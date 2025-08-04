10 preguntas para entender la crisis política por los mapas electorales en Texas y cómo podría explotar en otros estados

Video Republicanos proponen un nuevo mapa electoral en Texas: así se vería afectado el balance de poder

Decenas de legisladores estatales demócratas en Texas se trasladaron este fin de semana a otros estados, en un último intento por impedir que se apruebe en la Cámara estatal una propuesta republicana para rediseñar el mapa electoral del Congreso y que Donald Trump quiere implementar antes de las elecciones intermedias de 2026.

Este lunes consiguieron su objetivo, al menos de manera provisional. La Cámara de Texas, controlada por los republicanos, no alcanzó el quórum necesario de representantes para llevar a cabo la votación sobre los nuevos mapas de distritos debido a la ausencia de los demócratas.

La Cámara planea volver a intentarlo este martes, aunque no hay expectativas de que los demócratas regresen.

El gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, ordenó al Departamento de Seguridad Pública estatal que localice, arreste y regrese a la Cámara a quienes no se presentaron a la sesión de este lunes.

Sin embargo, al abandonar el estado, los legisladores quedan fuera del alcance de las fuerzas del orden de Texas.

Pero ¿en qué consiste la propuesta de Trump? ¿Qué efectos tendría y por qué provoca tanto rechazo por los demócratas, hasta el punto de abandonar su estado para bloquear su votación? ¿Es este escenario algo inédito en Texas? ¿Cómo podría afectar a otros estados?

Estas son algunas preguntas y respuestas para entender la controversia.

¿Cuál es la propuesta de Trump para redistribuir el mapa de distritos de Texas?

Trump defiende una redistribución del mapa de distritos de Texas que dividiría los centros urbanos, de tendencia demócrata y donde viven la mayoría de las 30 millones de habitantes del estado, y añadiría cinco nuevos distritos legislativos de tendencia republicana

El cambio podría sumar así cinco escaños al Partido Republicano en las elecciones intermedias de 2026, lo que aumentaría sus posibilidades de mantener su ajustada mayoría en la Cámara de Representantes de EEUU.

Actualmente, los republicanos tienen 25 de los 38 escaños de Texas en Washington. Los nuevos mapas fueron aprobados por un comité la semana pasada y rápidamente programados para una votación en el pleno.

¿Qué dicen demócratas y republicanos de la propuesta de Trump sobre el mapa electoral de Texas?

Los demócratas, que con la nueva distribución verían más difícil recuperar el control de la Cámara federal para frenar la agenda de Trump, argumentan que estos cambios revocan la voluntad popular y dividen distritos urbanos donde reside mayormente su base electoral.

El gobernador republicano Abbott prácticamente reconoció este lunes la maniobra partidista, señalando que la Corte Suprema federal ha determinado que "no hay nada ilegal" en rediseñar los distritos para favorecer a un partido mayoritario y defendiendo que el nuevo mapa reflejará mejor a los votantes de Trump en 2024, cuando obtuvo en Texas el 56,1% de los votos frente al 42,5% de la demócrata Kamala Harris.

Entrevistado en Fox News, incluso admitió abiertamente que se trata de manipulación de distritos, antes de corregirse a sí mismo para decir que Texas está "trazando límites".

“Se puede manipular los distritos electorales, o trazar límites, basándose en la composición política, como en el caso de republicanos contra demócratas. Y no hay nada ilegal en eso”, afirmó. “Todos estos distritos que se están añadiendo son distritos que Trump ganó”.

¿Por qué es inusual y polémico que se realice ahora una redistribución de distritos y qué dicen los tribunales al respecto?

Los republicanos de Texas decidieron iniciar ahora rediseñar el mapa electoral a solicitud de Trump, que teme perder la Cámara de Representantes de Washington en las elecciones de 2026.

El proceso, en realidad, ocurre generalmente cada década, cuando la Oficina del Censo recopila datos de población que se utilizan para dividir los 435 escaños de la Cámara de Representantes entre los 50 estados del país, según el recuento actualizado.

Es un proceso conocido como redistribución. Los estados que crecieron en relación con otros pueden sumar un escaño a expensas de aquellos cuyas poblaciones se estancaron o disminuyeron.

Los estados utilizan sus propios procedimientos para trazar los límites para el número asignado de distritos.

De cara a las primeras elecciones legislativas posteriores al conteo de población, cada estado está listo con sus mapas, pero esos distritos no siempre se mantienen. Los tribunales pueden determinar que trazar límites con fines políticos es inconstitucional.

Aunque algunos estados cuentan con leyes que bloquearían la redistribución, no existe a nivel nacional un impedimento para que un estado intente rediseñar distritos a mitad de la década, aunque sea por motivos políticos como aumentar la representación del partido en el poder.

En 2019, la Corte Suprema dictaminó que los tribunales federales no deberían involucrarse en debates sobre la manipulación política de distritos.

Sin embargo, los tribunales pueden exigir nuevos mapas si creen que los límites legislativos diluyen los votos de un grupo de minorías raciales, en violación de la Ley de Derechos de Votación.

¿Por qué los representantes demócratas de Texas decidieron salir del estado?

Como partido minoritario en la Cámara y Senado estatales, los demócratas de Texas no tienen los votos suficientes para detener la iniciativa de Trump.

Así, tras analizar su limitado poder y opciones, optaron por impedir que hubiera el cuórum suficiente en la votación de este lunes como su única oportunidad de frenar el plan y conseguir apoyo nacional.

Los legisladores no pueden aprobar proyectos de ley en la Cámara de Representantes de Texas sin que haya al menos dos terceras partes de los 150 miembros presentes. Los demócratas cuentan con 62 escaños, y al menos 51 abandonaron el estado, declaró Josh Rush Nisenson, portavoz de la bancada demócrata.

Muchos decidieron marcharse a otros estados como Illinois, Nueva York y Massachusetts.

¿Cómo reaccionaron las autoridades republicanas de Texas a la salida de los legisladores demócratas?

Abbott había advertido a los demócratas sobre una posible destitución si no regresaban para la sesión en la Cámara de este lunes.

También hizo afirmaciones infundadas al asegurar que algunos legisladores habrían cometido delitos graves al recaudar fondos para pagar las multas a las que podrían ser sujetos.

Un legislador que se niega a presentarse a su puesto comete una infracción civil de las normas legislativas y puede ser multado con $500 por cada día que no esté en el Capitolio.

Después de que la Cámara no alcanzara el mínimo de asistencia necesario este lunes, los republicanos aprobaron una propuesta para emitir órdenes de arresto civiles contra los demócratas que salieron del estado, aunque no estaba claro si podrían ser ejecutadas fuera de las fronteras de Texas o se quedarían en una iniciativa más bien simbólica.

En un intento por reforzar la petición, Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública estatal que localice, arreste y regrese a la Cámara a quienes no se presentaron a la sesión de este lunes.

También el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, dijo que hará todo lo que esté en su mano para perseguir y arrestar a los representantes que "huyeron" del estado "en una deserción cobarde de sus responsabilidades".

¿Qué dijeron los legisladores demócratas que salieron de Texas?

Los legisladores demócratas que salieron del estado se negaron a decir cuánto tiempo permanecerán ausentes.

“Lo bello de una ruptura de cuórum es que nunca telegrafías por cuánto tiempo lo vas a hacer o qué vas a hacer”, dijo el representante Trey Martinez Fischer, quien es miembro de la Cámara desde 2001. "Cuando subimos al avión, reconocimos que estamos en esto a largo plazo".

"Estamos saliendo de Texas para luchar por los tejanos", declaró Gene Wu, presidente de la bancada demócrata en la cámara estatal. "No estamos dejando de lado nuestras responsabilidades; estamos alejándonos de un sistema amañado que se niega a escuchar a las personas que representamos".

"No pensamos regresar para ser parte de esta táctica que están haciendo para silenciar a nuestros distritos. Estaremos afuera del estado para asegurarnos que los mapas no pasen y que no afecten a nuestra comunidad", dijo desde Boston la representante de Texas Ana Hernández.

¿Pueden ser destituidos los congresistas demócratas de Texas que abandonaron el estado?

La negativa de los legisladores de Texas a presentarse es una violación civil a las normas legislativas.

"Creo que han perdido sus escaños en la Cámara estatal porque no están haciendo el trabajo para el que fueron elegidos", dijo en una entrevista con Fox News antes de la sesión fallida de este lunes. "Los texanos no huyen de una pelea", aseguró.

Para justificar su amenaza de destituirlos, Abbott citó una opinión legal no vinculante que emitió el fiscal Paxton en 2021, cuando hubo un caso de ruptura de quórum similar, y en la que sugería que un tribunal podría determinar que los legisladores habían renunciado a sus cargos.

Paxton, quien se postula para el Senado federal, dijo este domingo que los demócratas que "intentan huir como cobardes deben ser localizados, arrestados y llevados de regreso al Capitolio de inmediato".

El profesor de derecho de la Universidad de Houston, David Froomkin, cuestionó la interpretación de Abbott y Paxton y le dijo a la agencia AP que es "infundado" afirmar que los congresistas han abandonado sus escaños, ya que su ausencia está claramente vinculada al actual debate legislativo.

Aún así, la respuesta republicana es más rápida en comparación con la disputa de 2021, cuando pasaron semanas antes de que la mayoría republicana optara por las órdenes de arresto civil.

¿Se les puede obligar a regresar a Texas?

Los demócratas dijeron que no tienen planes de ceder pronto a las demandas del gobernador Abbott para regresar al estado.

"No cuenta con ningún mecanismo legal", dijo este lunes desde Nueva York la representante estatal texana Jolanda Jones. "Las citaciones de Texas no funcionan en Nueva York, así que no puede venir por nosotros. Las citaciones en Texas no funcionan en Chicago... son cortinas de humo".

En el caso de 2021, la Corte Suprema de Texas acabó concluyendo que los líderes de la Cámara de Representantes tenían la autoridad para "obligar físicamente a la asistencia" de los miembros ausentes, pero ningún demócrata fue obligado a regresar al estado después de que se cumplieran sus órdenes de arresto.

¿Es esta una situación sin precedentes en Texas?

No, los demócratas de Texas ya salieron del estado en el pasado para frustrar la mayoría republicana en la Cámara.

En 2003, impidieron dos veces que hubiera cuórum para detener los intentos republicanos de redefinir los mapas electorales. Primero se fueron a Oklahoma y luego a Nuevo México.

El republicano Tom DeLay, quien en ese momento era el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes federal, pensó que su estado debería tener cinco distritos más favorables a su partido. "Soy el líder de la mayoría y queremos más escaños", dijo entonces.

En 2021, los demócratas abandonaron el estado en los últimos días del periodo de sesiones debido a un proyecto de ley electoral y la propuesta de nuevas restricciones al voto. Permanecieron ausentes durante 38 días.

Ambas iniciativas solo consiguieron retrasar las medidas lideradas por los republicanos, que finalmente se aprobaron una vez que los demócratas regresaron a Texas.

¿Podrían otros estados seguir el ejemplo de Texas?

La revuelta demócrata y las amenazas de Abbott intensificaron una creciente disputa en torno a los mapas del Congreso que comenzó en Texas, pero que ya se ha ampliado al resto del país después de que gobernadores demócratas hayan planteado la posibilidad de rediseñar sus propios mapas estatales como respuesta, incluso si sus opciones son limitadas.

"Si siguen por ese camino (en Texas), sin lugar a duda habrá respuestas en todo el país", dijo la representante demócrata por Washington, Suzan DelBen. "No vamos a quedarnos de brazos cruzados con una mano atada a la espalda mientras los republicanos intentan socavar las voces del pueblo estadounidense".

Según la agencia AP, los demócratas de California podrían estar considerando un nuevo mapa electoral en su estado que les haría ganar cinco escaños de la Cámara de Representantes federal que ahora están en manos de republicanos.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, posible candidato presidencial en 2028 y gran crítico de Trump, dio la bienvenida este domingo a algunos legisladores demócratas de Texas trasvarias semanas de conversaciones discretas.

Pritzker y el gobernador de California, Gavin Newsom, otro posible aspirante presidencial en 2028, realizaron eventos públicos en los que discutieron la disputa en Texas antes de la ruptura del cuórum.

"Esto no se trata solo de manipular el sistema en Texas", dijo Pritzker. "Se trata de manipular el sistema contra los derechos de todos los estadounidenses en los próximos años".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, recibió también a otros demócratas texanos que salieron del estado este fin de semana y subrayó que la disputa sobre las líneas del Congreso en Texas tiene implicaciones a nivel nacional.

"Tengo una noticia de última hora para los republicanos de Texas: esto ya no es el Viejo Oeste", dijo Hochul. "No vamos a tolerar que un grupo de vaqueros que violan la ley se roben nuestra democracia".

