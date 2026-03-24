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Minnesota demanda a Trump para obtener acceso a las investigaciones de Alex Pretti y Renee Good

Te contamos los detalles de la demanda contra el Gobierno de Trump y cuál es el motivo

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Este martes 24 de marzo del 2026, el estado de Minnesota demandó a la administración de Donald Trump para que puedan tener acceso a la investigación de los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

Cabe destacar que lo s investigadores locales y estatales han alegado que realmente los funcionarios estatales les han puesto trabas ante la información.

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A continuación te contamos más acerca de la demanda y el contexto de la ofensiva migratoria en Minneapolis.

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¿Por qué el estado está demandando al gobierno de EEUU?

La campaña nacional de deportaciones del presidente Donald Trump fue duramente criticada por la conducta indebida por parte de los agentes federales, aunque el mandatario la defina como un “éxito”.

¿Qué dice la demanda?

La demanda dice que se le prohíbe al gobierno retener información para proteger a los agentes federales cuando el estado investiga las posibles violaciones a las leyes penales.

Además de que señalan que el gobierno federal se retractó de ayudar con las investigaciones estatales tras la Operación Metro Surge, por lo que piden que lo hagan.

Cabe destacar que la fiscal general Pam Bondi y la secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, están dentro de los demandados.

Por parte del Estado se está investigando un tercer tiroteo en el cual a un hombre lo habían acusado de que agredió a los agentes federales, pero más tarde parece que los involucrados mintieron acerca del hecho.

Además, afirmaron que la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota es un lugar adecuado para hacer una investigación, pues los habitantes del estado confiarían en que se desarrollará de manera apropiada.


ALM

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