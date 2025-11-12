Epstein mencionó a Trump varias veces en correos electrónicos donde sugiere que sabía sobre su conducta sexual, según archivos publicados por el Congreso

Video Víctima de Jeffrey Epstein exige que se publiquen los archivos relacionados a su caso

Correos electrónicos de Jeffrey Epstein divulgados este miércoles por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, revelan que el financista condenado por delitos sexuales que murió en prisión en 2019, mencionó en varias ocasiones al actual presidente Donald Trump y sostuvo que este sabía sobre su conducta.

Los mensajes, enviados entre 2010 y 2016 a su asociada y cómplice, Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, y al autor Michael Wolff, incluyen referencias en las que Epstein afirma que Trump pasó “horas en mi casa” junto a una mujer a la que los legisladores describen como víctima de su red de explotación.

En otro mensaje, el empresario escribió: “Quiero que entiendas que el perro que no ha ladrado es Trump”, insinuando que el magnate había evitado aparecer en las investigaciones sobre el caso.

Los documentos, obtenidos mediante citación judicial al patrimonio de Epstein, forman parte de miles de páginas revisadas por el comité. Según The New York Times, uno de los diarios que cita estos nuevos documentos, los correos fueron enviados después del acuerdo judicial que Epstein alcanzó en 2008 en Florida, cuando admitió cargos por solicitar prostitución y consiguió que los fiscales federales abandonaran otras acusaciones más graves.

Trump no figura como remitente ni destinatario de los mensajes, y no ha sido acusado de ningún delito vinculado con Epstein o Maxwell. El presidenet también ha negado cualquier vínculo con la trama de abuso sexual de menores.