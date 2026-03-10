Irán

¿Estados Unidos escoltó buque petrolero en el estrecho de Ormuz? Irán y Casa Blanca responden

El estrecho de Ormuz es vía clave de tránsito del petróleo en el Medio Oriente y se encuentra afectada por la guerra de EEUU e Israel contra Irán. La República Islámica ha dicho que la ruta está "cerrada".

La situación en el Medio Oriente por la guerra de EEUU e Israel contra Irán sigue marcando la tensión política y económica por los temores sobre el flujo del petróleo de los países del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz, centro de amenazas entre Washington y Teherán, y punto álgido para la estabilidad de los mercados financieros.

Este martes 10 de marzo de 2026 la Casa Blanca negó que Estados Unidos haya escoltado un tanquero petroleo a través del estrecho de Ormuz, como afirmo temprano en redes sociales el secretario de Energía del gobierno de Donald Trump, Christopher Wright, en un mensaje que posteriormente fue borrado.

"Puedo confirmar que la Marina de los Estados Unidos no ha escoltado a ningún petrolero, ni buque en este momento, aunque, por supuesto, esa es una opción", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

La semana pasada Trump había dicho que la Armada estadounidense podía ofrecer protección a los buques petroleros, a fin de garantizar la estabilidad del mercado petrolero y gasífero, que ha vivido una montaña rusa de subidas y bajadas tras el inicio de la ofensiva contra Irán el 28 de febrero, y que lo llevó este lunes a precios por encima de los 110 dólares por barril, para finalmente retroceder alrededor de los 86 dólares este martes.

El anuncio de Wright provocó una caída de 15% en los precios del crudo brent, a 84.09 dólares por barril.

Sin embargo, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió el martes al anuncio de Wright que ningún buque de la Armada estadounidense se ha "atrevido" a acercarse al estrecho de Ormuz.

Irán dice que EEUU no se ha "atrevido"

"Ningún buque de guerra estadounidense se ha atrevido a acercarse ni siquiera al mar de Omán, el golfo Pérsico o el estrecho de Ormuz durante la guerra", afirmó el portavoz de la Guardia, Ali Mohammad Naini, calificando la afirmación de "pura falsedad".

Casi una quinta parte de la producción mundial de petróleo pasa por el estrecho, y el martes Teherán prometió que no se exportaría nada desde el Golfo mientras durara la guerra.

Desde el 2 de marzo, se han detectado más de 20 buques comerciales cruzando el estrecho, según el análisis de la AFP de los datos de Marine Traffic.

Otros han atravesado el estrecho de Ormuz con sus transpondedores apagados para ocultar su posición, reapareciendo en ocasiones en los rastreadores marítimos solo cuando ya se encontraban a salvo fuera de la zona.

De los barcos que transmitieron al menos una señal mientras intentaban el paso, la AFP contó nueve petroleros y dos buques cisterna de gas natural licuado (GNL).

Antes de la guerra, una media diaria de 138 buques transitaban por el estrecho de Ormuz.

