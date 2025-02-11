Cómo Trump "logró" que el mayor sindicato de trabajadores federales registrara un récord de afiliación en solo días

Video Elon Musk asegura que FEMA envió $59 millones a hoteles de lujo en Nueva York para albergar inmigrantes

La Federación de Trabajadores Federales de Estados Unidos (AFGE, en inglés), el sindicato más grande de empleados del gobierno, registró una cantidad de afiliaciones récord en enero, entre las amenazas del nuevo gobierno de Donald Trump a la fuerza laboral.

En una entrevista con el medio Huffpost, Everett Kelley, líder de la AFGE, dijo que en el primer mes del año se afiliaron al organismo 8,000 trabajadores federales, cuando el promedio mensual es mucho menor.

“Realmente quiero enviarle un premio” a Trump, dijo Kelley de forma sarcástica.

Con las nuevas afiliaciones, AFGE suma un total de 321,000 afiliados, cuando la meta de afiliación para todo el año era de 325,000. Las afiliaciones de enero implican que muy probablemente el organismo rebase su propia meta, dijo Kelley.

Afiliación récord ocurrió en medio de temores de los trabajadores federales

La cifra récord de afiliaciones se registró en medio de las drásticas medidas que el gobierno de Trump comenzó a aplicar desde el 20 de enero, cuando el republicano asumió el poder, para reducir el tamaño de la administración federal.

Sin embargo, los críticos de las medidas han cuestionado la forma en la que la nueva administración está aplicando los recortes. Muchos de los recortes están siendo recomendados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encabezado por el empresario Elon Musk.

Por ejemplo, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) han recurrido a organizaciones de defensa legal en medio de temores de que el presidente busque despedirlos por haber participado en indagatorias relacionadas con Trump.

También AFGE ha sido crítica de una oferta hecha por el gobierno federal a sus trabajadores para presentar sus renuncias inmediatas a cambio de un plan de salarios sin necesidad de presentarse hasta el 30 de septiembre.

Ese esquema fue frenado esta semana por un juez federal tras una demanda interpuesta por AFGE.

“Seguimos creyendo que este programa viola la ley y continuaremos defendiendo enérgicamente los derechos de nuestros miembros”, dijo en un comunicado Kelley.

Según la Casa Blanca, al menos 40,00 empleados federales ya han acordado renunciar a cambio de recibir su salario hasta finales de septiembre.

Más trabajadores quieren sindicalizarse entre amagos de Trump

Según Kelley, el ambiente hostil generado por el nuevo gobierno ha llevado a más trabajadores a buscar protección a través de la sindicalización de las fuerzas laborales federales.

“No solo los empleados federales están prestando atención, sino que me dice que todo el país está prestando atención a lo que está pasando... y no aprecian los ataques a los trabajadores federales”, dijo Kelley a Huffpost.

Kelley sostuvo que algunos organizadores lo han contactado para expresarle su interés en sindicalizarse.

Dijo que hay interesados en formar sindicatos en al menos 150 agencias. Estas serían oficinas de negociación colectiva laboral dentro de agencias federales

"Es asombroso", dijo Kelley. “La gente se está acercando a nosotros y los alentamos a continuar. Porque ahí vamos a estar”.

