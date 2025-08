Videos, fotos y denuncias: la larga lista de nueva información que no deja que Trump se sacuda el caso Epstein

Además, a la larga lista de desinformación y teorías conspirativas que rodea a Epstein, se agregan más incógnitas que certezas por el hecho de que los archivos del caso no han salido a la luz pública debido a que la fiscal general, Pam Bondi, decidió no darlos a conocer hace unos días.

Un dibujo de una mujer desnuda con la firma de Trump (que el presidente niega haber hecho)

Las versiones contradictorias sobre por qué Trump se distanció de Epstein

Los testimonios de quienes vieron a Trump con Epstein

Luego Epstein entró y le dijo a Trump: “No, no. Ella no está aquí para ti”. Farmar dijo en una entrevista reciente al New York Times que luego ambos entraron a otro sitio y oyó a Trump decirle que ella parecía tener sólo 16 años.

Los videos y las fotos de Trump socializando con Epstein

La repentina reticencia de Trump a hablar del caso Epstein

The Wall Street Journal y The New York Times revelaron que Bondi misma comunicó al presidente que su nombre y el de otras personalidades de alto perfil aparecieron durante la revisión de documentos del caso que no se habían hecho públicos.