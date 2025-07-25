La sarcástica “disculpa” de los creadores de South Park a Trump tras su desnudo en la cama con Satanás

Video Trump califica el caso Epstein como una “estafa” y pide que se revelen archivos de la investigación

El escandaloso estreno de la nueva temporada de la popular y polémica caricatura ‘South Park’ llevó a Trey Parker, cocreador de la serie, a responder a las críticas a su parodia del presidente Donald Trump con un sarcástico "lo sentimos mucho" que despertó las risas del público en el Comic-Con 2025.

Acompañando sus palabras de una larga e inexpresiva mirada, respondió Parker al enojo de la Casa Blanca y sectores de la derecha por el capítulo en que aparece Trump desnudo en la cama con Satanás, pidiéndole unos favores sexuales que el diablo rechaza por el escaso tamaño de su miembro.

Además, el episodio de estreno de la temporada incluyó un video con una versión del presidente generada por inteligencia artificial que camina por el desierto mientras se quitaba la ropa hasta acabar completamente desnudo.

En Comic-Con, Parker contó que recibieron una nota de sus productores en el episodio del martes por la noche. "Dijeron: 'Está bien, pero vamos a difuminar el pene', y yo dije: 'No, no vas a difuminar el pene'".

En el panel de animación de Comedy Central también estaban su compañero de ‘South Park’ Matt Stone, el creador de ‘Beavis and Butt-Head’ Mike Judge y el actor Andy Samberg, quien cocreó el show ‘¡Digman!’ animado.

Qué dijo la Casa Blanca sobre la polémica escena de Trump con Satanás

La Casa Blanca había emitido un comunicado arremetiendo contra la serie y alabando a Trump. “Este programa no ha sido relevante durante más de 20 años y pende de un hilo con ideas poco inspiradoras en un intento desesperado por llamar la atención”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en el comunicado.

“El presidente Trump ha cumplido más promesas en tan solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de mala calidad puede arruinar la buena racha del presidente Trump”.

El programa de estreno del show también criticó a Paramount, matriz de Comedy Central, y su reciente acuerdo de 16 millones de dólares con Trump.

El show con esa crítica salió al aire apenas horas después de que Parker y Stone firmaran un contrato de cinco años con la compañía por 50 nuevos episodios y los derechos de transmisión de temporadas anteriores. Los Angeles Times y otros medios reportaron que el acuerdo ascendió a 1,500 millones de dólares.

En el episodio, Trump demanda a la ciudad de South Park cuando sus residentes cuestionan la presencia de Jesucristo —en persona— en su escuela primaria.

“¿Quieren acabar como Colbert?”, dice el personaje de Jesús en el polémico episodio

Jesús les dice que deben llegar a un acuerdo con Trump. "¿Vieron lo que le pasó a CBS? Sí, bueno, ¿adivinen quién es el dueño de CBS? Paramount —dice Jesús—. ¿De verdad quieren acabar como Colbert?".

CBS y su empresa matriz Paramount Global confirmaron la semana pasada que en 2026 termina ‘The Late Show’ de Stephen Colbert , días después de que el popular humorista criticara duramente el acuerdo de Paramount en la demanda de Trump por una entrevista de ‘60 Minutes’.

Colbert dijo unos días antes del anuncio de la cancelación del show que el pacto millonario entre CBS y Trump como un “gran soborno”.

Trump, por su parte, festejó la cancelación del programa de Colbert, quien ha sido un duro crítico del presidente desde que se lanzó por primera vez al cargo en 2015.

Los ejecutivos de CBS y Paramount dijeron que cancelar 'The Late Show' fue una decisión financiera.

Sin embargo, críticos despertaron sospechas sobre si no era más bien una “rendición” de Paramount frente a Trump para que la Comisión Federal de Comunicaciones no vetara la venta de Paramount Global a la compañía Skydance Media, propiedad de David Ellison, hijo de Larry Ellison, un seguidor de Trump.

La FFC aprobó la venta este jueves.

Con información de The Associated Press.

