricciones que dificultan el comercio entre los países como requisitos complejos de certificación y etiquetado, licencias de importación o normas técnicas.Esto podría facilitar el comercio y aumentar las oportunidades para empresas de ambos lados.

Las negociaciones con Filipinas resultaron en una disminución marginal de la tasa arancelaria, que se redujo apenas un punto porcentual, del 20% al 19%. El presidente Trump destacó que Manila no impondrá aranceles sobre los bienes estadounidenses, alabando a Filipinas por adoptar una postura de “mercado abierto” hacia Estados Unidos.

Además del aspecto comercial, Trump señaló que Filipinas y Estados Unidos fortalecerán su cooperación militar, aunque sin detallar términos específicos.

Por su parte, Japón logró como parte del acuerdo una bajada de arancel de 25% a 15%, además de preferencias para automóviles nipones y promesa de inversiones en Estados Unidos de hasta $550,000 millones, según cifras anunciadas por Trump. Quedan temas sin resolver en arroz y otros agrícolas, de acuerdo con Reuters.

Corea del Sur, logró un acuerdo anunciado la víspera del plazo, establece un arancel generalizado del 15% para sus exportaciones a Estados Unidos, incluyendo una reducción en los impuestos a la industria automotriz, que también quedará en 15%, informó CNN. El presidente Trump anunció que Corea del Sur realizará una inversión de 350,000 millones de dólares en Estados Unidos, en proyectos bajo control y selección directa de la administración estadounidense.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung indicó que el fondo de 350,000 millones de dólares facilitará la entrada activa de empresas coreanas en el mercado estadounidense, especialmente en sectores estratégicos como la construcción naval y la producción de semiconductores.

Con respecto a la Unión Europea, el arancel básico quedó en 15%, sobre "la gran mayoría" de los productos europeos traídos a Estados Unidos, incluidos automóviles, circuitos integrados de computadora y productos farmacéuticos. Es más baja que el 20% que Trump propuso inicialmente, y que el 50% y luego el 30% del que llegó a hablar.

La jefa de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen indicó que las dos partes acordaron cero aranceles en ambos lados para una serie de bienes estratégicos como aeronaves y piezas de recambio para aeronaves, ciertos productos químicos, equipos de semiconductores, ciertos productos agrícolas, y algunos recursos naturales y materias primas cruciales. No se proporcionaron detalles específicos, pero se afirmó que ambas partes "seguirán trabajando" para agregar más productos a la lista.

Estos son los países con los que siguen pendientes las negociaciones arancelarias

Desde que Trump asumió el cargo, las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos han sido diferentes. En abril, el mandatario estadounidense aplicó aranceles altos que llegaron hasta 145% para productos chinos, mientras que los aranceles para productos estadounidenses en China subieron hasta 125%. En mayo, tras una reunión en Ginebra, acordaron reducir tarifas y establecer una tregua hasta el 12 de agosto.

En la última reunión en Estocolmo los países no alcanzaron avances importantes ni se extendió la tregua, sin embargo ambas partes acordaron seguir negociando, detalló Euronews. Actualmente, China enfrenta un 30% de arancel combinado y Estados Unidos un 10%.

En lo que respecta a México, el gobierno de Estados Unidos concedió una pausa de 90 días a la imposición de aranceles generales del 30% a las importaciones mexicanas mientras ambos países buscan negociar un acuerdo comercial. Luego de una llamada entre el presidente Donald Trump y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ambos anunciaron que pactaron la pausa mientras llevan a cabo negociaciones bilaterales.

Trump dijo que, mientras tanto, continuará vigente el esquema de 25% de aranceles que su gobierno ya aplica a los productos importados a Estados Unidos fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), acuerdo que el gobierno mexicano considera que se "protege" con la decisión de Washington.

Canadá enfrentará a partir del 1 de agosto, un arancel del 35% sobre varios productos importados a Estados Unidos. Esta medida forma parte de la política de tarifas denominadas por Trump "recíprocas" y es independiente de aranceles sectoriales. El estadounidense advirtió que podría aumentar esta tasa si Canadá responde con represalias.

De acuerdo con Reuters, las negociaciones entre ambos países están en una “fase intensa”, según el primer ministro canadiense Mark Carney, quien dijo que es poco probable un acuerdo sin aranceles. Este jueves, Trump relacionó el apoyo de Canadá al reconocimiento del Estado Palestino con dificultades para cerrar un pacto comercial. Canadá es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos después de México y el mayor comprador de exportaciones estadounidenses.

Para agregar fricción a la relación bilaterial, este jueves Trump declaró que sería "muy difícil" alcanzar un acuerdo comercial con Canadá después de que este país anunciara su intención de reconocer un Estado palestino, lo que pone en duda algún avance en las conversaciones con Ottawa un día antes de la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses más altos.

"¡Guau! Canadá acaba de anunciar que respalda la creación de un Estado para Palestina", escribió Trump en Truth Social. "Eso nos dificultará mucho llegar a un acuerdo comercial con ellos".

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró el miércoles que su país tiene la intención de reconocer un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre si la Autoridad Palestina acepta ciertas reformas democráticas, incluyendo la celebración de elecciones en 2026 sin representación de Hamás.

Respecto a India, Trump declaró un arancel del 25% y una “penalización” adicional, reclamando políticas comerciales “injustas” y compras de armas rusas por parte de Delhi. No se vislumbra pacto antes del plazo, y ambos gobiernos han admitido que las pláticas seguirán tras el 1 de agosto.

En el caso de Brasil, el 30 de julio, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que aumenta los aranceles a las importaciones brasileñas al 50%. La medida entrará en vigor dentro de siete días y contempla algunas exenciones para ciertos productos.

Inicialmente, los aranceles estaban previstos para el 1 de agosto, pero se retrasó su aplicación con la orden firmada el 30 de julio.

Australia actualmente enfrenta una tarifa base del 10% porque tiene un déficit comercial con Estados Unidos, es decir que importa más productos y servicios desde Estados Unidos de lo que exporta hacia ese país. Sin embargo, esta tarifa podría aumentar si el presidente Trump decide elevar la tasa base al 15% o 20% como lo sugirió en una conferencia de prensa durante su reciente visita a Escocia.

El primer ministro australiano Anthony Albanese ha argumentado que, debido al déficit australiano con Estados Unidos y al acuerdo de libre comercio, no debería aplicarse ningún arancel a las importaciones australianas, informó ABC News Australia.

Varios países están buscando cerrar acuerdos de último minuto con Estados Unidos para evitar aranceles elevados. Según Al Jazeera, Pakistán anunció un pacto con Estados para colaborar en reservas petroleras, aunque no se especificaron tarifas, mientras que Taiwán enfrenta una posible tarifa del 32% y negocia para abordar barreras comerciales y acceso a mercado.

Por su parte, Malasia espera que Estados Unidos anuncie su tarifa el viernes tras varias rondas de diálogo con el objetivo de reducirla, destacando aún pendientes sobre barreras no arancelarias y comercio, informó Reuters.

Camboya y Tailandia lograron acuerdo arancelario con EEUU de último minuto

Este jueves, Estados Unidos alcanzó acuerdos comerciales con Tailandia y Camboya tras la imposición de un alto al fuego en su conflicto fronterizo, como exigió Trump para continuar negociando, señaló The New York Times. Sin embargo, aún se espera la confirmación oficial de las nuevas tarifas.

Ambos países enfrentaban aranceles del 36% sobre sus exportaciones a territorio estadounidense y buscan tarifas menores que las de sus vecinos regionales. En el acuerdo, Camboya se comprometió a ampliar el acceso al mercado estadounidense y a comprar aviones Boeing, mientras Tailandia propuso condiciones para proteger sus intereses, incluyendo la reducción de barreras no arancelarias.

Aunque persisten tensiones en la zona fronteriza, con enfrentamientos y detenciones de soldados, pero ambos países mantienen la intención de consolidar el cese al fuego y cerrar el acuerdo comercial próximamente.

