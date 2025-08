Quién paga la estrategia de sacar a legisladores demócratas de Texas para evitar que se apruebe el nuevo mapa electoral

La organización Powered by People , un grupo político fundado por el exlegislador federal demócrata Beto O’Rourke, está apoyando con recursos a los más de 50 legisladores estatales que “escaparon” del estado para bloquear el plan de los republicanos , dijo un vocero del también exaspirante presidencial a ABC News.

La organización, con un fondo de 3.5 millones de dólares, ha cubierto transporte, alojamiento y logística, mientras que el Texas Majority PAC , que cuenta entre sus donantes a George Soros, coordina la recaudación entre grandes donantes demócratas, de acuerdo con la publicación The Texas Tribune.

Se trata de una medida inusual, aunque no ilegal, porque los mapas electorales se modifican cada diez años según sea el resultado del Censo. Texas lo está haciendo a mitad de esa década.

El éxodo que busca impedir el quorum en la Legislatura de Texas

La Legislatura tejana no puede aprobar proyectos de ley en la Cámara de Representantes de Texas sin que haya al menos dos terceras partes de los 150 miembros presentes. Los demócratas cuentan con 62 escaños, y al menos 51 abandonaron el estado.

La amenaza de Abbott contra las donaciones para apoyar a los demócratas

Después de que la Cámara de Representantes estatal no alcanzara el mínimo de asistencia necesario este lunes, los republicanos aprobaron una propuesta para emitir órdenes de arresto civiles contra los demócratas que salieron del estado, aunque no estaba claro si podrían ser ejecutadas fuera de las fronteras de Texas o se quedarían en una iniciativa más bien simbólica.

En un intento por reforzar la petición, Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública estatal que localice, arreste y regrese a la Cámara Baja a quienes no se presentaron a la sesión de este lunes.

El fin partidista detrás del plan de los republicanos

El gobernador republicano Abbott prácticamente reconoció este lunes la maniobra partidista detrás de su propuesta, señalando que la Corte Suprema federal ha determinado que "no hay nada ilegal" en rediseñar los distritos para favorecer a un partido mayoritario.

“Se puede manipular los distritos electorales, o trazar límites, basándose en la composición política, como en el caso de republicanos contra demócratas. Y no hay nada ilegal en eso”, afirmó. “Todos estos distritos que se están añadiendo son distritos que Trump ganó”.

Como partido minoritario en la Cámara y Senado estatales, los demócratas de Texas no tienen los votos suficientes para detener la iniciativa de Trump.

“No pensamos regresar”

"No pensamos regresar para ser parte de esta táctica que están haciendo para silenciar a nuestros distritos. Estaremos afuera del estado para asegurarnos que los mapas no pasen y que no afecten a nuestra comunidad", dijo desde Boston la representante tejana Ana Hernández.