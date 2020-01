McConnell dice que tiene los votos para iniciar el juicio político a Trump sin la exigencia demócrata de llamar a testigos

"Tenemos los votos", dijo McConnell a los periodistas. Agregó que la cuestión de los nuevos testigos y documentos se abordará más adelante "y no antes de que comience el juicio".

Los demócratas están aumentando la presión sobre los republicanos para que no acepten la propuesta de McConnell de posponer la votación de nuevos testimonios. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, lo llamó una "trampa" y un "encubrimiento".

Solo se necesitarían cuatro senadores republicanos para negarle a McConnell su mayoría. Varios senadores republicanos han indicado que quieren saber de Bolton y otros testigos, pero no obstante están de acuerdo con el plan de McConnell para comenzar el juicio.

"Me siento cómodo con ese proceso", dijo Romney al referirse a la propuesta de McConnell. "Y en esta etapa, me gustaría saber de John Bolton y otros testigos con la información correcta, pero ese proceso tendrá en cuenta eso".

La senadora Susan Collins, republicana por el estado de Maine, también dijo que apoya el enfoque de McConnell. Otros dicen que no están seguros de que incluso necesiten escuchar a Bolton u otros testigos y culpan a la Cámara Baja por no obligarlos a declarar. Trump había ordenado a los funcionarios de la Casa Blanca que no se presentaran a declarar cuendo el proceso se desarrollaba en la Cámara de Representantes.