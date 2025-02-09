Elon Musk y 'DOGE' amasan poder sin rendir cuentas: ¿cómo trabaja su equipo y quiénes lo integran?

Video Musk y su DOGE no podrán acceder a datos del Departamento del Tesoro, dice un juez federal

"No va a ser algo secreto en un despacho apartado", dijo Musk el año pasado. "Será lo más transparente posible", tal vez incluso transmitido en vivo por internet. Pero hasta ahora no ha sido así.

En las tres semanas desde que el presidente republicano regresó a la Casa Blanca, Musk ha arremetido contra agencias federales mientras evita el escrutinio público de su trabajo. No ha respondido preguntas de periodistas ni ha asistido a audiencias con legisladores. Los miembros de su denominado 'Departamento de Eficiencia Gubernamental', o DOGE en inglés, han marginado a los funcionarios con años trabajando en Washington.

Es un desafío no solo para el funcionamiento habitual dentro del gobierno federal, que Trump propuso interrumpir en su campaña, sino también para los conceptos de consenso y transparencia que son fundamentales en un sistema democrático. Musk se describe a sí mismo como “soporte técnico de la Casa Blanca” y se ha integrado en una administración poco ortodoxa donde no hay límites discernibles a su influencia.

Trump, Musk y sus aliados apuestan a que el pueblo estadounidense apoyará sus esfuerzos para eliminar el gasto excesivo, independientemente de las preocupaciones sobre cómo se está haciendo.

El presidente dijo el viernes sin ofrecer pruebas que Musk ha encontrado “un tremendo fraude, corrupción y despilfarro”. Trump se mostró particularmente entusiasmado con los esfuerzos para cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo financiamiento Musk buscó congelar pese a que fue aprobado por el Congreso.

Cuando se le preguntó si Musk debería responder públicamente a las preguntas sobre su trabajo, el presidente dijo: “Oh, claro”. “No es tímido”, dijo Trump. “Elon no es tímido”.

Eso es cierto, al menos a juzgar por las redes sociales de Musk, donde no parece reprimirse ningún pensamiento. Su cuenta X es una catarata de memes de internet, ataques a críticos y declaraciones de lealtad al presidente. Ha dejado en claro el gran alcance de sus ambiciones, hablando en términos existenciales sobre la necesidad de revertir el déficit federal, recortar el gasto gubernamental y desmantelar programas considerados progresistas.

"Esta administración tiene una oportunidad para una reforma importante que tal vez nunca vuelva a ocurrir", publicó el sábado. "Es ahora o nunca".

Elon Musk y su "autoridad sin precedentes" en el gobierno de Donald Trump

Donald K. Sherman, director ejecutivo de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, dijo que Trump le ha permitido a Musk “ejercer un poder y una autoridad sin precedentes sobre los sistemas gubernamentales” con “máximo secreto y poca o ninguna rendición de cuentas”.

Musk está acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Es la persona más rica del mundo, se hizo rico con el servicio de pago en línea PayPal, luego fundó el fabricante de autos eléctricos Tesla y la compañía de cohetes SpaceX. Más recientemente, compró Twitter y lo rebautizó como X, eliminando empleos y rehaciendo la cultura de la empresa.

Parece estar adoptando un enfoque similar con el gobierno federal, pero puede ser hermético sobre sus planes. Por ejemplo, no ha explicado cómo su equipo utilizará el acceso a los sistemas de pago que incluyen datos confidenciales sobre personas en Estados Unidos.

¿Cómo trabajan los asesores de 'DOGE'?

Gran parte del trabajo de 'DOGE' se realiza tras bastidores. Los miembros del equipo se han presentado en el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento del Tesoro, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, entre otras agencias. No se anuncia su llegada y los que llevan tiempo trabajando en esas agencias se topan con caras desconocidas en los pasillos.

En el Departamento de Educación, los asesores de 'DOGE' están trabajando en una sala de conferencias en el séptimo piso, que también alberga la oficina de la secretaria. Sheria Smith, presidenta de un sindicato de empleados federales que representa a parte del personal de la agencia, dijo que no está claro a qué sistemas internos ha accedido el equipo de Musk y por qué razón.

"Es la falta de transparencia lo que es alarmante", dijo.

Sin embargo, la Casa Blanca insistió en que 'DOGE' es “extremadamente transparente” y compartió ejemplos de su trabajo hasta ahora, como la cancelación de contratos y el fin de los arrendamientos de edificios infrautilizados. Los republicanos de la Cámara de Representantes dijeron que la administración Trump también descubrió que se estaban pagando beneficios del Seguro Social a una docena de personas que figuraban como mayores de 150 años.

En medio de la preocupación entre los empleados gubernamentales por su futuro en las agencias se ha visto a los trabajadores de 'DOGE' chocando alegremente las manos entre ellos.

"No parecen responder ante nadie y no se relacionan con nadie en nuestra agencia", dijo Smith. Mientras tanto, Musk generalmente está en el complejo de la Casa Blanca, donde tiene una oficina.

¿Quiénes integran a 'DOGE'?

David Sacks, un aliado de Musk que trabaja en inteligencia artificial y cuestiones de criptomonedas para la administración, dijo que pasó por allí para ver cómo estaba el equipo de 'DOGE'.

"Toda la sala estaba llena de jóvenes programadores", dijo durante The All-In Podcast, que Sacks presenta con otros tres capitalistas de riesgo. "La gente de las instalaciones no sabe qué hacer porque nunca antes habían tenido gente que les pidiera quedarse hasta tarde el viernes por la noche".

Los periodistas han estado reconstruyendo las identidades de las personas que trabajan para 'DOGE' y han descubierto un grupo de jóvenes con experiencia en tecnología e ingeniería. Algunos de ellos habían trabajado antes en las empresas de Musk, y Musk ha dicho que es un delito revelar sus nombres, aunque no ha citado ninguna ley que se infrinja con tal revelación.

No parece ser una amenaza en vano. Ed Martin, el fiscal federal interino designado por Trump, dijo la semana pasada que "tomaremos todas las medidas legales posibles contra cualquiera que impida su trabajo o amenace a su gente".

Martin hizo un seguimiento el viernes para agradecer a Musk por haber referido a los sospechosos que estaban "robando propiedad del gobierno y/o amenazando a los empleados del gobierno". Ni la oficina de Martin ni la Casa Blanca proporcionaron información adicional.

El secretario de Energía, Chris Wright, defendió el trabajo de 'DOGE' y dijo en una entrevista con CNBC el viernes que los miembros del equipo de Musk eran como "jóvenes consultores de gestión de armas que vienen a echar un vistazo crítico a cómo se hacen las cosas". “Son parte de un equipo reunido por 'DOGE', amigos en el círculo más amplio de Elon que son muy buenos en TI y muy buenos en sistemas”, dijo Wright.

El trabajo de 'DOGE' y un posible conficto de intereses para Elon Musk

Pasaron más de dos semanas desde la investidura de Trump el 20 de enero para descubrir que Musk se había unido formalmente a la administración como "empleado especial" del gobierno.

La Casa Blanca dijo que Musk presentará un informe de divulgación financiera, pero se mantendrá en secreto. Debido a los amplios intereses comerciales de Musk, el informe probablemente sea uno de los más extensos jamás compilados.

No está claro si Musk hizo un juramento a la Constitución como otros empleados federales. Aunque Trump prometió que Musk se mantendría alejado de cualquier área en la que tenga un conflicto de intereses, no se han proporcionado detalles sobre cómo se está evaluando eso. Una prueba de ese acuerdo podría llegar pronto, cuando Musk revise el gasto en el Pentágono, donde SpaceX tiene miles de millones de dólares en contratos para poner satélites en órbita.

Los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes intentaron emitir una citación para obligar a Musk a testificar, pero el esfuerzo fue bloqueado por los republicanos.

“¿Quién es este multimillonario no electo, que puede intentar desmantelar agencias federales, despedir a personas, transferirlas, ofrecerles jubilación anticipada y hacer reformas radicales o cambios en las agencias sin ninguna revisión, supervisión o aprobación del Congreso?”, dijo el representante Gerald Connolly de Virginia, el demócrata de mayor rango del comité.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries de Nueva York, dijo que los republicanos estaban “haciendo lo que le ordena un titiritero multimillonario no electo y fuera de control”.

Pero Trump asegura que es él quien da las ordenes. “Le digo que vaya aquí, vaya allá, lo hace”. También respaldó el enfoque agresivo de Musk. “Tenemos que desmontar algunas de estas cosas para encontrar la corrupción”, agregó sin brindar por el momento pruebas.

