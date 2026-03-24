Donald Trump Trump lo hace oficial: Markwayne Mullin, nuevo secretario del DHS Trump participó en la ceremonia de toma de posesión de Markwayne Mullin, como nuevo secretario de Seguridad Nacional

Video Markwayne Mullin jura como secretario de Seguridad Nacional y promete proteger a toda la patria

El presidente Donald Trump participó en la ceremonia de toma de posesión del secretario de Seguridad Nacional ( DHS), Markwayne Mullin, este martes 24 de marzo de 2026.

"No tengo ninguna duda que como líder de DHS luchará por salvaguardar la seguridad del país... nuestro país ha avanzado mucho en el último año", destacó Trump.

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"Tenemos una gente profesional justa, que el departamento que va a liderar está cerrado ahora mismo por culpa d los demócratas radicales que no quieren saquemos a los asesinos, traficantes, que los demócratas protegen, no sé cómo la gente puede votar por estas personas", dijo el presidente.

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Durante la ceremonia, el presidente Trump aseguró que los demócratas son los responsables de la crisis migratoria y que los inmigrantes con antecedentes criminales deben ser deportados de inmediato del país.

El presidente inisitió en que su política migratoria ha logrado la frontera más segura de la historia de los Estados Unidos.

"No me importa de qué color sea su estado. No me importa si son rojos o azules. Al fin y al cabo, mi trabajo es ser secretario de Seguridad Nacional y proteger a todos por igual, y eso es lo que haremos", dijo Mullin tras jurar.

¿Quién es Markwayne Mullin, nuevo secretario de DHS?

Markwayne Mullin se convirtió en el noveno secretario de DHS y es el sustituo de Kristi Noem quien dejó el cargo el pasado 5 de marzo de 2026, tras meses de controversias y críticas por su gestión.

Markwayne Mullin es un senador republicano por Oklahoma que, quien fue nominado por el presidente Trump y confirmado por la cámara alta para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.