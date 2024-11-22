Gaetz no regresará al Congreso tras su renuncia a la candidatura como fiscal general de Trump

Video Matt Gaetz renuncia a su nominación como fiscal general: "Mi confirmación se convirtió en distracción"

El exlegislador republicano por Florida, Matt Gaetz , quien renunció a ser considerado como próximo fiscal general, dijo que no regresará a su cargo legislativo.

Gaetz había renunciado abruptamente a su escaño legislativo luego de que el presidente electo Donald Trump lo nominó para convertirse en el próximo jefe del Departamento de Justicia.

En medio de una investigación legislativa en su contra por el presunto tráfico sexual de una menor y de consumo ilícito de drogas, Gaetz anunció el jueves que renunciaba a ser considerado para el cargo.

Pero una entrevista difundida el viernes dijo que tampoco regresará a la Cámara de Representantes en la próxima legislatura. Gaetz había sido electo por primera vez en 2016 como representante del primer distrito congresional de Florida.

Gaetz había ganado la reelección en noviembre para el nuevo Congreso que empezará a trabajar el 3 de enero de 2025. Ya hay planes para una elección especial en Florida para su puesto.

" Todavía voy a estar en la lucha, pero será desde una nueva posición. No tengo intención de unirme al Congreso 119", dijo Gaetz en una entrevista con el conductor Charlie Kirk, un activista conservador.

Gaetz dice que hay otros “floridianos fantásticos” que pueden postularse al Congreso

En la entrevista, Gaetz dijo que además de que no planeaba regresar al Congreso, existen otros políticos de Florida idóneos para el cargo que ocupó.

“Hay varios floridanos fantásticos que se han presentado para postularse para mi puesto, personas que me han inspirado con su heroísmo y su servicio público”, declaró.

El exlegislador reiteró que, pese a que abandonó el proceso para ser considerado al cargo de fiscal, seguirá respaldando a Trump.

“Voy a hacer lo que él me pida, como siempre lo he hecho”, Gaetz.

El exlegislador renunció en medio de revelaciones polémicas sobre su presunta conducta sexual inapropiada

El miércoles, el comité de Ética de la Cámara de Representantes votó en líneas partidistas por no publicar el reporte de la investigación que había hecho sobre supuestas conductas sexuales inapropiadas.

Sin embargo, el comité acordó terminar su trabajo y se reunirá el 5 de diciembre para discutir el asunto.

El nombramiento al que después renunció Gaetz había generado críticas entre republicanos y demócratas porque se trataba de un congresista bajo investigación que, además, carecía de credenciales para dirigir el Departamento de Justicia.

La cadena de noticias CNN reportó el jueves que "Gaetz se retiró de la nominación” 45 minutos después de que lo habían llamado para decirle que iban a informar que “‘el comité de ética dijo que hubo un *segundo* encuentro sexual entre Gaetz y una joven de 17 años en 2017'".

Su nominación había seguido en marcha e incluso empezó la ronda de visita a los senadores que deberían votar sobre su nominación, pese a que en días pasados el abogado Joel Leppard informó que dos clientas suyas dijeron a los investigadores que Gaetz les pagó por sexo en múltiples ocasiones a partir de 2017, cuando Gaetz era congresista de Florida.

Una de las mujeres que testificó ante el comité dijo que vio a Gaetz teniendo relaciones sexuales con una joven de 17 años en una fiesta en Florida en 2017, según Leppard.

El abogado había dicho que su cliente testificó que no creía que Gaetz supiera que la niña era menor de edad, interrumpió su relación cuando se enteró y no la reanudó hasta que ella cumplió 18 años.

Gaetz ha negado vehementemente haber actuado mal y dijo el año pasado que la investigación del Departamento de Justicia sobre acusaciones de tráfico sexual que involucraban a niñas menores de edad había terminado sin cargos federales en su contra.

En su momento se informó que los fiscales desistieron de presentar un caso contra Gaetz por "problemas de credibilidad" de los testigos.

El retiro de Gaetz es un duro golpe a la estrategia de Trump para instalar leales en su administración entrante y la primera señal de que Trump podría enfrentar resistencia de miembros de su propio partido a selecciones con antecedentes sorprendentes.

