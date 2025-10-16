Un congresista republicano sugiere que México sea tratado como "paria" y le contestan que eso va "contra la cooperación"

Video ¿Qué cambiará con Claudia Sheinbaum como presidenta de México en materia de política exterior? Una experta analiza

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, rompió su habitual silencio para criticar que un legislador federal republicano por Florida haya sugerido dar un trato de “paria” al gobierno mexicano, como el que, según el representante, Washington le da a Cuba y Venezuela.

Moctezuma lanzó su crítica en X a una publicación del representante republicano por Florida, Carlos Giménez, un duro impulsor de la agenda del presidente Donald Trump, en la que el legislador dijo que México debe sufrir consecuencias por respaldar a Cuba y Venezuela.

PUBLICIDAD

En su publicación, Giménez utilizó una foto de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en la que ambos aparecen sonrientes.

Giménez no aclaró en su publicación que la foto data del 1 de octubre del año pasado, cuando Díaz-Canel acudió como invitado a la ceremonia de investidura presidencial de Sheinbaum en la Ciudad de México. Desde entonces, los mandatarios no se han reunido.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos el patético accionar de la presidenta de #México @Claudiashein en oxigenar a la dictadura asesina en #Cuba”, escribió el representante.

Giménez agregó: “Mientras se considera renegociar el tratado de libre comercio con USA, ¿cómo es posible que Sheinbaum esté ayudando a las dictaduras narcoterroristas de la región? Si México sigue colaborando con #Venezuela y #Cuba, será tratado igual que los parias que están amparando”.

Desde que asumió el poder, Sheinbaum ha sido cauta en criticar a los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y de Díaz-Canel en Cuba, siguiendo la línea que marcó su predecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador.

Por ejemplo, mientras gobiernos latinoamericanos como el de Colombia y Chile desconocieron la cuestionada reelección de Maduro, Sheinbaum ha evitado pronunciarse de forma clara sobre el tema.

Además ha seguido con el discurso impulsado por López Obrador de exigir a Estados Unidos que termine con el bloqueo económico a la isla.

Sugerir trato de "paria" para México daña la cooperación, dice embajador

Ante los dichos de Giménez sobre el trato que el gobierno de Trump debería dar a México, Moctezuma cuestionó al legislador.

PUBLICIDAD

“Congresista @RepCarlos, México actúa con base en sus principios tradicionales de política exterior, consagrados en nuestra Constitución”, escribió en X. “Sugerir que México debería ser tratado como un paria contradice esa estrecha cooperación”.

Moctezuma prosiguió para destacar que, a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el intercambio entre los mercados mexicano y estadounidense genera ganancias por 860,000 millones de dólares al año.

“Como usted sabe, México y Estados Unidos comparten un compromiso común con el progreso de nuestra región, y esto requiere más diálogo. Este año, nos convertiremos en el principal destino de las exportaciones estadounidenses”, dijo.

Además, el diplomático dijo que la cooperación entre ambos países también #abarca la educación, la seguridad, la cultura y la migración, beneficiando a los ciudadanos de ambas naciones”.

“Seguramente estará de acuerdo conmigo en que siempre debemos apostar por un diálogo estrecho, ya que este construye mucho más que declaraciones aisladas en redes sociales”.

Mira también: