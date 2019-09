¿Para qué lleva Trump billetes en el bolsillo si todo todo está pagado cuando viaja?

El presidente fue interpelado sobre la foto, tomada el 17 de septiembre por el fotógrafo Tom Brenner y publicada por Reuters. Los reporteros a bordo del avión presidencial que volaban de regreso a Washington, DC desde California, le preguntaron al día siguiente: uno de nuestros colegas fotógrafos vio ayer unos billetes de $ 20 en su bolsillo trasero cuando abordó el Air Force One. ¿Por qué fue eso?



"¡Sí! ¡Llevo dinero!", respondió Trump. Luego, el pool de prensa cuenta que el presidente sacó un "gran fajo de efectivo del bolsillo trasero derecho de sus pantalones".



"No llevo una billetera porque no he tenido que usar una tarjeta de crédito en mucho tiempo", repondió Trump. "Me gusta dejar propinas al hotel. Te digo que tal vez un presidente no debería hacerlo, pero me gusta dejar una propina para el hotel", explicó.