Cambiar Ciudad
Donald Trump

Cómo Trump "logró" que el mayor sindicato de trabajadores federales registrara un récord de afiliación en solo días

Los amagos de Trump a las agencias federales han llevado a miles a buscar protección a través de la sindicalización.

Por:
Univision
Video Elon Musk asegura que FEMA envió $59 millones a hoteles de lujo en Nueva York para albergar inmigrantes

La Federación de Trabajadores Federales de Estados Unidos (AFGE, en inglés), el sindicato más grande de empleados del gobierno, registró una cantidad de afiliaciones récord en enero, entre las amenazas del nuevo gobierno de Donald Trump a la fuerza laboral.

En una entrevista con el medio Huffpost, Everett Kelley, líder de la AFGE, dijo que en el primer mes del año se afiliaron al organismo 8,000 trabajadores federales, cuando el promedio mensual es mucho menor.

PUBLICIDAD

“Realmente quiero enviarle un premio” a Trump, dijo Kelley de forma sarcástica.

Con las nuevas afiliaciones, AFGE suma un total de 321,000 afiliados, cuando la meta de afiliación para todo el año era de 325,000. Las afiliaciones de enero implican que muy probablemente el organismo rebase su propia meta, dijo Kelley.

Afiliación récord ocurrió en medio de temores de los trabajadores federales

La cifra récord de afiliaciones se registró en medio de las drásticas medidas que el gobierno de Trump comenzó a aplicar desde el 20 de enero, cuando el republicano asumió el poder, para reducir el tamaño de la administración federal.

Más sobre Donald Trump

Qué contienen las “implacables” memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las denunciantes clave del 'caso Epstein'
4 mins

Qué contienen las “implacables” memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las denunciantes clave del 'caso Epstein'

Política
Trump pone ahora a Baltimore en la mira para un posible despliegue militar y eleva su pelea con el gobernador demócrata Moore
4 mins

Trump pone ahora a Baltimore en la mira para un posible despliegue militar y eleva su pelea con el gobernador demócrata Moore

Política
Trump anuncia que Intel aceptó ceder el 10% de sus acciones al gobierno tras un inusual acuerdo
4 mins

Trump anuncia que Intel aceptó ceder el 10% de sus acciones al gobierno tras un inusual acuerdo

Política
ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana
6 mins

ICE está deportando a miles de inmigrantes por ofensas menores, como infracciones de tránsito y posesión de marihuana

Política
Trump ataca otra vez a los museos y critica al Smithsonian porque se enfoca en "lo mala que fue la esclavitud"
2 mins

Trump ataca otra vez a los museos y critica al Smithsonian porque se enfoca en "lo mala que fue la esclavitud"

Política
Qué se sabe de los documentos del archivo Epstein que publicará un comité de la Cámara de Representantes
3 mins

Qué se sabe de los documentos del archivo Epstein que publicará un comité de la Cámara de Representantes

Política
Trump amenaza con eliminar el voto por correo para las elecciones intermedias de 2026
4 mins

Trump amenaza con eliminar el voto por correo para las elecciones intermedias de 2026

Política
EEUU suspende visas para enfermos de Gaza, incluyendo niños, tras las críticas de una impulsora de teorías conspirativas
5 mins

EEUU suspende visas para enfermos de Gaza, incluyendo niños, tras las críticas de una impulsora de teorías conspirativas

Política
Zelensky vuelve a la Casa Blanca con un Trump más alineado con las exigencias de Putin
7 mins

Zelensky vuelve a la Casa Blanca con un Trump más alineado con las exigencias de Putin

Política
Tres estados enviarán cientos de miembros de la Guardia Nacional a Washington DC para apoyar la cuestionada orden de Trump
6 mins

Tres estados enviarán cientos de miembros de la Guardia Nacional a Washington DC para apoyar la cuestionada orden de Trump

Política

Sin embargo, los críticos de las medidas han cuestionado la forma en la que la nueva administración está aplicando los recortes. Muchos de los recortes están siendo recomendados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encabezado por el empresario Elon Musk.

Por ejemplo, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) han recurrido a organizaciones de defensa legal en medio de temores de que el presidente busque despedirlos por haber participado en indagatorias relacionadas con Trump.

También AFGE ha sido crítica de una oferta hecha por el gobierno federal a sus trabajadores para presentar sus renuncias inmediatas a cambio de un plan de salarios sin necesidad de presentarse hasta el 30 de septiembre.

Ese esquema fue frenado esta semana por un juez federal tras una demanda interpuesta por AFGE.

“Seguimos creyendo que este programa viola la ley y continuaremos defendiendo enérgicamente los derechos de nuestros miembros”, dijo en un comunicado Kelley.

PUBLICIDAD

Según la Casa Blanca, al menos 40,00 empleados federales ya han acordado renunciar a cambio de recibir su salario hasta finales de septiembre.

Más trabajadores quieren sindicalizarse entre amagos de Trump

Según Kelley, el ambiente hostil generado por el nuevo gobierno ha llevado a más trabajadores a buscar protección a través de la sindicalización de las fuerzas laborales federales.

“No solo los empleados federales están prestando atención, sino que me dice que todo el país está prestando atención a lo que está pasando... y no aprecian los ataques a los trabajadores federales”, dijo Kelley a Huffpost.

Kelley sostuvo que algunos organizadores lo han contactado para expresarle su interés en sindicalizarse.

Dijo que hay interesados en formar sindicatos en al menos 150 agencias. Estas serían oficinas de negociación colectiva laboral dentro de agencias federales

"Es asombroso", dijo Kelley. “La gente se está acercando a nosotros y los alentamos a continuar. Porque ahí vamos a estar”.

Mira también:

Video Musk y su DOGE no podrán acceder a datos del Departamento del Tesoro, dice un juez federal
Relacionados:
Donald TrumpElon MuskGobierno federalEstados Unidos de AméricaFuerza laboral federal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX