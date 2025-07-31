Estados Unidos es incluido en lista de países con las libertades civiles en rápido declive: "Está hundiéndose cada vez más en las arenas movedizas del autoritarismo"

Video Dispersan con gases lacrimógenos a manifestantes en LA: periodista de Univision resultó afectado

Civicus, un grupo de organizaciones internacionales defensoras de los derechos civiles con presencia en más de 145 países, volvió a incluir a Estados Unidos en su lista mensual de naciones en las que las libertades están en rápido declive.

“Estados Unidos parece estar hundiéndose cada vez más en las arenas movedizas del autoritarismo”, dijo el secretario general de la organización Civicus, Mandeep Tiwana, en un comunicado de prensa anunciando la lista.

PUBLICIDAD

Las tres ocasiones en que EEUU había integrado la lista fueron en abril de 2017, primer año de su publicación, cuando el gobierno de Trump tenía menos de cuatro meses; en junio de 2020, por la represión a las protestas por la muerte de George Floyd, y en marzo por las múltiples amenazas a las libertades civiles incluyendo contra empleados federales, programas de ayuda exterior, los medios de comunicación y restricciones a las protestas.



“Las protestas pacíficas se enfrentan con la fuerza militar, los críticos son tratados como criminales, los periodistas son objeto de persecución y el apoyo a la sociedad civil y la cooperación internacional se ha visto reducido”, agregó Tiwana.

El factor Trump

La lista de vigilancia de Civicus para el mes de julio subraya el declive de los derechos civiles de Estados Unidos a la par al de la de El Salvador, Indonesia, Kenia, Serbia y Turquía, por los que también manifiesta una urgente preocupación por la salud de la sociedad civil en cada uno de ellos.

El comunicado de la organización deplora los ataques sostenidos a las libertades civiles en el segundo mandato del presidente Donald Trump.

“Seis meses después del inicio del segundo mandato de Donald Trump, un extraño ataque a las libertades fundamentales y las garantías constitucionales se ha convertido en la nueva normalidad’, advierte Civicus.

Civicus mostró preocupación por el despliegue de 700 marines y 2,000 miembros de la Guardia Nacional en respuesta a las protestas provocadas por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, lo que Tiwana calificó como un "precedente peligroso".

PUBLICIDAD

" Enviar personal militar a las calles de la ciudad para reprimir las protestas contra la administración es incompatible con la esencia de la democracia, que protege el derecho a la disidencia", dijo Tiwana en el comunicado. "Es una táctica predilecta de los déspotas en todo el mundo".

La organización también mencionó los ataques a la prensa libre en Estados Unidos, desde la “represión violenta y el arresto arbitrario” de periodistas hasta el paquete de recortes que incluye la “primera reducción de fondos públicos ya aprobados en casi tres décadas”, parar retirar financiamiento a los medios públicos PBS y NPR, incluyendo sus estaciones locales.

“El ataque a periodistas por documentar la disidencia mientras se retira fondos a los medios públicos es una clara señal de alerta”, dijo Tiwana en el comunicado.

Espacio cívico restringido por la administración Trump

Civicus asigna a cada país una calificación según las condiciones de su espacio cívico: abierto, restringido, obstruido, reprimido y cerrado. El grupo ha declarado el espacio cívico de Estados Unidos como "restringido".

El grupo explica que los países con la calificación "restringido" permiten a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil ejercer sus derechos de libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, pero donde los mismos son violados.

Según Civicus las personas en países con espacios cívicos “restringidos”, “pueden formar asociaciones para promover una amplia gama de intereses, pero el pleno disfrute de este derecho se ve obstaculizado por el acoso, la detención o la agresión ocasional de personas consideradas críticas con quienes ostentan el poder”.

PUBLICIDAD

La calificación, también implica que “las protestas se llevan a cabo pacíficamente, aunque las autoridades a veces niegan el permiso por motivos de seguridad, y en ocasiones se emplea fuerza excesiva, que puede incluir gases lacrimógenos y balas de goma, contra manifestantes pacíficos”.

En contraste, la organización describe a un país calificado como “abierto” como un estado que “permite y protege el disfrute del espacio cívico” y tiene bajos niveles de miedo, mientras que un país considerado “cerrado” tiene lo que considera un “cierre completo, tanto en la ley como en la práctica, del espacio cívico”.

Vea también: