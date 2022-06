¿Son las leyes de 'bandera roja' una solución para frenar los tiroteos masivos?

Las leyes de bandera roja cuentan con la fuerte oposición de los defensores conservadores de las armas, que dicen que "pisotean" los derechos constitucionales de personas que no han cometido ningún delito. "Sencillamente, no hay una forma precisa, coherente o científicamente válida de determinar quién -entre los que no se han comportado ya de forma violenta- se volverá violento en un futuro", afirma el Instituto de Acción Legislativa de la NRA.