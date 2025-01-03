Por qué Mike Johnson tiene tan difícil seguir presidiendo la Cámara de Representantes pese a que Trump lo apoya

Video Trump da su respaldo a Mike Johnson para otro periodo como líder de la Cámara de Representantes

La nueva mayoría republicana del Congreso resultante de las elecciones de noviembre pasado celebra este viernes su primer día de trabajo. Como en cada legislatura, la primera tarea es elegir quién será el presidente de la Cámara de Representantes, algo que solía ser un procedimiento administrativo, pero que en los últimos tiempos se ha convertido en un drama.

El actual presidente o speaker, Mike Johnson, busca mantener un cargo al que llegó después de que una rebelión dentro del Partido Republicano en octubre de 2023 pusiera fin al mandato de Kevin McCarthy, algo que al propio representante de California le había costado 15 agotadoras rondas de votaciones durante cuatro días para convertirse en presidente en enero de 2023.

Ahora es Johnson el que lucha por su vida política. Con la estrecha mayoría de tan solo cinco escaños que lograron los republicanos ante los demócratas (220 a 215, la más pequeña en un siglo y además reducida a 219 por la renuncia de Matt Gaetz) la presión de los más radicales puede frustrar sus aspiraciones.

Johnson necesitará casi todos los votos republicanos para ganar y el jueves no parecía tenerlos del todo asegurados, pese a que el presidente electo Donald Trump le dio su respaldo la semana pasada.

Con ese trascendental apoyo podría neutralizar en algo las críticas que le han hecho al actual ‘speaker’ de que cede demasiado ante las pretensiones de los liberales de la Cámara Baja.

Johnson, de 52 años, ascendió a la presidencia tras la destitución sin precedentes de McCarthy del cargo. Varios contendientes lo intentaron y fracasaron antes de que los republicanos se decidieran por él, que contaba con buenas relaciones en toda la conferencia.

Pero durante su gestión, ha chocado con los más conservadores por varias leyes de financiación, incluida la aprobación de la ayuda a Ucrania la primavera pasada y, más recientemente, un proyecto de ley para evitar que el gobierno federal tuviera que cerrar dos semanas atrás.

Con la mayoría que tendrán en el nuevo Congreso, sólo haría falta que dos legisladores republicanos voten por otros candidatos para negarle a Johnson una mayoría para la presidencia, lo que obligaría a más rondas de votación.

La importancia de tener un presidente de la Cámara de Representantes

La elección de un presidente es el primer asunto del orden del día de la Cámara al comienzo de una nueva sesión del Congreso al mediodía. La Cámara no puede organizarse hasta que tenga un presidente porque esa persona sirve, además, como el jefe administrativo del cuerpo.

Se puede nombrar a cualquier persona para 'speaker', porque, si bien la tradición ha sido que sea miembro de la Cámara, no es obligatorio. Por ejemplo, en los últimos años, el presidente demócrata Joe Biden, Trump e incluso un senador, el republicano Rand Paul de Kentucky, han sido propuestos.

El candidato oficial de un partido para presidente es el favorito para terminar con el mazo, pero los legisladores no están obligados a votar por el nominado por su partido. Y es por eso que el proceso puede volverse rápidamente complicado para Johnson, como le pasó a McCarthy.

El candidato ganador necesita una mayoría de los votos de los miembros presentes en el pleno. El número mágico es 218 del total oficial de 435 representantes, pero las vacantes o que algunos miembros a veces votan "presente", reducen el recuento total necesario para alcanzar una mayoría.

Ese juego fue lo que permitió en enero de 2023 que McCarthy fuera el elegido, pese a no haber alcanzado nunca el umbral en las 15 votaciones a las que tuvo que someterse, algo que fue visto como una humillación, aunque luego palidecería con el que fuera el primer presidente de la cámara en más de dos siglos en ser sacado del cargo.

La precaria posición de Johnson frente a los republicanos conservadores

Ahora Johnson se enfrenta con la misma desconfianza de los sectores radicales conservadores que, en su momento, confabuló contra su predecesor.

El reciente episodio de la aprobación de la resolución de continuidad presupuestaria que permitió mantener al gobierno federal abierto fue visto por algunos de esos radicales como "inadmisible" claudicación ante las prioridades de los demócratas, con quienes Johnson había negociado un acuerdo bipartidista.

Aunque Trump ha expresado su apoyo a Johnson, sumó su voz a las críticas que hizo al acuerdo su donante y asesor Elon Musk, algo que generó una crisis de última hora que hizo temer que el gobierno federal tuviera que cerrar sus puertas en vísperas de Navidad.

Aunque al final se logró pasar una versión de la resolución negociada sin incluir las condiciones al límite del endeudamiento que se le permite al Ejecutivo (algo que sorpresivamente metió Trump en la discusión) el liderazgo de Johnson quedó golpeado.

A última hora del jueves, medios de comunicación, citando fuentes parlamentarias, aseguraban que al menos una docena de republicanos del ala más conservadora estaban condicionando su apoyo a compromisos de Johnson para reducir el gasto y darles más peso en las negociaciones legislativas.